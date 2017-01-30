г.Полярные Зори

31 января в 19.00

В ДК выступит ВИА «Синяя птица».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец Культуры г.Полярные Зори.

г.Апатиты

31 января - 13.00 и 18.30

В ДК имени В. К. Егорова выступит цирк зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

г.Апатиты, улица Ленина, 24. Дворец культуры имени В. К. Егорова.

г.Кировск

1 февраля - 13.00 и 18.30

Во Дворце культуры выступит цирк зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

1 февраля в 19.00

В Центре культуры и досуга выступит ВИА «Синяя птица».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКИД «Полярная звезда».

г.Мурманск

30 января - 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов. Норвежские плакаты содержат лозунги политической агитации, а советские посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни советского человека. Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 годы. Он находил советские плакаты на блошиных рынках Москвы.

В Норвегии, как и в Советском Союзе, агитационные плакаты являлись важным и мощным инструментом пропаганды властей и политических партий. В настоящее время плакаты используются в коммерческих целях и в качестве рекламы. Выставка будет работать до 19 февраля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Снежная феерия» - по 30 января; «Многоликий Север» - по 30 января; «Волшебство мастера» - по 30 января; «Зима. Спорт. Здоровье» - по 30 января; «Забытые книги откроем!» - по 30 января; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

30 января - откроется экспозиция агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генконсульством Норвегии в Мурманске.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля – 18.00

«Барышня-крестьянка». Театральная фантазия.

5 февраля – 11.00

«Мымренок, или Чудо в перьях». Сказка - шутка.

5 февраля – 18.00

«Любовное безумие». Комедия.

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

1 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова 16+ Малая сцена.

2 февраля – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

3 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия 16+

3 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

4 февраля – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов 12+

5 февраля – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

5 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».