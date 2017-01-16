г.Кировск

17 января - 11.00-18.00

В городской детско-юношеской библиотеке проводится акция открытого чтения «Читай Рубцова». Вместе с читателями мы создадим видеоролик, выберем любимое стихотворение среди пользователей.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января – 15.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Мурманск

18 января – 19.00

Мурманск с рабочим визитом посетит известный писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель движения «Антимайдан», лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. В рамках визита он проведет встречу с читателями и единомышленниками. Открытая трибуна для выступления будет установлена в книжном магазине «Глобус».

Николай Викторович Стариков - известный писатель-публицист, автор 16 книг, в числе которых лидеры продаж в номинации «Нехудожественная литература» – «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара - война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История», «Власть». Лидер политической партии «Партия великое Отечество», Сопредседатель движения «Антимайдан», постоянный член Изборского клуба. Соавтор ряда законопроектов, переданных на рассмотрение в Госдуму РФ и принятых российским парламентом. С лекциями и выступлениями объездил пол России. Неоднократно проводил встречи с общественностью Украины, Белоруссии, Германии, Литвы, Латвии. Книги переведены на английский язык. Согласно рейтингу ИСЭПИ, входит в топ-100 перспективных политиков России.

г.Мурманск, Театральный бульвар, 8. Книжный магазин.

19 января - 17.00

В музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится I Конкурсный этап «90-60-90» городского вокального конкурса «MurmanVision». Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке МАУ МП «Молодёжный центр гражданских инициатив».

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска. Тематическая часть этапа – участники должны будут исполнить композиции, которые вышли в свет с 1960 по 1999 годы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Многоликий Север»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!».

Открываются экспозиции:

16 января - «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности».

18 января - «Золотые купола».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.