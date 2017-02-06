с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Международный день саамов. В этот день по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области откроются выставки, пройдут праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия. Основные торжества в этом году состоятся в культурной столице саамов – селе Ловозеро.

Праздник начнётся в 12 часов с торжественного шествия по улице Советская от здания администрации сельского поселения Ловозеро, которое завершится у Ловозерского районного национального культурного центра, где под звуки саамского гимна будет поднят саамский флаг.

с.Ловозеро, ул. Советская, 26 - ул. Советская, 8.

6 февраля – 13.30

На базе Национального культурного центра начнётся заседания круглого стола – «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». Основные темы выступлений участников: поддержка традиционной народной культуры народов Кольского Севера, международное сотрудничество, меры поддержки предпринимательской активности среди представителей коренного народа саами.

с.Ловозеро, ул. Советская, 14. Ловозерский НКЦ.

6 февраля – 16.00

Северный национальный колледж откроет свои двери для всех желающих познакомиться с работой учреждения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 8. Северный национальный колледж.

6 февраля – 18.00

Завершатся праздничные мероприятия спектаклем «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области, который переложил на музыку произведение Павла Юрьева «Сказка о солнце».

с.Ловозеро, ул. Советская, 14. Ловозерский НКЦ.

г.Кандалакша

8 февраля – 18.00

В кинотеатре «Нива» пройдет концерт ВИА «Синяя птица».

г.Кандалакша, ул.Пронина, 10. Кинотеатр «Нива».

г.Апатиты

8 февраля – 10.00

В ДК имени В. К. Егорова начнется традиционная выставка-продажа «Каменный цветок».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

8 февраля – 19.00

Состоится музыкальная программа «Мужчина и женщина: волшебство любви» с участием актеров музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Кировск

8 февраля в 19.00

В JAZZ-холле Дворца культуры состоится встреча «Поет Дайана Кролл».

г.Кировск, ул.Мира, 7 Кировский городской Дворец Культуры.

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Заполярный

6 февраля - 19.00

В ДК «Октябрь» выступит ВИА «Синяя птица».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

пгт.Мурмаши

7 февраля – 10.00

В ДК «Энергетик» откроется выставка «По причине любви»: работы Юлии Лемеш (Санкт-Петербург).

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1.

г.Мурманск

6 февраля - 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Красота Севера в отражении рук мастера». На выставке, приуроченной к Международному дню саамов, будут представлены образцы саамского декоративно-прикладного искусства из личной коллекции Анастасии Мозолевской. С 1990 года северянка работала преподавателем декоративно-прикладного саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище № 26. В 1993 году Анастасия Елисеевна стала первым руководителем общественного объединения саамских мастеров и художников «Чепесь саамь». Кроме того, она – один из авторов книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры». При активном участии А. Мозолевской состоялось возрождение ранее забытых ремесел: вышивки бисером и оловянной нитью, вязания, плетения, ткачества, работы с мехом, кожей, замшей, сукном и плетения из корня.

На выставке также экспонируются картины художников Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондов музея, а также картины Ивана Галкина из коллекции Нины Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, малый выставочный зал.

6 февраля - 11.30

Страноведческий праздник «Саамы – дети Солнца и Ветра». Ученики второго класса Мурманского академического лицея познакомятся с особенностями жизни и быта северного народа, его традициями и обычаями. Ребят ждут саамские подвижные игры, сказки и загадки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

6 февраля - 18.00

Открытая лекция «Норвегия и Россия – история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее». Лекцию прочтёт Ойвинд Нордслеттен – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске с 2011 по 2013 годы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

6 февраля - 19.00

Концерт саамского исполнителя йойков – Йохана Сары. Норвежец Йохан Сара-младший – оригинальный исполнитель йойков, традиционных песен саамов, в уникальной комбинации с элементами современной музыки. Концерт приурочен к Международному дню саамов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

7 февраля - 11.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча-обзор детской литературы «Литературный диалог культур о детских писателях Финляндии». Ученики и учителя средней школы №13 г. Мурманска побывают на литературной встрече с представителем Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Анни Лаппела.

