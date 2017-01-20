г.Кандалакша

21 января - 14.00

Перед ДК «Металлург» состоится игровая программа «Лепим снеговика и снежную бабу».

г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».

21 января - 15.00

В клубе «Праздник» Дворца культуры начнутся традиционные фольклорные посиделки.

г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».

22 января - 16.00

В городской библиотеке № 1 ансамбль «Подсолнухи» исполнит программу «Радость Рождества».

г.Кандалакша, ул.Советская, 2. Городская библиотека № 1.

пгт.Зеленоборский

21 января - 15.00

В центральной библиотеке пройдёт музыкально-поэтический вечер «Жить не благодаря, а вопреки», посвященный 85-летию со дня рождения Риммы Казаковой.

пгт.Зеленоборский, ул.Заводская, 17а. Центральная библиотека.

г.Полярные Зори

22 января - 16.00

Во Дворце культуры пройдет показ поэтической музыкальной композиции, посвященной творчеству актера и поэта Владимира Высоцкого.

г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.

25 января - 18.00

В ДК начнётся развлекательная программа для старшеклассников «Дворцовый университет», посвященная Дню студента.

г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.

г.Апатиты

21 января - 13.00

В ДК имени В.К. Егорова пройдёт конкурс спортивного бального танца «Хибинский вальс».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

21 января – 15.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.

23 - 29 января

В Кировске будет проходить традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд». В Кировск приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области. Свои работы представят мастера из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м .

Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом. По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

г.Кировск.

25 января - 19.00

В JAZZ-холле городского ДК состоится встреча «Вибрафонист Лайонел Хэмптон».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, JAZZ-холл.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Оленегорск

21 января - 16.00

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится концерт «Я ухожу бродить по городу».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ЗАТО г.Североморск

22 января - 14.00

В центре досуга молодёжи стартуют II областные Рубцовские чтения. В программе: литературная гостиная «Николай Рубцов: и пусть стихов серебряные струны».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи г.Североморск.

г.Полярный

23 января - 14.00

Центральная детская библиотека приглашает на вечер воспоминаний «Войной изломанное детство».

г.Полярный,ул.Советская, 8. Центральная детская библиотека.

25 января – 11.00

В городском историко-краеведческом музее откроется выставка «Разноцветный мир»: рукоделие Нелли Макеевой (Никель).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный».

г.Мурманск

20 января - 17.00

Начало работы выставки «И-2-И». На выставке представлены живопись, графика и текстиль санкт-петербургских художников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, большой зал.

20 января - 18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят вторую часть исторической кинодрамы Андрея Тарковского «Андрей Рублёв». Перед кинопоказом научный сотрудник музея прочтёт лекцию о творчестве художника.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

21 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Мама для мамонтёнка» ведущие «Самого научного шоу» проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс. Гостей Мурманского областного театра кукол ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства. Все проводимые опыты абсолютно безопасны. Проверить силу своих лёгких, удержать шар в воздухе или воду в перевёрнутом стакане, выпустить волшебного Джинна, а также создать полимерных червячков можно будет юным любителям кукольных представлений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

21 января - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

21 января - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой. В исполнении Елены Фоминой прозвучат «Авторские песни и сказки», а Ольга Феофанова представит вниманию зрителей музыкально-поэтическую композицию «Мелодика Севера: посвящение Мурманску», в которой прозвучат стихи заполярных авторов Алексея Полуботы, Виктора Тимофеева, Галины Сиротинской и многих других. Гости вечера также услышат песни Елены Фоминой, Олега Сюсюры, Юрия Хабарова и Андрея Королева.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

21 января - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «У бабушки Варвары». Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» областного дворца и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.

Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину: ребята и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Новогодняя мозаика» - по 20 января; «Зимних сказок чудеса!» - по 20 января; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

21 января - 15.00

Пройдёт лекция «Кольский. Знакомый незнакомец» из цикла «Край, в котором я живу». На вопросы участников ответит Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Рождественская сказка» - по 20 января; «С Днём рождения, Мурманск!» - по 20 января; «В блеске елочных огней» - по 20 января; «Кунсткамера» - по 22 января; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея» - по 22 января; «О чем поведал новогодний шар» - по 22 января; «Эдуард Мане. К 185-летию со дня рождения» - по 22 января; «Маяки Русского Севера» - по 22 января; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области» - по 25 января; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки.

Открываются экспозиции:

20 января - «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург).

25 января - «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

21 января - 16.00

В голубой гостиной пройдёт творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой, а в фестивальном зале состоится концерт «У бабушки Варвары».

22 января - 15.00

Ансамбль танца «Сполохи» приглашает на концерт «В кругу друзей».

24 января - 19.00

Выступит рок-группа «Чиж и Ко».

25 января - 17.00

Состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 января - 17.00

Мужское вокальное трио «Реликт» выступит с программой «Любимые песни и романсы».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

22 января - 14.00

Состоится познавательное занятие для школьников «Пресс-экспресс: выставка-викторина периодических изданий».

22 января - 15.00

Пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

20 января - 19.00

Состоится выступление мурманских групп. В большом концерте примут участие коллективы «Хозяинбосса», «B.E.A.P.», «The Fuze Magazine», «The Hoolz», «Почтовая служба Бангкока».

22 января - 21.00

Пройдёт концерт рок-группы «Куприянов».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

21 января - 15.00

Детский мастер-класс «Сад в бутылке».

21 января - 20.05

Литературная встреча «Читаем вместе с Екатериной Ефремовой».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 января - 18.00

22 января - 17.00

Показ драмы «Гардения» по пьесе Эльжбеты Хованец.

Стадион «Строитель»

(г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Телефон 60-02-01)

22 января - 17.30

Начнётся благотворительный праздник «Коньки жизни» фонда «Руки жизни».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 января - 19.00

Сольный концерт Елены Ваенги.