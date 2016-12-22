г.Мурманск

22 декабря – 8 января - 10.00 и 17.30

Начало новогодней кампании в Мурманском областном театре кукол. Премьера спектакля «Красная шапочка». Ребята и их родители смогут увидеть на сцене сказку «Красная шапочка» по мотивам Шарля Перро. Спектакль интерактивный, поэтому юные зрители примут в нем непосредственное участие, это поможет детям глубже понять смысл сказки и уроки, которые она преподносит. Режиссер-постановщик: Николай Шувалов; художник: Ольга Преснякова; композитор: Петр Макаров. В спектакле заняты актеры: Наталья Петрунина, Сергей Репин.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

22 декабря – 10.40

Утренник для детей реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям «В гостях у ёлочки». Юных мурманчан ждут медиа-презентация о новогоднем празднике, стихи, песни, загадки, а также подвижные игры у ёлки.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 и 23 декабря - 11.00 и 15.00

Состоятся традиционные губернаторские новогодние ёлки для детей. На губернаторские новогодние мероприятия приглашены дети от 7 до 14 лет, имеющие хорошие и отличные успехи в учебе, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05)

Продолжают работу экспозиции: «Поверить в свои силы»; «Лицом к лицу со СПИДом»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Ангелы в городе»; «Подвиг на экране»; «Подвиг честного человека»; «Незнакомый Лондон: история и современность»; «Французский Гомер»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Приглашение к чаю»; «Дорога ложка к обеду!»; «Цветное настроение»; экспозиция «И снова звенит колокольчик…».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67)

Продолжают работу выставки: «Ангел рядом» - по 21 декабря; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «С Днём рождения, Мурманск!»; «В блеске ёлочных огней».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85)

Продолжают работу выставки: «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Вдохновляясь Бакстом»; «Всякая душа празднику рада»; «Графика Анастасии Березы»; «Живопись и графика из коллекции Алексея Макарова»; «Куклы в национальных костюмах»; «Подарю дружка платочком, гладью шиты уголочки»; экспозиция «Живопись Сергея Чеботаря».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Центр современного искусства «Roxy»

(г.Мурманск, ул.Александра Невского, 93. ЦСИ «Roxy, здание бывшей школы, вход со двора)

24 и 25 декабря

Пройдет новогодний «Mintmarket». Гостей и участников мероприятия ждут два незабываемых дня, наполненных новогодней суетой и мятным ароматом. На маркете будет работать несколько площадок – hand-made ярмарка, лекторий, мастер-классы, концертная площадка, а также фудкорт.

На hand-made ярмарке вы сможете найти подарки к Новому году для своих родных и друзей. Будут представлены работы как уже известных мастеров, так и новичков в этом деле. Керамика, игрушки, украшения и много другое, что приятно вас порадует.

Фудкорт соберет людей, которые любят готовить и с удовольствием делают это для других. Вас ждут разнообразные сладости, домашнее мороженое, бургеры, вегетарианские блюда, и горячие напитки, так необходимые в эти морозные дни.

Мастер-классы «Мятного маркета» приглашают попробовать себя в росписи пряников и создании рождественского венка. Хотите стать Сантой? Тогда обязательно посетите благотворительный мастер-класс от волонтеров Красного Креста по созданию игрушки и открытки. Все изделия будут переданы детям, находящимся в Мурманской детской клинической больнице. А руководители группы «Lettergrafia» подготовили для вас двухчасовой мастер-класс по каллиграфии.

Лекторий вновь порадует гостей разнообразными темами. Вас ждёт необычная лекция-тренинг от режиссера и актера театра «Нордика» Михаила Романенко. Что такое органическая продукция? Где найти зелёную косметику? Об этом расскажет «Природа и молодёжь» в своей лекции «Жизнь в стиле Eco: практическое руководство к действию». Об истории фестиваля «Птица Баренц», который за два года своего существования полюбился не только мурманчанам, но и гостям нашего города, расскажет Антон Шамшин. Александра Гапанович – известный мурманский модельер поделится опытом и подскажет, как найти себя в этом деле. На концертной площадке нас ждут разные музыканты, которые будут наполнять все мероприятие праздничной атмосферой. Открывают маркет своим выступлением девушки, играющие на оркестровых барабанах.

Расписание мероприятий:

24 декабря - 14.30 - музей сегодня; 14.15 – барабанщицы; 14.30 - рисуем на пряниках; 15.30 - жизнь в стиле Eco: практическое руководство к действию; 15.00 - Рождественский венок; 16.30 - театр: современные тенденции и классические приёмы; 16.00 - Роман Гладышев и Наталья Карча (вокал и гитара). Чайная церемония. Новогодняя коробка с живыми цветами; 17.00 – конкурсы. Чайная церемония. Мезенская роспись на одежде; 17.30 - «Птица Баренц»; 18.00 - Ксения Амелина (вокал и гитара); 18.30 - ходить в горы – не страшно.

25 декабря - 14.15 – «Drum tam tam»; 14.30 - быть модельером. Пряничный набор; 15.30 - Красный Крест. 150 лет назад и сейчас. Конкурсы. Дарим подарки детям; 16.30 - чем шизоанализ интересен для современного искусства. «JoyBox» (вокал, гитара, кахон). Дарим подарки детям; 17.00 – «DJ»; 17.30 - читаем сказки. Основы каллиграфии; 18.00 – конкурсы; 18.30 - мультфильмы для всех.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

22 декабря - 19.00

Спектакль «Палата бизнес-класса».

23 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Сублимация любви».

24 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

25 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

25 декабря - 19.00

Спектакль м/с «МимоЛетом».

26 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

27 декабря - 11.30, 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 19.00

Спектакль «Не бросайте пепел на пол».

29 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

29 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

30 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

30 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

31 декабря - 11.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».