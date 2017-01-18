г.Кировск

21 января – 15.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Мурманск

18 января - 11.00

В Мурманском областном художественном музее к 185-летию со дня рождения Эдуарда Мане откроется выставка одной картины из цикла выставок «Дар Нади Леже». Эдуард (Эдуар) Мане – французский живописец, гравер, один из родоначальников импрессионизма. Посетителям выставки будет представлена факсимильная репродукция работы художника «В саду виллы в Бельвю» из собрания музея. В 1880 году Мане провел лето в Бельвю, в предместьях Парижа, где он арендовал дом и написал несколько картин на пленэре в саду. Оригинал работы находится в Цюрихе в частном собрании Эмиля Бюрле. Выставка будет работать до 22 января.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский художественный музей, I этаж.

18 января -14.00

Работа творческой мастерской «Чудесный сундучок поделок». Для юных посетителей библиотеки состоится творческое занятие по созданию картины зимнего пейзажа в смешанных техниках: торцевания, мокрой аппликации и других. Ребята продолжат знакомство с новыми видами творчества.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

18 января - 18.00

Показ авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной». Фильм посвящён одной из самых знаменитых икон в мире – иконе «Троица» Андрея Рублёва.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский художественный музей, красная гостиная.

18 января – 19.00

Мурманск с рабочим визитом посетит известный писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель движения «Антимайдан», лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. В рамках визита он проведет встречу с читателями и единомышленниками. Открытая трибуна для выступления будет установлена в книжном магазине «Глобус».

Николай Викторович Стариков - известный писатель-публицист, автор 16 книг, в числе которых лидеры продаж в номинации «Нехудожественная литература» – «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара - война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История», «Власть». Лидер политической партии «Партия великое Отечество», Сопредседатель движения «Антимайдан», постоянный член Изборского клуба. Соавтор ряда законопроектов, переданных на рассмотрение в Госдуму РФ и принятых российским парламентом. С лекциями и выступлениями объездил пол России. Неоднократно проводил встречи с общественностью Украины, Белоруссии, Германии, Литвы, Латвии. Книги переведены на английский язык. Согласно рейтингу ИСЭПИ, входит в топ-100 перспективных политиков России.

г.Мурманск, Театральный бульвар, 8. Книжный магазин.

19 января - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка «Книга как произведение искусства». На выставке представлены уникальные издания XIX – нач. XX вв. из фонда редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки, в том числе книги известных издателей Маврикия Вольфа, Адольфа Маркса, Ивана Сытина, в полукожаных и коленкоровых переплетах с золотым и цветным тиснением.

Среди раритетов можно увидеть подносные, юбилейные и библиофильские нумерованные издания, являющиеся замечательными образцами книгопечатного и переплетного искусства начала XX века. Особый интерес представляют также и современные издания: «миниатюрки» из коллекции миниатюрных книг библиотеки, эксклюзивное подарочное издание, вышедшее ограниченным тиражом – альбом «Арчимбольдо» (1997), посвященный жизни и творчеству известного итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо. Выставка будет работать до 19 февраля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, холл 1-й этаж.

19 января - 15.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Самая северная областная», посвященной 70-летию Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина.

Выставка расскажет об основных этапах развития лечебного учреждения, истории её отделений, руководителях и сотрудниках.

В экспозиции будут представлены рабочие предметы 34 отделений областной больницы, большая часть из которых в рабочем состоянии и по сей день. Посетители выставки познакомятся с кардиостимуляторами начала 1980-х, эндопротезы 1970-х годов, инструментами для трепанации черепа, трахеотомической трубкой для улучшения вентиляции лёгких, ларингоскопами, бронхоскопами, эндоскопическими приборами, предметами централизованной многофункциональной лаборатории. Анестезиологи предоставили дыхательную аппаратуру, которая использовалась до 1960-х годов: аппараты ДП-1 и ДП-2, маска Эсмарха.

Кроме планшетов, фотографий, документов, рассказывающих об исторических вехах больницы, людях, внесших большой вклад в развитие больницы, на выставке будет воспроизведён интерьер кабинета первого главного врача Петра Андреевича Баяндина. Гости музея смогут увидеть личные вещи П.А. Баяндина: операционный костюм, комплект хирургических инструментов, его документы: ежедневник с записями, приказ 1950-го года о зачислении областным хирургом и справки о трудовой деятельности.

Выставка будет работать до 1 марта 2017 г .

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

19 января - 17.00

В музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится I Конкурсный этап «90-60-90» городского вокального конкурса «MurmanVision». Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке МАУ МП «Молодёжный центр гражданских инициатив».

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска. Тематическая часть этапа – участники должны будут исполнить композиции, которые вышли в свет с 1960 по 1999 годы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Многоликий Север»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности».

Открываются экспозиции:

18 января - «Золотые купола».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.