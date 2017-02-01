г.Кировск

1 февраля - 13.00 и 18.30

Во Дворце культуры выступит цирк зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

1 февраля в 19.00

В Центре культуры и досуга выступит ВИА «Синяя птица».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКИД «Полярная звезда».

г.Мурманск

1 февраля - 14.00

викторина «Следы на снегу». Викторина состоится в рамках акции «Большое экологическое турне», приуроченной к Году экологии в России.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

1 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Двадцать разноцветных лет». На выставке будут представлены 40 графических и живописных работ учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» мурманской детской театральной школы, которым долгие годы руководит Олег Истомин.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, II этаж, выставочный зал Мурманского областного художественного музея.

1 февраля - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Двадцать разноцветных лет». На выставке будут представлены 40 графических и живописных работ учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» Детской театральной школы города Мурманска, которым долгие годы руководит Олег Валерьевич Истомин.

В творческом отделении не только дают азы по предметам «Изобразительное искусство», «Бутафория», «Технологии прикладного творчества», оформляют учебные спектакли и концертные программы театральной школы, но и ориентируют юных творцов к таким востребованным профессиям современного театра, как художник-бутафор, художник-гримёр и художник-сценограф.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманскийо областной художественный музей, 2-й этаж.

1 февраля - 18.00

Показ в рамках авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной». Зрители увидят фильм, посвященный одной из самых известных росписей падуанского цикла «Поцелуй Иуды».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полёт…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Чёерным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; экспозиция агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генконсульством Норвегии в Мурманске.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля – 18.00

«Барышня-крестьянка». Театральная фантазия.

5 февраля – 11.00

«Мымренок, или Чудо в перьях». Сказка - шутка.

5 февраля – 18.00

«Любовное безумие». Комедия.

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

1 февраля – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма, Е. Скороходова 16+ Малая сцена.

2 февраля – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

3 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия 16+

3 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

4 февраля – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов 12+

5 февраля – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

5 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».