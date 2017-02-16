г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

16 февраля - 15.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Оленегорске. Юные зрители увидят музыкальную сказу «Бременские музыканты». Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Валерий Журавлев, Владислав Зайченко; артисты – Наталья Боброва, Анна Будовская, Владимир Вагайцев, Дмитрий Васин, Юлия Васькова и другие.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Мурманск

16 февраля - 10.00

Старт Года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. В информационно-библиографическом отделе библиотеки состоится праздничное открытие комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды». В экспозиции представлено свыше 110 различных документов: книги, фотоальбомы, буклеты, памятки, детские рукописные книги, а также около 70 работ воспитанников творческих объединений городского Дома детского творчества имени А. Бредова.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

16 февраля - 10.00

Открытие комплексной выставки «Экология и творчество», приуроченной к Году экологии в России. Работы представлены в трёх разделах: художественный вернисаж «Заповедная красота севера», выставка плакатов «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество». В поделках юных авторов использованы вторичные материалы: пластмасса, остатки ниток, тесьмы, проволока, исписанная бумага, старые журналы и газеты. Выставка продлится до 20 марта.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

16 февраля - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздничное открытие комплексной тематической выставки «Экология: тревоги и надежды», которая организована библиотекой при содействии Управления Росприроднадзора по Мурманской области в рамках Года экологии в России и Года особо охраняемых природных территорий.

В основной экспозиции представлено свыше 110 различных документов: книги, фотоальбомы, буклеты, памятки, рукотворные книги лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги и другие материалы, рассказывающие об экологической ситуации, природоохранных объектах страны и Кольского полуострова, сохранении природного наследия.

Лучшие образцы художественной литературы познакомят маленьких читателей с бережным отношением к природе и окружающему миру.

Юные воспитанники Дома детского творчества имени А. Бредова представили на выставку около 70 работ: рисунки по теме «Мое Заполярье», композицию «Нужное из ненужного», оригинальные украшения для тематических костюмов и повседневной одежды из природного материала, авторские коллекции, дефиле костюмов.

Дополнят основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Экология и творчество» и художественный вернисаж рисунков и плакатов «Сохраним хрупкую красоту земли». В рамках открытия комплексной тематической выставки посетители смогут принять участие в экологическом квесте «Час на спасение». Выставка будет экспонироваться в течение года.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

16 февраля - 10.30

Час чтения и игры «Из чего же сделаны наши мальчишки…». Участники встречи – воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

16 февраля - 11.00

В Мурманском областном художественном музее начнёт работу выставка членов мончегорского фотоклуба «Имандра». В экспозиции будет представлено более 20 цветных и черно-белых работ, в основном в жанре натюрморт.

Мончегорский фотоклуб «Имандра» был основан в 1981 году любителями фотографии - работниками комбината «Североникель». До начала 90-х годов в клубе кипела жизнь. Только в 2006 году фотоклуб был возрожден группой людей разных профессий, которых объединяет любовь к фотографии и схожие взгляды на искусство. Члены фотоклуба - участники российских и международных конкурсов и выставок. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, холл.

16 февраля - 11.00

Начало работы мини-выставки из цикла «Сделано в СССР». Тема выставки – «Рыбный Мурман». Посетители познакомятся с документами, рассказывающими о развитии рыбных промыслов на Мурмане 1920–1930-х гг., фотографиями различных цехов рыбокомбината, образцами рыбной продукции предприятий Мурманской области, а также образцами оригинальных изделий из шкуры зубатки.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

16 февраля - 12.00

Час интересного сообщения «Мир вокруг нас». Сотрудники библиотеки поделятся с участниками встречи из мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов занимательными фактами со всего мира.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26, Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

16 февраля - 12.30

Информационный час, посвященный 100-летию Февральской революции в России.Студенты посмотрят документальный фильм, рассказывающий о причинах и ходе революции.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

16 февраля - 13.30

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих посетить творческую мастерскую «Медали-поздравления делаем сами – своими руками». Все желающие смогут сделать в подарок разные медали-поздравления: самым сильным, самым смелым, самым добрым, самым надежным, самым веселым.

Ребята примут участие в беседе-размышлении «Каким должен быть защитник Отечества», пройдут тестирование особенностей характера, а с помощью метода «Незаконченные предложения» узнают, за какие качества они ценят своих дедов, отцов, братьев и друзей.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

16 февраля - 14.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – Евгению Максимовичу Примакову.

Участники встречи, организованной Торгово-промышленной палатой Мурманской области, узнают Е. Примакова не только как выдающегося государственного деятеля, но и как человека. В библиотеке состоится премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Евгения Максимовича: прозвучат автобиографические воспоминания о детстве, любви, преодолении трудностей в работе и жизни, будут продемонстрированы кадры из личного архива Примакова, прозвучат песни, написанные на стихи Евгения Максимовича.

В рамках встречи состоится торжественная передача в фонд главной библиотеки Мурманской области 10-томного собрания трудов Е.М. Примакова, изданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. В собрание трудов вошли его академические, экономические работы, политическая публицистика, очерк о Евгении Максимовиче, хронология его жизни, редкие фотографии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-залю

16 февраля - 19.00

Гастрольный спектакль «Осторожно, женщины!» (г.Москва). Режиссер – Владимир Большов; автор – Андрей Курейчик. В ролях: Агриппина Стеклова, Елена Бирюкова, Анна Старшенбаум, Артем Осипов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

16 марта – 19.00

«Би-2» представят зрителям программу «Best of в Мурманске». Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» за годы своей музыкальной карьеры выпустила 9 студийных альбомов, синглы из которых неизменно занимали и продолжают занимать верхние строчки самых авторитетных чартов, становясь настоящими народными (в лучшем смысле этого слова) хитами.

