Афиша
г.Кандалакша
21 января - 14.00
Перед ДК «Металлург» состоится игровая программа «Лепим снеговика и снежную бабу».
г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».
21 января - 15.00
В клубе «Праздник» Дворца культуры начнутся традиционные фольклорные посиделки.
г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».
22 января - 16.00
В городской библиотеке № 1 ансамбль «Подсолнухи» исполнит программу «Радость Рождества».
г.Кандалакша, ул.Советская, 2. Городская библиотека № 1.
пгт.Зеленоборский
21 января - 15.00
В центральной библиотеке пройдёт музыкально-поэтический вечер «Жить не благодаря, а вопреки», посвященный 85-летию со дня рождения Риммы Казаковой.
пгт.Зеленоборский, ул.Заводская, 17а. Центральная библиотека.
г.Полярные Зори
22 января - 16.00
Во Дворце культуры пройдет показ поэтической музыкальной композиции, посвященной творчеству актера и поэта Владимира Высоцкого.
г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.
25 января - 18.00
В ДК начнётся развлекательная программа для старшеклассников «Дворцовый университет», посвященная Дню студента.
г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.
г.Апатиты
21 января - 13.00
В ДК имени В.К. Егорова пройдёт конкурс спортивного бального танца «Хибинский вальс».
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
г.Кировск
21 января – 15.00
Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.
г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.
23 - 29 января
В Кировске будет проходить традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд». В Кировск приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области. Свои работы представят мастера из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до
Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом. По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.
г.Кировск.
25 января - 19.00
В JAZZ-холле городского ДК состоится встреча «Вибрафонист Лайонел Хэмптон».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, JAZZ-холл.
27 января - 18.30
В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).
г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».
г.Оленегорск
21 января - 16.00
В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится концерт «Я ухожу бродить по городу».
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ЗАТО г.Североморск
22 января - 14.00
В центре досуга молодёжи стартуют II областные Рубцовские чтения. В программе: литературная гостиная «Николай Рубцов: и пусть стихов серебряные струны».
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи г.Североморск.
г.Полярный
23 января - 14.00
Центральная детская библиотека приглашает на вечер воспоминаний «Войной изломанное детство».
г.Полярный,ул.Советская, 8. Центральная детская библиотека.
25 января – 11.00
В городском историко-краеведческом музее откроется выставка «Разноцветный мир»: рукоделие Нелли Макеевой (Никель).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный».
г.Мурманск
20 января - 17.00
Начало работы выставки «И-2-И». На выставке представлены живопись, графика и текстиль санкт-петербургских художников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко. Выставка будет работать до 26 февраля.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, большой зал.
20 января - 18.00
Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят вторую часть исторической кинодрамы Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Перед кинопоказом научный сотрудник музея прочтёт лекцию о творчестве художника.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.
21 января - 11.30 и 14.00
В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Мама для мамонтёнка» ведущие «Самого научного шоу» проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс. Гостей Мурманского областного театра кукол ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства. Все проводимые опыты абсолютно безопасны. Проверить силу своих лёгких, удержать шар в воздухе или воду в перевёрнутом стакане, выпустить волшебного Джинна, а также создать полимерных червячков можно будет юным любителям кукольных представлений.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.
21 января - 15.00
В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.
Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.
21 января - 16.00
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой. В исполнении Елены Фоминой прозвучат «Авторские песни и сказки», а Ольга Феофанова представит вниманию зрителей музыкально-поэтическую композицию «Мелодика Севера: посвящение Мурманску», в которой прозвучат стихи заполярных авторов Алексея Полуботы, Виктора Тимофеева, Галины Сиротинской и многих других. Гости вечера также услышат песни Елены Фоминой, Олега Сюсюры, Юрия Хабарова и Андрея Королева.
г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
21 января - 16.00
В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «У бабушки Варвары». Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» областного дворца и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.
Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину: ребята и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.
г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Новогодняя мозаика» - по 20 января; «Зимних сказок чудеса!» - по 20 января; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».
21 января - 15.00
Пройдёт лекция «Кольский. Знакомый незнакомец» из цикла «Край, в котором я живу». На вопросы участников ответит Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Рождественская сказка» - по 20 января; «С Днём рождения, Мурманск!» - по 20 января; «В блеске елочных огней» - по 20 января; «Кунсткамера» - по 22 января; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея» - по 22 января; «О чем поведал новогодний шар» - по 22 января; «Эдуард Мане. К 185-летию со дня рождения» - по 22 января; «Маяки Русского Севера» - по 22 января; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области» - по 25 января; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки.
Открываются экспозиции:
20 января - «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург).
25 января - «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.
Галерея «Пространство»
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)
Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.
21 января - 16.00
В голубой гостиной пройдёт творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой, а в фестивальном зале состоится концерт «У бабушки Варвары».
22 января - 15.00
Ансамбль танца «Сполохи» приглашает на концерт «В кругу друзей».
24 января - 19.00
Выступит рок-группа «Чиж и Ко».
25 января - 17.00
Состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
22 января - 17.00
Мужское вокальное трио «Реликт» выступит с программой «Любимые песни и романсы».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
22 января - 14.00
Состоится познавательное занятие для школьников «Пресс-экспресс: выставка-викторина периодических изданий».
22 января - 15.00
Пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями.
«Rock-n-Roll music bar»
(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)
20 января - 19.00
Состоится выступление мурманских групп. В большом концерте примут участие коллективы «Хозяинбосса», «B.E.A.P.», «The Fuze Magazine», «The Hoolz», «Почтовая служба Бангкока».
22 января - 21.00
Пройдёт концерт рок-группы «Куприянов».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
21 января - 15.00
Детский мастер-класс «Сад в бутылке».
21 января - 20.05
Литературная встреча «Читаем вместе с Екатериной Ефремовой».
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
21 января - 18.00
22 января - 17.00
Показ драмы «Гардения» по пьесе Эльжбеты Хованец.
Стадион «Строитель»
(г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Телефон 60-02-01)
22 января - 17.30
Начнётся благотворительный праздник «Коньки жизни» фонда «Руки жизни».
Ледовый дворец спорта
(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)
25 января - 19.00
Сольный концерт Елены Ваенги.