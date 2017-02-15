г.Кандалакша

15 февраля – 12.00

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 12.00 у памятника танку Т-34 заработает полевая кухня; в 13.00 у памятного знака воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, начнется митинг «Память жива»; в 14.00 в ДК «Металлург» состоится концерт «Никто не создан для войны».

г.Кандалакша, Центральная площадь.

г.Полярные Зори

15 февраля - 19.00

В ДК пройдёт показ эксцентрической комедии «Осторожно, женщины!»

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Мурманск

15 февраля - 12.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи». На выставке будут представлены серьги, выполненные из кожи, полудрагоценных камней, эмали, серебра, морских раковин, коралла, дерева, израильского камня. Многие из них делали члены Союза художников России: Никита Духно, Евгений Баранов, Владимир Баландин. В экспозиции частных коллекций также можно увидеть сережки, выполненные профессиональными художниками и дизайнерами - Владимиром Христофоровым, Сабиной Кадиевой, Нелей Макеевой и другими мастерами. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

15 февраля - 14.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт ток-шоу «Отцы и дети» на тему «Волонтеры среди нас». Учащиеся гимназии № 5, лицея № 2, строительного колледжа им. Н.Е. Момота и индустриального колледжа города Мурманска узнают, кто такой волонтер, что побуждает человека оторваться от собственных повседневных работ и помочь окружающим. Эксперты ток-шоу расскажут, как стать волонтером, какие волонтерские движения существуют в столице Заполярья.

В ток-шоу примут участие: Ирина Малышева, главный специалист отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области; Никита Тихомиров, специалист по работе с молодёжью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе; Анастасия Шалаева, активный участник волонтерской и общественной деятельности; Роман Глек, директор благотворительного фонда помощи животным «Дворянская губерния».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

15 февраля - 14.30

Час интересного сообщения «Мир вокруг нас». Сотрудники Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих поделятся с участниками встречи занимательными фактами со всего мира.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

15 февраля – 16.00

В танцевальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится II Конкурсный этап «Инь и Янь» городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Наши участники решили сделать особый подарок ко Дню всех влюбленных! Каждый участник, в результате жеребьевки, получил определенный жанр, в котором он должен исполнить музыкальную композицию.

Всего 6 жанров: рок; поп-музыка; фолк-фьюжн; романс; шансон; латино.

Некоторые участники впервые будут исполнять песни того жанра, который им выпал.Для всех желающих вход свободный.

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Руководитель конкурса Пусачев Игорь.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 февраля - 18.00

Показ фильма в рамках авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной. Зрители увидят фильм, посвященный картине Казимира Малевича «Чёрный квадрат».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

15 февраля - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки «КАДРиль» североморского фотоклуба «Flash». На выставке будут представлены пейзажи и портреты, композиционные и репортажные снимки, позитивные и философские кадры.

Экспозиция посвящена десятилетию фотоклуба «Flash». Он был создан в 2006 году для общения, обучения и совместного творчества людей, увлеченных фотографией. Сейчас клуб работает на базе Североморского Музейно-выставочного комплекса. Его участники – это дружный и веселый коллектив людей разного возраста, занимающихся искусством фотографии, активные творческие личности, для которых фотоаппарат и возможность самореализации – это главное жизненное кредо.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

16 февраля - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздничное открытие комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована библиотекой при содействии Управления Росприроднадзора по Мурманской области в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий.

В основной экспозиции представлено свыше 110 различных документов: книги, фотоальбомы, буклеты, памятки, рукотворные книги лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги и другие материалы, рассказывающие об экологической ситуации, природоохранных объектах страны и Кольского полуострова, сохранении природного наследия.

Лучшие образцы художественной литературы познакомят маленьких читателей с бережным отношением к природе и окружающему миру.

Юные воспитанники Дома детского творчества имени А. Бредова представили на выставку около 70 работ: рисунки по теме «Мое Заполярье», композицию «Нужное из ненужного», оригинальные украшения для тематических костюмов и повседневной одежды из природного материала, авторские коллекции, дефиле костюмов.

