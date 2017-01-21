Мурманская область. Арктика21.01.17 12:29
Администрация Мурманска просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте
В Мурманске резко ухудшились погодные условия. По информации ФГБУ «Мурманское УГМС», 21 января в городе Мурманске и Мурманской области наблюдается сильный ветер, в порывах 20-25 м/с, снег, метель.
В связи с этим коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Уборка городских улиц ведётся круглосуточно.
Администрация Мурманска просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости, а также не оставлять автомобили на обочинах дорог, они могут помешать работе снегоуборочной техники.
Комментарии
Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ПолитбарометрПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Нам интересно Ваше мнение14.01.17: Фонд «Общественное мнение» утверждает, что 75% россиян рады тому, что в мире боятся России. А как вы считаете, на чём основывается этот страх мирового сообщества?Проголосовало: 518 человек
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30«Маша и Медведь» Мультфильмы (0+)15:00«Весенняя сказка». Художественный фильм (12+)16:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)17:00«Открытая студия + Бизнес». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПредоставление ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) изменилосьПлановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию