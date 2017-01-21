В Мурманске резко ухудшились погодные условия. По информации ФГБУ «Мурманское УГМС», 21 января в городе Мурманске и Мурманской области наблюдается сильный ветер, в порывах 20-25 м/с, снег, метель.

В связи с этим коммунальные службы областного центра переведены на усиленный режим работы. Уборка городских улиц ведётся круглосуточно.

Администрация Мурманска просит горожан воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости, а также не оставлять автомобили на обочинах дорог, они могут помешать работе снегоуборочной техники.