Дополнят основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Экология и творчество» и художественный вернисаж рисунков и плакатов «Сохраним хрупкую красоту земли». В рамках открытия комплексной тематической выставки посетители смогут принять участие в экологическом квесте «Час на спасение». Выставка будет экспонироваться в течение года.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

16 февраля - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка членов мончегорского фотоклуба «Имандра». В экспозиции будет представлено более 20 цветных и черно-белых работ, в основном в жанре натюрморт.

Мончегорский фотоклуб «Имандра» был основан в 1981 году любителями фотографии - работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Члены фотоклуба - участники российских и международных конкурсов и выставок. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, холл.

16 февраля - 13.30

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих посетить творческую мастерскую «Медали-поздравления делаем сами – своими руками». Все желающие смогут сделать в подарок разные медали-поздравления: самым сильным, самым смелым, самым добрым, самым надежным, самым веселым.

Ребята примут участие в беседе-размышлении «Каким должен быть защитник Отечества», пройдут тестирование особенностей характера, а с помощью метода «Незаконченные предложения» узнают, за какие качества они ценят своих дедов, отцов, братьев и друзей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

16 февраля - 14.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – Евгению Максимовичу Примакову.

Участники встречи, организованной Торгово-промышленной палатой Мурманской области, узнают Е. Примакова не только как выдающегося государственного деятеля, но и как человека. В библиотеке состоится премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Евгения Максимовича: прозвучат автобиографические воспоминания о детстве, любви, преодолении трудностей в работе и жизни, будут продемонстрированы кадры из личного архива Примакова, прозвучат песни, написанные на стихи Евгения Максимовича.

В рамках встречи состоится торжественная передача в фонд главной библиотеки Мурманской области 10-томного собрания трудов Е.М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В собрание трудов вошли его академические, экономические работы, политическая публицистика, очерк о Евгении Максимовиче, хронология его жизни, редкие фотографии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-залю

16 марта – 19.00

«Би-2» представят зрителям программу «Best of в Мурманске». Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» за годы своей музыкальной карьеры выпустила 9 студийных альбомов, синглы из которых неизменно занимали и продолжают занимать верхние строчки самых авторитетных чартов, становясь настоящими народными (в лучшем смысле этого слова) хитами.

На выступлениях best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных группой альбомов - от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий #16плюс и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист концертов состоит из более чем 20 композиций - причём, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет.

Помимо музыкальной составляющей концертов best of зрителей ждёт и новое световое шоу, подготовленное «Би-2» специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления «Би-2».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

15-19 февраля - проходит акция «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги принимаются в холле первого этажа библиотеки 15, 16 февраля - с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля - с 14.00 до 17.00.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Мини-выставка «Страна Советов», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции; «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства.

15 февраля – открывается выставка «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

16 февраля- 15.00

На первом в мире атомном ледоколе «Ленин» пройдёт интеллектуальная игра по вопросам истории нашей страны «РИСК». Участие в игре не требует предварительной подготовки - необходимо лишь собрать команду из 6 человек, обладающими знаниями в области истории, а также умениями мыслить логически и доверять интуиции.

Для участия в игре необходимо в срок до 15 февраля (до 12.00) подать заявку в организационный комитет: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 310, тел. 8 (8152) 41-02-35, e-mail: patriot-1998@mail.ru.

Количество команд ограничено. Организаторы игры: Региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» Мурманской области и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 февраля – 18.00

«Рядовые». А. Дударев. Психологическая драма. 16+

19 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер. Волшебные уроки. 6+

19 февраля – 18.00

«Саня, Ваня, с ними Римас». В. Гуркин. Народная драма. 16+

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

15 февраля – 12.00 и 13.30

«Осторожно: дети!». А. Богачёва, Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

16 февраля – 19.00

«Осторожно, женщины». Эксцентрическая комедия. 16+

17 февраля – 19.00

«Осторожно, женщины». Эксцентрическая комедия. 16+

18 февраля – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

«Атлантика»

18 февраля – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

«Атлантика»

19 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 февраля – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 февраля – 13.00

«В гостях у Гименея». Акция «Молодая семья», областной конкурс. 0+

18 февраля – 17.00

«Здравствуй, Солнце! Здравствуй, радость!» Концерт ансамбля танца «Радость». 0+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».