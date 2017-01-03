Мурманская область. Арктика03.01.17 15:09
«Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» могут уже в январе завершить операцию в Средиземное море
Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и ТАРК «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, в декабре 2016 года источники сообщали, что крейсер вернётся в Североморск - на главную базу Северного флота - к 9 февраля.
Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В её состав также большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также вспомогательные суда. «Кулаков» в конце ноября покинул Средиземное море.
В настоящее время «Кузнецов» находится в восточном Средиземноморье, участвуя в операции российских вооруженных сил против боевиков-исламистов.
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