п.Зверосовхоз

26 декабря - 10.30

Выездной спектакль Мурманского областного театра кукол в п. Зверосовхоз. Показ спектакля «Колобок». Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 14. Сельский дом культуры.

п.Кильдинстрой

26 декабря - 17.00

Выездной спектакль Мурманского областного театра кукол в п. Кильдинстрой. Показ спектакля «Колобок». Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

п.Кильдинстрой, ул. Советская, 2. Кильдинский городской Дом культуры.

г.Мурманск

26-30 декабря - 11.00

Литературно-игровой праздник «Петушиные истории». Ребят из школьных оздоровительных лагерей ждет множество сюрпризов, заданий, игр и конкурсов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел учащихся 1-4 классов.

26 декабря - 11.00, 13.00 и 15.00

Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки». Дошкольники и младшие школьники увидят увлекательный спектакль «В Новый Год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки», основанный на фильмах-сказках известных режиссеров Геннадия Васильева и Александра Роу: «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Кощей Бессмертный», «Там, на неведомых дорожках». В спектакле принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль бального танца «Ювента», цирк «Комплимент».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

26 декабря - 11.00

В рабочем режиме откроется выставка «Всякая душа празднику рада», посвящённая истории новогодних открыток. На выставке будут представлены 34 открытки разных лет из собрания музея, объединённых тематикой новогодних праздников. Выставка будет работать до 15 января 2017 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, информационный стенд.

26 декабря - 6 января - 11.30 и 14.30

Показ новогодней сказки для детей «Веселый Роджер-2, или Пиратский Новый год». Новогодние представления в Мурманском областном драматическом театре проходят с 24 декабря по 6 января. Ребята и их родители смогут увидеть на большой сцене сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка знакомятся с необычной компанией: Мамашей Рындой, капитаншей пиратского фрегата, Джоном Палитрой, боцманом, а в душе художником, Мортишей, юной пираткой, вредной Пираньей. Приключения героев с переодеваниями, борьбой, стрельбой, звоном саблей, конечно же, закончатся по-доброму, и исполнится мечта Мортиши – придет праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и подарками. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Александр Водопьянов; художник-постановщик - заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты - Алексей Воронин, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Анна Новицкая, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анна Васильева, Лев Мальцев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

26 декабря - 16.00

Страноведческий праздник «Рождество по-английски». Учащиеся школы инновационных педагогических решений г.Мурманска «Шкипер» познакомятся с традициями, особенностями празднования рождества в Англии, поиграют в национальные игры и споют песни. Ребят ждут также встреча с Санта Клаусом и вручение подарков.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

26 декабря - 16.30

Танцевально-развлекательная программа «Секретная миссия Деда Мороза, или Время новогодних чудес». Школьники 5-7 классов окунутся в новогодний мир чудес, игр и танцев вместе со сказочными героями и ансамблем эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

26 декабря - 17.00

Театрализованный праздник «Новогодние приключения». Дошколят Центра раннего развития ждут необычные сказочные приключения и встреча с любимыми героями: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Маленькие мурманчане поучаствуют в празднике, покажут новогодние костюмы, прочитают стихи, споют и потанцуют. Ребят ждут веселый хоровод и подарки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05)

Продолжают работу экспозиции: «Французский Гомер» - по 27 декабря; «И снова звенит колокольчик…»; «Поверить в свои силы»; «Лицом к лицу со СПИДом»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Ангелы в городе»; «Подвиг на экране»; «Подвиг честного человека»; «Незнакомый Лондон: история и современность»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Приглашение к чаю»; «Дорога ложка к обеду!»; «Цветное настроение».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67)

Продолжают работу выставки: «С днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Кунсткамера»: экспонаты из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Санкт-Петербург); «Рождественская сказка»: работы областного клуба флористов «Природа и творчество».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85)

Продолжают работу выставки: «Маяки Русского Севера»: фотоработы творческого объединения «Клуб приключений и искусств» (Санкт-Петербург); «За поверхностью»: живопись Сергея Киселева; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

26 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

27 декабря - 11.30, 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 19.00

Спектакль «Не бросайте пепел на пол».

29 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

29 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

30 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

30 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

31 декабря - 11.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская 3 Телефоны: 45-76-58, 45-90-36)

26 декабря - 5 января - 11.00, 13.00 и 15.00

Будут проходить новогодние представления для детей. В дошкольников и школьников 1-4 классов приглашают на постановку «В Новый год за сказками, или Приключения новогодней Ёлочки».

26 декабря - 5 января - 16.30

Будет проходить программа «Секретная миссия Деда мороза, или Время новогодних чудес» для учащихся 5-7-х классов.