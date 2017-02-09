г.Апатиты

9 февраля в 19.00

Апатитчане увидят выездной спектакль Мурманского областного драматического театра - комедию ««Игроки», показ состоится на сцене Апатитского городского Дворца культуры. Театр обратился к одной из комедий русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В дорожной гостинице уездного городка останавливается Ихарев, опытный игрок, виртуоз в своем деле. И как деловой человек, азартный картежник, начинает поиск новых жертв и быстро находит «единомышленников». Странное сочетание обстоятельств, событий, непредсказуемость развития сюжета, интриги, магия карточной игры.

Режиссер - постановщик - Людмила Исмайлова (Санкт-Петербург); художник-постановщик - Ольга Горячева (Санкт-Петербург); балетмейстер - Вера Лесничая (Москва). В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Сергей Горбунов, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Алексей Худяков, Андрей Шпеко; студент Мурманского колледжа искусств Андрей Белянцев.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

9 февраля - 13.30

В Апатитах начнёт работу традиционная XXIV выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок – 2017». На выставке будут представлены работы мастеров и экспозиции коллекционеров нашего региона, России, стран СНГ – изделия из камня и каменной крошки, образцы редких материалов и частные коллекции. Любителям украшений будет представлен широкий ассортимент ювелирных изделий и бижутерии. Всего ожидается более 100 участников. Для посетителей «Каменный цветок» будет работать с 8 по 12 февраля - с 11.00 до 19.30.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

9 февраля в 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее будет представлена мини-выставка, посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. На выставке будут представлены первые символы советского государства: герб, флаг, первая Конституция 1918 года, групповой портрет первого рабоче-крестьянского правительства, состоящего из 15 народных комиссариатов, избранных вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Посетители также смогут познакомиться с первыми Декретами Советской власти, брошюрой Владимира Ленина «Успехи и трудности Советской власти», изданной в 1919 г ., фотографиями и документами тех лет. Выставка будет работать до 10 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, коридор.

9 февраля - 14.00

Артисты Мурманского областного драматического театра подарят ребятам Мурманской детской городской клинической больницы благотворительный спектакль «Ищи ветра в поле». Пьеса написана по мотивам русских народных сказок. На шумной ярмарке дает представление веселый балаган. Два бойких скомороха рассказывают историю о бедных стариках и волшебнике Ветре. Герои сказки – простодушные Дед и Бабка сталкиваются с несправедливостью и обманом. На помощь им приходит честный, смелый и добрый Ветер. И, конечно, зло, жадность, коварство будут наказаны, и воцарятся мир и радость. Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская городская клиническая больница.

9 февраля - 14.00

Громкие чтения в рамках Года экологии в России. Участники встречи «На ладошке стишок подарю тебе, дружок» познакомятся и прочитают вслух стихотворения современных поэтов о бережном отношении к природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

9 и 10 февраля - 19.00

На сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» (г. Москва). Зрители увидят комедию-пародию на популярные шпионские истории, море юмора и любовь.

Сюжет спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» начинается с кражи, которую запросто можно приравнять к преступлению века. В тот же момент для решения данной загадки вызывают двух людей, которые известны своей «нерасторопностью»: это веселая и «пуленепробиваемая» бабушка и коротышка, самый невезучий в мире комиссар полиции.

Но решить данную проблему не так уж просто: она настолько запутана, что главные герои чуть ли не после первых шагов за поисками миллиона попались во все ловушки. И выход теперь не отыскать, и что делать, никто не знает. Задание провалено! Но весь процесс, который ведет к этому провалу, вызовет в зале настоящую бурю положительных эмоций. Прекрасные герои: некрепкий орешек и старая бестия начинают настоящую «войну» против непутевого болвана, неописуемой красоты актрисы, писателя-подкаблучника и прочего «незаметного планктона». В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках герои с треском провалят задания и запутаются в ловушках. Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти.

Режиссер - Сергей Щедрин; автор - Максим Шир.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (здание кинотеатра «Атлантика).

10 февраля - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованной совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников. «Я творю. Я путешествую налегке» - это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства.

На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов районов вокруг Баренцева моря: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, а также работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты». Впервые выставка была представлена в Архангельске, после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства норвежского города Карашьок. Проект «Я творю. Я путешествую налегке» демонстрирует богатые эстетические традиции северных территорий и становится своеобразной платформой для обсуждения образа жизни и дальнейшей судьбы этих районов. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, большой зал.

16 марта – 19.00

«Би-2» представят зрителям программу «Best of в Мурманске». Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» за годы своей музыкальной карьеры выпустила 9 студийных альбомов, синглы из которых неизменно занимали и продолжают занимать верхние строчки самых авторитетных чартов, становясь настоящими народными (в лучшем смысле этого слова) хитами.

На выступлениях best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных группой альбомов - от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий #16плюс и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист концертов состоит из более чем 20 композиций - причём, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет.

Помимо музыкальной составляющей концертов best of зрителей ждёт и новое световое шоу, подготовленное «Би-2» специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления «Би-2».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»: редкие издания, прошедшие реставрацию; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (г.Апатиты); экспозиция «Галерея-М», посвященная 25-летию первой частной галереи Заполярья.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 февраля - 16.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 10.00

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 17.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 10.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 17.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 февраля - 12.00 и 14.30

П. Афевраляьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

12 февраля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».