Анни Лаппела – аспирант кафедры современных языков Университета города Хельсинки. Она занимается изучением русской литературы, пишет докторскую работу на эту тему. Она расскажет об особенностях финской литературы для детей, познакомит с именами и произведениями самых популярных авторов: Леена Крун, Ханну Мякеля, Тимо Парвела, Синника и Тина Нопола, а также проведет мастер-класс, на котором дети почувствуют себя художниками-оформителями.

Гости мероприятия узнают о писателях-иллюстраторах, которые рисовали и оформляли свои произведения сами: Туве Янссоне, Маури Куннасе, и поделятся своими впечатлениями о произведениях финских авторов, расскажут о своих любимых героях книг. Это мероприятие - продолжение русско-финского диалога культур, который взял свое начало в 2016 году. Предыдущие встречи были посвящены финской музыке и живописи. Встреча пройдет в рамках празднования 100-летия независимости Финляндии.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

7 февраля - 11.00

В Мурманской детской городской клинической больнице стартует проект межведомственного взаимодействия «Читай и выздоравливай», разработанный сотрудниками Мурманской областной детско-юношеской библиотеки для маленьких пациентов Мурманской детской клинической больницы. Старт проекта приурочен к Международному дню дарения книг. В рамках реализации проекта специалисты библиотеки проведут для пациентов Мурманской детской клинической больницы различные мероприятия: мастер-классы, творческие мастерские, познавательные беседы, викторины и многое другое.

В день старта проекта библиотекари Мурманской областной детско-юношеской библиотеки познакомятся с пациентами и персоналом Мурманской детской городской клинической больницы, расскажут о работе библиотеки и ее возможностях. Ребят ждут игры и конкурсы, загадки и мини-спектакль. Кроме того, больница получит в подарок от Мурманской областной детско-юношеской библиотеки комплекты детских книг и журналов для каждого отделения.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

7 февраля в 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится торжественный вечер «Теплый вечер в холодную погоду», посвященный 70-летию Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации. В концерте примут участие артисты мурманских театров, а также воспитанники детской театральной школы г.Мурманска. Особым подарком для участников вечера станет видеообращение-поздравление Александра Калягина - председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации.

На торжественном вечере также состоится награждение членов Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации наградами Губернатора Мурманской области, Мурманской областной думы, Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Мурманское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации было основано в 1946 году. В разное время Мурманское отделение возглавляли: заслуженная артистка РСФСР Мария Петровна Чудзина, Евгения Владимировна Нюхтина, народный артист РСФСР Георгий Модестович Яшунский, заслуженная артистка РСФСР Клавдия Александровна Белова, народная артистка РФ Алла Иосифовна Журавлева, народная артистка РФ Тамара Александровна Волынкина. С 11 февраля 2016 года Мурманское отделение СТД РФ возглавляет артист Мурманского драматического театра Северного флота Алексей Михайлович Гудин.

Творческий союз объединяет 51 артиста и работника мурманских профессиональных театров: областного драматического театра, областного театра кукол, драматического театра Северного флота, а также представителей детской театральной школы г. Мурманска. Отделение живет полноценной и активной творческой жизнью, в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры проводит и принимает активное участие в региональных мероприятиях театральной направленности. Мероприятия СТД РФ занимают важное место в культурно-просветительной жизни нашего города.

Постоянной заботой отделения является социальная поддержка деятелей театра. Это оказание материальной помощи, благотворительные акции в пользу малоимущих членов Союза, организация и проведение Дней пожилого человека для ветеранов сцены, Дней памяти ушедших коллег. Им посвящаются вечера, выставки, о них готовятся теле- и радиопередачи, публикуются статьи в газетах и журналах.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»: редкие издания, прошедшие реставрацию; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

6 февраля - 18.00

Экс-генеральный консул Норвегии в Мурманске прочитает лекцию «Норвегия и Россия - история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (г.Апатиты); экспозиция «Галерея-М», посвященная 25-летию первой частной галереи Заполярья.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

6 февраля - 11.30

Пройдёт праздник «Саамы - дети Солнца и Ветра».

6 февраля - 16.30

Начнутся литературно-игровые путешествия по книгам «Девчонки и мальчишки читают неокнижки».

7 февраля - 11.00

Состоится встреча-обзор финской детской литературы.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 февраля - 16.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 10.00

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 17.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 10.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 17.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 февраля - 12.00 и 14.30

П. Афевраляьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

12 февраля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».