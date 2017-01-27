г.Кировск

27 января – 16.00

В Кировске открылся международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед». Профессиональные скульпторы и художники со всех уголков России и зарубежья создают свои произведения из снега высотой до 3,5 м . Фестиваль продлится до 29 января. Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области предлагает график работы наиболее красочных мероприятий фестиваля.

27 января в 18.30 экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» организует для своих посетителей и гостей города красочное огненное шоу в исполнении легендарного Alesh Walker (Латвия). Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» организует праздничную программу посвященную завершению традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед».

В 16.00 на территории экскурсионного центра состоится уникальный перфоманс для детей и взрослых, созданный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой. Спектакль подарит неповторимые эмоции зрителям – для постановки специально созданы снежные декорации для театральных кукол, изготовляемых в «Снежной деревне» во время проведения фестиваля.

В 17.00 начнется церемония награждения победителей и участников традиционного международного фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед». По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

В 18.00 начнётся спектакль, организованный группой российских и норвежских артистов и художников под руководством Екатерины Ефремовой – актрисы «Простого театра» и художницы Ольги Пресняковой.

В 18.30 будет проходить представление в стиле уличного перфоманса с захватывающим дух и увлекательным огненным шоу в исполнении латвийского фаерщика Alesh Walker.

Завершится традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед» праздничным салютом.

г.Кировск.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

27 января - 12.30

Для студентов Мурманского колледжа искусств пройдут мастер-классы доцента кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Алексея Талицкого, который поделится секретами профессионального исполнения на саксофоне.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

27 января - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии состоится торжественное открытие новых выставок Мурманского областного художественного музея «Хроника музея в афишах», «Формула преображения: ТПО-МОХМ» и «Скульптура из собрания музея». Экспозиция «Хроники музея в афишах» охватит историю афиш к выставкам Мурманского областного художественного музея за 27 лет.

Выставка «Формула преображения: ТПО-МОХМ» посвящена 90-летию постройки здания музея. Здесь будут представлены живописные и графические работы мурманских художников В.Н. Бубенцова, Н.Р. Духно, В.А. Кумашова, а также фотографии. На тактильной экспозиции «Скульптура из собрания музея» в рамках проекта «Язык искусства по Брайлю» будет представлено около 20 произведений скульптуры различных жанров и материалов.

Торжественное открытие выставок и блиц-экскурсию по ним проведёт Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

27 января - 18.00

В малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт ансамбля саксофонистов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. В их исполнении прозвучит оригинальная музыка и переложения для квартета саксофонистов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

27 января - 19.00

На сцене Дворца культуры «Судоремонтник» мурманчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - «Кукла для невесты». В пьесе Александра Коровкина, отличного современного комедиографа, нашлось место и для сантиментов, и для детектива. Наивность и доверчивость главной героини, влюбленной, готовой без оглядки довериться первому встречному, не раздражает, а вызывает понимание и сочувствие. Рассказана эта история с юмором, здесь и смех, и слезы, и финал добрый.

Режиссер – заслуженный артист России Александр Водопьянов.

Мурманский областной драматический театр/

г.Мурманск, район Росляково, ул. Заводская, 1. Дворец культуры «Судоремонтник».

28 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Саамская сказка» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей рисовать объемные пейзажи с помощью 3D красок.

Техника объемного рисования появилась в мире изобразительного искусства сравнительно недавно, но уже успела полюбиться многим. Секреты такого рисования маленькие мурманчане узнают на мастер-классе от «Академии знаний».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

28 января - 14.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Нет школ никаких, только совесть…», посвященную творчеству поэта второй половины ХХ века Владимира Соколова. Дмитрий Коржов представит собственное видение поэзии Владимира Соколова. На лекции будут звучать стихи поэта в исполнении автора программы и его друзей - актеров, журналистов, писателей. С экрана участники встречи услышат поэтические строки в исполнении самого Владимира Соколова. На выставке из фонда областной научной библиотеки будут представлены поэтические сборники разных лет, которые позволят открыть новые страницы уходящей лирической эпохи ХХ века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

28 января - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Аве Мария и шедевры барокко». В исполнении артистов из Санкт-Петербурга Галины Сидоренко (меццо-сопрано) и Даниэля Зарецкого (орган) прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Сезара Франка, Джузеппе Верди и других композиторов.

Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Галина Сидоренко - петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, получившая признание как на лучших оперных сценах мира, так и на концертной эстраде. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий является лауреатом международных конкурсов органистов, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, заведующим кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Целый ряд учеников Даниэля Зарецкого - лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

28 января - 17.00

29 января - 11.00

В детской театральной школе города Мурманска пойдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга».

В конкурсе примут участие более 100 учащихся и преподавателей детских школ искусств Мурманской области, а также студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств в номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли» в возрасте от 9 до 40 лет. Участники конкурса исполнят разнообразные по стилю и характеру музыкальные произведения: популярные песни российских композиторов-песенников Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Евгения Мартынова, Марка Минкова, Олега Хромушина, Давида Тухманова, Игоря Николаева, Юрия Чичкова, Юрия Визбора и произведения зарубежных композиторов Мишеля Леграна, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина и Леонарда Коэна.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, пропаганды и популяризации современного эстрадного вокального искусства, выявления одарённых детей и молодёжи в данной сфере музыкального искусства.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманская детская театральная школа.

29 января – 14.00

В Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской елки. Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

29 января – 14.00

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозёрск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

В 14 часов в зрительном зале начнётся большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамскую, молдавскую, немецкую японскую, литовскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки; «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург); «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

27 января – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+

28 января – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

29 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

29 января – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин, 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 января - 16.30

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 17.00

Т. Волынкина «Самый лучший день».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

28 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков «Саамская сказка».

29 января - 12.00 и 14.30

С. Красковская «Тайна дочери короля».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.