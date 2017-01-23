г.Полярные Зори

25 января - 18.00

В ДК начнётся развлекательная программа для старшеклассников «Дворцовый университет», посвященная Дню студента.

г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.

г.Кировск

23 - 29 января

В Кировске будет проходить традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд». В Кировск приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области. Свои работы представят мастера из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м .

Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом. По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

г.Кировск.

25 января - 19.00

В JAZZ-холле городского ДК состоится встреча «Вибрафонист Лайонел Хэмптон».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, JAZZ-холл.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Мончегорск

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Полярный

23 января - 14.00

Центральная детская библиотека приглашает на вечер воспоминаний «Войной изломанное детство».

г.Полярный,ул.Советская, 8. Центральная детская библиотека.

25 января – 11.00

В городском историко-краеведческом музее откроется выставка «Разноцветный мир»: рукоделие Нелли Макеевой (Никель).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный».

г.Мурманск

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области» - по 25 января; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки; «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург).

Открываются экспозиции:

25 января - «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

25 января – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

25 января – 19.00

Малая сцена. «Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+

26 января – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

27 января – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+

28 января – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

29 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

29 января – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин, 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 января - 16.30

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 17.00

Т. Волынкина «Самый лучший день».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

28 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков «Саамская сказка».

29 января - 12.00 и 14.30

С. Красковская «Тайна дочери короля».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

24 января - 19.00

Выступит рок-группа «Чиж и Ко».

25 января - 17.00

Состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества.

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 января - 19.00

Сольный концерт Елены Ваенги.