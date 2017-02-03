п.г.т.Умба

3 февраля - 14.00

В Территориальном отделе истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея состоится торжественное открытие памятной доски заслуженному работнику культуры Российской Федерации Людмиле Валентиновне Пановой. Людмила Валентиновна Панова, старший библиотекарь Терской районной библиотеки, стала главным инициатором создания музея в Умбе. Благодаря её стараниям 23 февраля 1988 года на базе Сельского Дома культуры посёлка Умба был создан общественный краеведческий музей «Быт и промысел поморов». В 1988 году Людмила Панова становится директором Дома культуры, а затем директором клуба-музея. Под ее руководством была организована первая исследовательская поездка в села Терского побережья, по итогам которой было собрано много предметов быта, одежды, утвари, а также фотографии из поморского села Кузомень.

1 декабря 1991 года музей был открыт для посетителей как отдел истории, культуры и быта терских поморов, а 4 января 1992 года общественный музей стал территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея, директором которого вновь была назначена Людмила Панова.

пгт.Умба, ул. Дзержинского, 78. Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.

3 февраля - 15.00

В малом зале Дома культуры состоится торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов. С приветственным словом на вечере выступят представители администрации Терского района и п.г.т. Умба, комитета по культуре и искусству Мурманской области, сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, представители учреждений и организаций, с которыми сотрудничает музей.

Творческим подарком для гостей вечера станут выступления самодеятельных коллективов Дома Культуры п.Умбы - академического хора, Поморского хора, детского объединения «Калейдоскоп» и других артистов.

4 января исполнилось 25 лет со дня основания территориального отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея. Музей в Умбе привлекает посетителей обилием подлинных предметов поморской старины, выразительными памятниками поморской культуры, хранит дух и тепло поморского дома.

пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.

г.Апатиты

3 февраля - 19.00

Открытие Х фестиваля «Северный Арбат. Весна». Молодёжный творческий фестиваль «Северный Арбат. Весна» – площадка для реализации творческих проектов в различных направлениях: музыке, поэзии и прозе, театральном искусстве, танце, живописи, прикладном творчестве и других. Номинанты и лауреаты награждаются дипломами, призами и памятными подарками, получают поддержку в развитии творчества.

Х фестиваль «Северный Арбат. Весна» проводится Советом молодежных организаций города Апатиты – победителем конкурса проектов (программ) региональных молодежных и детских общественных объединений на 2017 год – при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и продлится до 11 марта. Тема фестиваля в этом году – «Простые волшебные вещи». В рамках открытия свои творческие номера представят номинанты прошлых лет.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

4 февраля - 16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «15 мифов об эволюции человека». Лектор Александр Борисович Соколов – научный журналист, главный редактор портала «Антропогенез.ру», финалист премии «Просветитель» (2015). Лекция «15 мифов об эволюции человека» - это увлекательный рассказ о том, какие «антропологические заблуждения» живут в современном обществе и как с ними бороться. Слушатели узнают, стоит ли придерживаться диеты каменного века, кто такой «йети», застали ли люди динозавров, правда ли, что Россия — колыбель человечества, и откуда взялся миф о строительстве пирамид инопланетянами.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

г.Кировск

8 февраля в 19.00

В JAZZ-холле Дворца культуры состоится встреча «Поет Дайана Кролл».

г.Кировск, ул.Мира, 7 Кировский городской Дворец Культуры.

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

3 февраля - 14.00

В большом зале Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «День воинской славы России», посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» и североморские кадеты. Для гостей музея прозвучат песни военных лет и советской эстрады 1950-1980-х годов в исполнении североморского народного ансамбля сольного пения «Виола», а также будет прочитана лекция, посвященная художникам-блокадникам.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

3 февраля - 17.00

В Доме ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов». Тема праздника – «Все дело в шляпе». На выставке будут представлены работы членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Выставка будет работать с 3 февраля по 5 марта. В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел. График проведения будет размещен на сайте Мурманского областного художественного музея.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей.

4 февраля в 14.00

В отделе литературы по искусству Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия». На выставке будут представлены репродукции Николая Рериха, на которых художник запечатлел Русь языческую и православную, образы героев и подвижников, архитектурные этюды церквей. Экспозиция выставки включает фотографии семьи Рерихов и тематическую литературу из фондов Мурманского Рериховского общества, а также редкие издания Мурманской областной научной библиотеки. На открытии выставки вы сможете прослушать лекцию и услышать фрагмент записи выступления Святослава Рериха во время его визита в Россию в 1989 году. Приглашают всех, кто интересуется культурным наследием великой семьи Рерихов, на открытие выставки.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

4 февраля - 14.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир». В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – «Герои Древней Греции». Каждый конкурсант посвятит свое выступление мифам и легендам Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древней Греции» раскроют творческие способности конкурсантов, а «Путеводная нить» позволит участникам продемонстрировать свои спортивные навыки. Во время этапа «Колесо времени» юноши предстанут в образе Греческих героев. Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья как средства их самовыражения и реализации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

4 февраля - 15.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится творческий вечер Ивана Матрехина, посвященный Международному дню саамов. Иван Матрехин - саамский бард и поэт, председатель Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области. Иван является автором сборника стихов и песен «Белый олень», дисков «Здравствуй, северный народ» и «Дом наш – Север», в которых удивительно сочетаются фотографии и музыка. На вечере в исполнении Ивана Матрехина прозвучат песни на русском и саамском языках. Автор расскажет участникам встречи о своем творчестве.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

4 февраля - 18.00

В Мурманском колледже искусств состоится концерт выпускников фортепианного отделения разных лет, студентов Московской, Санкт-Петербургской, Петрозаводской и Саратовской консерваторий. В их исполнении прозвучат шедевры фортепианного репертуара в контексте разных образовательных тенденций в исполнительском искусстве. В концерте принимают участие преподаватели колледжа - Иван Тимофеев, Роман Рудомётов, Мария Макарова.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»: редкие издания, прошедшие реставрацию; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

4 февраля - 15.00

Творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина.

5 февраля - 15.00

Пройдёт лекция-перформанс санкт-петербургского арт-критика Романа Осминкина «Внелитературные формы бытования современной поэзии».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

6 февраля - 18.00

Экс-генеральный консул Норвегии в Мурманске прочитает лекцию «Норвегия и Россия - история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет в духе эпохи Возрождения» - до 5 февраля; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (г.Апатиты); экспозиция «Галерея-М», посвященная 25-летию первой частной галереи Заполярья.

3 февраля - 14.00

Состоится мероприятие «День воинской славы России», посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля – 18.00

«Барышня-крестьянка». Театральная фантазия.

5 февраля – 11.00

«Мымренок, или Чудо в перьях». Сказка - шутка.

5 февраля – 18.00

«Любовное безумие». Комедия.

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

3 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия 16+

3 февраля – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия 16+ Малая сцена.

4 февраля – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов 12+

5 февраля – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

5 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 февраля - 14.00

Состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

5 февраля - 13.00

Состоится открытие выставки художника Юрия Еремина «Иллюстрации саамской сказки».

6 февраля - 11.30

Пройдёт праздник «Саамы - дети Солнца и Ветра».

6 февраля - 16.30

Начнутся литературно-игровые путешествия по книгам «Девчонки и мальчишки читают неокнижки».

7 февраля - 11.00

Состоится встреча-обзор финской детской литературы.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

5 февраля - 15.00

Приглашает на мастер-класс по песочной анимации.