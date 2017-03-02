…А куда расселять – непонятно, или Задачу расселения из ветхого и аварийного жилья решить будет крайне затруднительно

Основной ресурс в решении задачи расселения ветхого и аварийного жилья в России состоит в развитии экономики муниципалитетов, заявил вчера на совещании в Новосибирске первый замглавы министерства строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

- Сегодня возможности государства и те реформы в области ЖКХ в части расселения людей из ветхого и аварийного жилья не соответствуют реальным требованиям. По программе расселения из ветхого жилья, зарегистрированного до 1 января 2012 года, было расселено около 10 миллионов квадратных метров жилья. Пока расселяли эти 10 миллионов, было зарегистрировано еще около 10. А реальную ситуацию можно себе представить…, - сказал замминистра.

Он отметил, что сегодня реально существующий аварийный фонд зачастую не регистрируется таковым, поскольку, если ветхое жильё зарегистрировано, максимум полгода даётся на расселение, а куда расселять - непонятно. По его словам, положение муниципалитетов, где, как правило, нет резервного жилфонда «все понимают».

- Мы это знаем, поэтому создаются новые механизмы, решения, но пока этого недостаточно. Основной ресурс и механизм - в развитии экономики муниципалитетов. Сейчас, учитывая, что значительная часть муниципалитетов дотационные, они такие вопросы решать не могут. Сейчас это происходит в основном за счёт дотаций, - рассказал Ставицкий.

Он отметил, что задачу расселения ветхого и аварийного жилья решить будет крайне затруднительно, если в ближайшее время активно не создавать новые механизмы для этого, прежде всего, развивая экономику муниципалитетов, вкладывая деньги в развитие инфраструктуры, пишет 1prime.ru.