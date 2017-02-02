п.г.т.Умба

3 февраля - 14.00

В Территориальном отделе истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея состоится торжественное открытие памятной доски заслуженному работнику культуры Российской Федерации Людмиле Валентиновне Пановой. Людмила Валентиновна Панова, старший библиотекарь Терской районной библиотеки, стала главным инициатором создания музея в Умбе. Благодаря её стараниям 23 февраля 1988 года на базе Сельского Дома культуры посёлка Умба был создан общественный краеведческий музей «Быт и промысел поморов». В 1988 году Людмила Панова становится директором Дома культуры, а затем директором клуба-музея. Под ее руководством была организована первая исследовательская поездка в села Терского побережья, по итогам которой было собрано много предметов быта, одежды, утвари, а также фотографии из поморского села Кузомень.

1 декабря 1991 года музей был открыт для посетителей как отдел истории, культуры и быта терских поморов, а 4 января 1992 года общественный музей стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея, директором которого вновь была назначена Людмила Панова.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 78. Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.

3 февраля - 15.00

В малом зале Дома культуры состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов. С приветственным словом на вечере выступят представители администрации Терского района и п.г.т. Умба, комитета по культуре и искусству Мурманской области, сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, представители учреждений и организаций, с которыми сотрудничает музей.

Творческим подарком для гостей вечера станут выступления самодеятельных коллективов Дома Культуры п.Умбы - академического хора, Поморского хора, детского объединения «Калейдоскоп» и других артистов.

4 января исполнилось 25 лет со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея. Музей в Умбе привлекает посетителей обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры, хранит дух и тепло поморского дома.

пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.

г.Кировск

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

2 февраля - 12.30

Концерт выпускников специальности «Инструментальное исполнительство» Мурманского колледжа искусств. В рамках концерта прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также оригинальная музыка для народных инструментов и обработки русских народных мелодий.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

2 февраля - 15.00

Конкурс чтецов «Читаем стихи саамских поэтов». Конкурс призван знакомить с культурой и традициями саамов – коренного малочисленного народа Кольского Заполярья, с творчеством первых саамских поэтов. Участники конкурса – ученики мурманской коррекционной школы-интерната № 3 – исполнят стихи Октябрины Вороновой и Аскольда Бажанова. Среди членов жюри – заслуженный артист России, актер Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский, поэтесса и исполнительница авторской песни Юлия Иванова.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы. На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полёт…» в память о жертвах крушения самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

3 февраля - 14.00

В большом зале Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «День воинской славы России», посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» и североморские кадеты. Для гостей музея прозвучат песни военных лет и советской эстрады 1950-1980-х годов в исполнении североморского народного ансамбля сольного пения «Виола», а также будет прочитана лекция, посвященная художникам-блокадникам.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

3 февраля - 17.00

В Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов». Тема праздника – «Все дело в шляпе». На выставке будут представлены работы членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Выставка будет работать с 3 февраля по 5 марта. В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел. График проведения будет размещен на сайте Мурманского областного художественного музея.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; экспозиция агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генконсульством Норвегии в Мурманске.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля – 18.00

«Барышня-крестьянка». Театральная фантазия.

5 февраля – 11.00

«Мымренок, или Чудо в перьях». Сказка - шутка.

5 февраля – 18.00

«Любовное безумие». Комедия.

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

2 февраля – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях, А. Беккер 18+ Малая сцена.

3 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия 16+

3 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

4 февраля – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов 12+

5 февраля – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

5 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».