На выступлениях best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных группой альбомов - от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий #16плюс и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист концертов состоит из более чем 20 композиций - причём, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет.

Помимо музыкальной составляющей концертов best of зрителей ждёт и новое световое шоу, подготовленное «Би-2» специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления «Би-2».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

17 февраля – 12.00

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» пройдёт областная военно-тактическая игра «Орлёнок». Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области.

Игра, в которой участвуют подростки 14-17 лет, представляет собой военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым. Она направлена на патриотическое воспитание, формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и повышение престижа Вооруженных Сил Российской Федерации. Организаторы планируют провести лекции, мастер-классы и выставки. После игры всем участникам будут предложены солдатская каша и горячий чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

19 февраля – 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Джаз объединяет континенты». Концерт пройдет в рамках большого благотворительного тура по России одного из лучших в мире джазовых пианистов Джона Дэвиса (США) и российско-американского «Jon Davis Trio». Вся прибыль от концертов будет направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями почек, в том числе маленьким жителям Мурманской области.

В программе под названием «Джаз объединяет континенты» прозвучат авторские композиции и джазовые хиты Джоржа Гершвина, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина, Джерома Керна. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

16-19 февраля - проходит акция «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги принимаются в холле первого этажа библиотеки 16 февраля - с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля - с 14.00 до 17.00.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Мини-выставка «Страна Советов», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции; «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера».

16 февраля - 11.00

Начинёт работу мини-выставка из цикла «Сделано в СССР» на тему «Рыбный Мурман». В экспозиции будут представлены документы о развитии рыбных промыслов на Мурмане 1920-х – 1930-х гг., фотографии различных цехов рыбокомбината, образцы рыбной продукции предприятий Мурманской области и даже оригинальные изделия из шкуры зубатки.

Кроме этого, посетители смогут увидеть фотографии рыбаков-стахановцев и мысленно побывать в торговых залах фирменных магазинов «Нептун» и «Океан». Выставка будет работать до 16 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства; «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

17 февраля в 11.00

В красной гостиной начнёт работу выставка художника Василия Григорьевича Баранова. В экспозиции будет представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея, среди которых «Этюд (Рейдар Сярестениеми)», «Штормовое предупреждение», «У Семёновского озера» и многие другие.

Василий Баранов - заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР, организатор и первый председатель областного отделения Союза художников. Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья. Выставка будет работать до 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

16 февраля- 15.00

На первом в мире атомном ледоколе «Ленин» пройдёт интеллектуальная игра по вопросам истории нашей страны «РИСК». Участие в игре не требует предварительной подготовки - необходимо лишь собрать команду из 6 человек, обладающими знаниями в области истории, а также умениями мыслить логически и доверять интуиции.

Для участия в игре необходимо в срок до 15 февраля (до 12.00) подать заявку в организационный комитет: г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, каб. 310, тел. 8 (8152) 41-02-35, e-mail: patriot-1998@mail.ru.

Количество команд ограничено. Организаторы игры: Региональное отделение ВОД «Волонтёры Победы» Мурманской области и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 февраля – 18.00

«Рядовые». А. Дударев. Психологическая драма. 16+

19 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер. Волшебные уроки. 6+

19 февраля – 18.00

«Саня, Ваня, с ними Римас». В. Гуркин. Народная драма. 16+

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

16 февраля – 19.00

«Осторожно, женщины». Эксцентрическая комедия. 16+

17 февраля – 19.00

«Осторожно, женщины». Эксцентрическая комедия. 16+

18 февраля – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

«Атлантика»

18 февраля – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

«Атлантика»

19 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 февраля – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 февраля – 13.00

«В гостях у Гименея». Акция «Молодая семья», областной конкурс. 0+

18 февраля – 17.00

«Здравствуй, Солнце! Здравствуй, радость!» Концерт ансамбля танца «Радость». 0+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 февраля – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «По щучьему велению» о правилах дорожного движения ребятам расскажет Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области. В игровой форме специалист напомнит юным северянам о безопасности на дороге, правилах оказания первой помощи пострадавшим, а также действиях при наступлении чрезвычайной ситуаций.

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

16 февраля – 10.00

В рамках Года экологии в России в отделе литературы по искусству Мурманской областной детско-юношеской библиотеки откроется комплексная выставка «Экология и творчество». Выставка состоит из трёх разделов: художественный вернисаж «Заповедная красота Севера», плакаты «Сохраним хрупкую красоту земли» и экспозиция за стеклом «Экология и творчество».

На выставке будут представлены работы экологической творческой мастерской библиотеки, учащихся гимназии №3, поделки читателей библиотеки, рисунки, плакаты воспитанников Детской школы искусств №1 города Мурманска. В поделках юных авторов использованы вторичные материалы: пластмасса, остатки ниток, тесьмы, проволока, исписанная бумага, старые журналы и газеты, коробочки. Выставка будет работать до 20 марта.