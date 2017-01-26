г.Кировск

27 января – 16.00

В Кировске открылся международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед». Профессиональные скульпторы и художники со всех уголков России и зарубежья создают свои произведения из снега высотой до 3,5 м. Фестиваль продлится до 29 января. Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области предлагает график работы наиболее красочных мероприятий фестиваля.

27 января в 18.30 экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» организует для своих посетителей и гостей города красочное огненное шоу в исполнении легендарного Alesh Walker (Латвия). Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» организует праздничную программу посвященную завершению традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед».

В 16.00 на территории экскурсионного центра состоится уникальный перфоманс для детей и взрослых, созданный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой. Спектакль подарит неповторимые эмоции зрителям – для постановки специально созданы снежные декорации для театральных кукол, изготовляемых в «Снежной деревне» во время проведения фестиваля.

В 17.00 начнется церемония награждения победителей и участников традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед». По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

В 18.00 начнётся спектакль, организованный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой.

В 18.30 будет проходить представление в стиле уличного перфоманса с захватывающим дух и увлекательным огненным шоу в исполнении латвийского фаерщика Alesh Walker.

Завершится традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед» праздничным салютом.

г.Кировск.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

26 января - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоятся краеведческие премьеры «Презентации мурманских издательств и местных авторов». Участники краеведческих премьер познакомятся с новой литературой, поступившей в областную детско-юношескую библиотеку в 2016 году, а также с книгами, посвященными 100-летнему юбилею Мурманска, фотоальбомами, литературой об истории Кольского Севера, освоении Арктики, о моряках и капитанах. Для детей и юношества появились произведения как уже известных авторов - Николая Колычева, Олега Бундура, так и начинающих - Татьяны Березюк и Екатерины Панфиловой.

Январь - месяц традиционных Рубцовских чтений, поэтому в первую очередь будут показаны книги Николая Рубцова, изданные в разных московских издательствах, а также новый сборник статей и документов вологодского писателя-краеведа Леонида Вересова «Страницы жизни и творчества поэта Н. М. Рубцова».

Почётными гостями встречи станут авторы книг: Николай Колычев, Татьяна Березюк, Екатерина Панфилова, Михаил Славин и Алевтина Самсыка, которые расскажут о своем творчестве.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

26 января - 11.00

Открытие международной экологической научно-практической конференции «Экология Арктики – 2017». В Пленарном заседании планируется участие губернатора Марины Ковтун. До начала конференции в зале «Москва» состоится торжественная церемония подписания экологических соглашений с ПАО «Территориальная генерирующая компания-1» и градообразующим горнодобывающим предприятием АО «Апатит».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. ДЦ «Арктика».

27 января - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии состоится торжественное открытие новых выставок Мурманского областного художественного музея «Хроника музея в афишах», «Формула преображения: ТПО-МОХМ» и «Скульптура из собрания музея». Экспозиция «Хроники музея в афишах» охватит историю афиш к выставкам Мурманского областного художественного музея за 27 лет.

Выставка «Формула преображения: ТПО-МОХМ» посвящена 90-летию постройки здания музея. Здесь будут представлены живописные и графические работы мурманских художников В.Н. Бубенцова, Н.Р. Духно, В.А. Кумашова, а также фотографии. На тактильной экспозиции «Скульптура из собрания музея» в рамках проекта «Язык искусства по Брайлю» будет представлено около 20 произведений скульптуры различных жанров и материалов.

Торжественное открытие выставок и блиц-экскурсию по ним проведёт Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

27 января - 18.00

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. В их исполнении прозвучит оригинальная музыка и переложения для квартета саксофонистов.

В 12.30 для студентов Мурманского колледжа искусств пройдут мастер-классы доцента кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Алексея Талицкого, который поделится секретами профессионального исполнения на саксофоне.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

27 января - 19.00

На сцене Дворца культуры «Судоремонтник» мурманчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - «Кукла для невесты». В пьесе Александра Коровкина, отличного современного комедиографа, нашлось место и для сантиментов, и для детектива. Наивность и доверчивость главной героини, влюбленной, готовой без оглядки довериться первому встречному, не раздражает, а вызывает понимание и сочувствие. Рассказана эта история с юмором, здесь и смех, и слезы, и финал добрый.

Режиссер – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Мурманский областной драматический театр/

г.Мурманск, район Росляково, ул. Заводская, 1. Дворец культуры «Судоремонтник».

29 января – 14.00

В Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки. Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

29 января – 14.00

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозёрск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

В 14 часов в зрительном зале начнётся большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамскую, молдавскую, немецкую японскую, литовскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки; «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург); «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

26 января – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

27 января – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+

28 января – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

29 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

29 января – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин, 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 января - 16.30

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 17.00

Т. Волынкина «Самый лучший день».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

28 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков «Саамская сказка».

29 января - 12.00 и 14.30

С. Красковская «Тайна дочери короля».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.