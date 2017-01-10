г.Кандалакша

13 января - 16.00

Зимние посиделки «В январе, январе…». (18+)

г.Кандалакша, ул. Советская, 2. Городская библиотека № 1.

14 января - 14.00

Платный кукольный спектакль с игровой программой «Все на святки приходите-ка, ребятки».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Центральная детско-юношеская библиотека.

14 января - 14.00

Открытие персональной выставки кандалакшского художника Г.М. Сиротина «Мелодии Севера».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 40. МБУ «Музей истории города Кандалакши».

14 января - 17.00

Информационный час «Каникулы – территория чтения». Вход свободный. Приглашаем подростков и молодёжь. (6+)

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

14 января - 18.00

Танцевальный марафон, посвящённый Старому Новому году, «Танец нельзя рассказать – его нужно станцевать». Вход свободный. Приглашаются молодёжь и подростки. (6+).

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Кировск

10 января - 15.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится развлекательная программа «Светлое Рождество» для людей пожилого возраста, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр. Программу проводит волонтерское объединение «Кукисвумчорр».

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

г.Мурманск

10 января - 13.00

Познавательная программа «Рождество». Учащиеся мурманской школы № 1 примут участие в народных играх, забавах и хороводах. Атмосферу праздника создадут песни в исполнении фольклорного ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

11 января - 13.00

В сквере на улице Ленинградской состоится митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических конвоев. Затем в музее истории Мурманского морского пароходства ветераны компании, участники полярных конвоев поделятся с молодежью города своими воспоминаниями о войне и о тех, кто внес огромный вклад в дело победы ценою собственной жизни.

г.Мурманск, ул. Ленинградская, 24 и ул. Володарского, 6.

11 января - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко. В 1990 году после восьмилетнего перерыва автор работ Александр Степаненко побывал на своей родине в поселке Киселёвке Могилевской области и посмотрел, как живут люди после Черобыльской катастрофы. В деревенском укладе ничего не изменилось: рожают детей, пашут поля, а вечером под вербами у костра веселится молодёжь, только за огородами появились знаки «Радиоактивность. Опасная зона!».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Целый мир из серебра»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!»; «Многоликий Север»: фотовыставка Татьяны Хомив «Снежная феерия».

Открываются экспозиции:

10 января - «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»: к 85-летию со дня рождения фотохудожника Семена Майстермана.

11 января - «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С Днем рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Открываются экспозиции:

11 января - откроется экспозиция «Арктический конвой идёт в Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 января - 13.00

Пройдёт познавательная программа «Рождество».

11 января - начнёт работу фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.