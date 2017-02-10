г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

11-12 февраля - 13.00

В оленегорском Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». В этом году он посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Организатор фестиваля - областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их городов Мурманск, Оленегорск, Гаджиево, Снежногорск, Полярные Зори, поселков Кильдинстрой, Спутник, Алакуртти, Печенга, Протоки и Зеленоборский.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней. 11 февраля в 13.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится торжественное открытие фестиваля, а в 14.30 стартуют конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения». В 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

12 февраля в 13.15

Состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых», а в 14.00 лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение одаренных авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5.

г.Мурманск

10 февраля – 14.00

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» пройдёт увлекательное состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области, приуроченное ко дню образования региональной УИС. За звание самой весёлой и находчивой будут бороться семь сборных команд, представляющие все учреждения и подразделения уголовно-исполнительной системы Заполярья.

Из игроков, лучше всего проявивших себя во время данного состязания, будет впоследствии сформирована сборная команда УФСИН для участия в городских и региональных соревнованиях КВН. Всех зрителей ожидает несколько часов искромётного, порой специфического юмора, а также хорошее настроение.

Проведение конкурсов КВН в УФСИН России по Мурманской области имеет давние устоявшиеся традиции. Напомним, что сборная КВН УФСИН «Шпроты» является неоднократным чемпионом и призёром данных весёлых состязаний среди сотрудников силовых структур Мурманской области. Приглашаются на мероприятие сотрудники, члены их семей, а также всех желающие посетить праздник юмора и поддержать участников!

г.Мурманск, проспект Героев-североморцев, 2. Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

10 февраля - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованной совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников. «Я творю. Я путешествую налегке» - это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства.

На выставке будут представлены работы, выполненные из традиционных материалов районов вокруг Баренцева моря: оленьи рога, береста, кость, рыбья чешуя и дерево, а также работы из «переработанных материалов» и «найденные объекты». Впервые выставка была представлена в Архангельске, после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправится в Художественный музей города Тромсё, а завершит путешествие в Саамском центре современного искусства норвежского города Карашьок. Проект «Я творю. Я путешествую налегке» демонстрирует богатые эстетические традиции северных территорий и становится своеобразной платформой для обсуждения образа жизни и дальнейшей судьбы этих районов. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 3-й этаж, большой зал.

10 февраля - 18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят фильм «Караваджо», посвященный биографии знаменитого итальянского художника.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, большой зал.

10 февраля - 19.00

На сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» (г. Москва). Зрители увидят комедию-пародию на популярные шпионские истории, море юмора и любовь.

Сюжет спектакля «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» начинается с кражи, которую запросто можно приравнять к преступлению века. В тот же момент для решения данной загадки вызывают двух людей, которые известны своей «нерасторопностью»: это веселая и «пуленепробиваемая» бабушка и коротышка, самый невезучий в мире комиссар полиции.

Но решить данную проблему не так уж просто: она настолько запутана, что главные герои чуть ли не после первых шагов за поисками миллиона попались во все ловушки. И выход теперь не отыскать, и что делать, никто не знает. Задание провалено! Но весь процесс, который ведет к этому провалу, вызовет в зале настоящую бурю положительных эмоций. Прекрасные герои: некрепкий орешек и старая бестия начинают настоящую «войну» против непутевого болвана, неописуемой красоты актрисы, писателя-подкаблучника и прочего «незаметного планктона». В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках герои с треском провалят задания и запутаются в ловушках. Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти.

Режиссер - Сергей Щедрин; автор - Максим Шир.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (здание кинотеатра «Атлантика).

11 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «На восток от солнца, на запад от луны» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей мастерить поделки из цветных тыквенных семечек, создавая причудливые панно.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 февраля - 12.00

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится День открытых дверей клубов «Белозор», «Солнцецвет арктический» и «Махаон». Посетителей ждут экскурсии по выставке работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Клуб’ОК», встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, пробные уроки мастерства для начинающих флористов, мини-ярмарки, а также мастер-классы по изготовлению бутоньерки из искусственных цветов, узелкового батика и рисованию «валентинки» в технике холодный батик.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей.

11 февраля - 14.30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится киновечер из цикла «Расскажите мне кино». Участники встречи познакомятся с книжной выставкой «Держава армией крепка», примут участие в интеллектуальном турнире «Герои Отечества в кинематографе» и просмотрят художественного фильма «Мы из будущего» с тифлокомментариями.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

11 февраля - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В этом году тема конкурса – «Богатырская застава». Конкурсанты от 58 лет и старше из городов и поселков Мурманской области представят на суд жюри домашнее задание - визитные карточки и творческие номера.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победителю будет вручен диплом лауреата конкурса. Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга пожилых людей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

11 февраля в 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Песни бардов из советского кино». В концерте прозвучит около 30 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов. Программу «Журавль по небу летит» представляет проект «Бард-вагон» (г. Москва). Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах российских филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов(баян, флейта, труба), Валерий Беспалов(кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

11 февраля - 18.00

В Мурманском колледже искусств состоится концерт, посвященный 220-летию со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта. В исполнении студентов специальности «Инструментальное исполнительство», специализация «Фортепиано» прозвучат лучшие образцы фортепианного творчества Франца Шуберта. Концерт будет сопровождать лекция Евгении Батовой - музыковеда и преподавателя колледжа, а также медиа-презентация со слайдами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

15 февраля – 16.00

В танцевальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится II Конкурсный этап «Инь и Янь» городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Наши участники решили сделать особый подарок ко Дню всех влюбленных! Каждый участник, в результате жеребьевки, получил определенный жанр, в котором он должен исполнить музыкальную композицию.

Всего 6 жанров: рок; поп-музыка; фолк-фьюжн; романс; шансон; латино.

Некоторые участники впервые будут исполнять песни того жанра, который им выпал.Для всех желающих вход свободный.

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров». Руководитель конкурса Пусачев Игорь.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16 марта – 19.00

«Би-2» представят зрителям программу «Best of в Мурманске». Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» за годы своей музыкальной карьеры выпустила 9 студийных альбомов, синглы из которых неизменно занимали и продолжают занимать верхние строчки самых авторитетных чартов, становясь настоящими народными (в лучшем смысле этого слова) хитами.

На выступлениях best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных группой альбомов - от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий #16плюс и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист концертов состоит из более чем 20 композиций - причём, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет.

Помимо музыкальной составляющей концертов best of зрителей ждёт и новое световое шоу, подготовленное «Би-2» специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления «Би-2».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»: редкие издания, прошедшие реставрацию; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (г.Апатиты); экспозиция «Галерея-М», посвященная 25-летию первой частной галереи Заполярья.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 февраля - 16.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 10.00

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 17.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 10.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 17.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 февраля - 12.00 и 14.30

П. Афевраляьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

12 февраля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».