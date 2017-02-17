г.Кировск

17 февраля - 12.30

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» пройдёт развлекательно-познавательная программа «Русский солдат - умом и силой богат» для школьников младших классов.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник» МАУК «КГДК».

18 февраля- 15.30

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится познавательный турнир «Российский воин бережёт родной страны покой и славу» для младших школьников.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

18 февраля - 17.00

В зеркальном зале Дворца культуры состоится традиционный вечер встречи воинов-интернационалистов. Вход по приглашениям.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

18 февраля - 17.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится вечер отдыха, посвященный Дню защитника Отечества для людей старшего поколения, подготовленный активистами волонтерского объединения «Кукисвумчорр». Вход свободный.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

22 февраля - 16.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры пройдёт торжественная праздничная программа «Отчизны верные сыны», посвященная Дню Защитника отечества. В программе: праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» под руководством Елены Тарасовой (пос. Зеленоборский). В фойе играет духовой оркестр, работает Выставочный зал. Вход свободный.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

22 февраля - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в Видео Джаз клубе Анатолия Грабчака состоится встреча «Роберт Анчиполовский и «В. Толкачёв Биг-бэнд» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб,128А.

23 февраля - 17.00

В большом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт «Творческий салют», посвященный Дню защитника Отечества. В программе принимают участие ансамбль танца «Экситон» и ансамбль русской песни «Славяне».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

23 февраля - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

н.п.Титан

21 февраля - 13.15

В ДК н.п.Титан будет проведён исторический урок «Без срока давности…или возвращенные имена» для учащихся МБОУ «ООШ № 8». Материал подготовлен сотрудниками МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом». Подробнее будут освещены биографические факты из жизни В.И. Кондрикова.

н.п.Титан, 14. Дом культуры.

22 февраля - 11.00

На площадке СДК н.п.Титан состоится семейная спортивная программа в рамках Хибинской олимпиады «Если папой буду я…». В рамках праздника: конкурсы и веселые задания для преодоления которых, потребуются – внимание, выдержка, взаимовыручка, меткость, а также шуточный конкурс «Армейский магазин».

н.п.Титан, 14. СДК н.п.Титан.

г.Мончегорск

18 февраля - 12.00

В детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца состоятся конкурсные прослушивания III регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек». Учредителем конкурса выступает комитет по культуре и искусству Мурманской области. В конкурсе примут участие 40 учащихся детских школ искусств Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет.

В современной обработке и аранжировке с использованием цифровых технологий учащимися-солистами и инструментальными ансамблями будет исполнена музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иогана Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя; популярная эстрадная музыка Нино Рота, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского.

В составе ансамблей будут представлены такие музыкальные инструменты, как синтезатор, цифровое пианино, флейта, фортепиано, домра, гитара, скрипка, саксофон, электрогитары. Подведение итогов конкурса состоится в 16.30.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 56. Детская музыкальная школа имени М.М. Сакадынца.

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

пгт.Мурмаши

17 февраля - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Мурмашах. Зрители увидят комедию «Цилиндр» по пьесе великого мастера итальянской комедии Эдуардо Де Филиппо. Режиссер спектакля – Константин Шевцов (Москва). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко, студенты Мурманского колледжа искусств Андрей Белянцев, Лев Мальцев.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1, Дом культуры «Мурмаши».

г.Мурманск

17 февраля - 11.00

Начало работы выставки художника Василия Баранова. В экспозиции представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея. Василий Баранов (1912-1978) – заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР (1961), организатор и первый председатель областного отделения Союза художников (1962–1971). Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, суровая природа Заполярья. Выставка будет работать до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

17 февраля – 12.00

На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» пройдёт областная военно-тактическая игра «Орлёнок». Участниками игры станут команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся организаций дополнительного образования, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области.

Игра, в которой участвуют подростки 14-17 лет, представляет собой военно-тактические маневры в условиях, приближенных к боевым. Она направлена на патриотическое воспитание, формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству и повышение престижа Вооруженных Сил Российской Федерации. Организаторы планируют провести лекции, мастер-классы и выставки. После игры всем участникам будут предложены солдатская каша и горячий чай.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

17 февраля - 13.30

Информационный час «Правонарушения – понятие, виды, ответственность». В беседе примут участие ученики 9-11 классов и студенты.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

17 февраля - 17.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе».

Для зрителей старше 16 лет состоится показ фильма «Караваджо», посвященного биографии итальянского художника. Перед показом мини-лекцию прочтут научные сотрудники музея.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, большой зал.

17 февраля - 18.00

День открытых дверей клуба «Татьянин день». Посетителей ждут экскурсии по выставке работ членов клуба лоскутного шитья, демонстрационные мастер-классы и мини-ярмарка.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

17 февраля - 19.00

Гастрольный спектакль «Осторожно, женщины!» (г.Москва). Режиссер – Владимир Большов, автор – Андрей Курейчик. В ролях: Агриппина Стеклова, Елена Бирюкова, Анна Старшенбаум, Артем Осипов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

18 февраля - 13.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт акция «Молодая семья». В рамках акции состоится традиционный областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году участники из городов Мурманск, Североморск, Кола, Полярный и поселка Сафоново представят на суд жюри визитные карточки, во время которых расскажут о своих семьях и увлечениях в творческих формах. В ходе игры по станциям «Ключи от семейного счастья» конкурсанты выполнят задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров.

Участники акции будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри конкурса «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III место.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

18 февраля - 16.00

Состоится фестиваль клубов молодых семей, в котором примут участие клубы молодых семей и организации по работе с молодыми семьями Мурманской области. На развлекательной программе «Когда сердца живут одной судьбой» участники представят визитные карточки в творческой форме, отражающие их деятельность за 2016 год. Мероприятие направлено на укрепление института молодой семьи и престижа семейной жизни, пропаганду семейных ценностей в молодежной среде, а также на развитие и поддержку творческой инициативы клубов молодых семей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

18 февраля в 17.00

Ансамбль танца «Радость» приглашает всех мурманчан и гостей города в областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на концерт «Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Радость!» На сцену Дворца культуры вновь выйдут юные танцоры и подарят всем гостям свое творчество. Репертуар коллектива разнообразен - это и народные пляски, и номера современной хореографии, и весёлые детские танцы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

19 февраля – 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Джаз объединяет континенты». Концерт пройдёт в рамках большого благотворительного тура по России одного из лучших в мире джазовых пианистов Джона Дэвиса (США) и российско-американского «Jon Davis Trio». Вся прибыль от концертов будет направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями почек, в том числе маленьким жителям Мурманской области.

В программе под названием «Джаз объединяет континенты» прозвучат авторские композиции и джазовые хиты Джоржа Гершвина, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина, Джерома Керна. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

17-19 февраля - проходит акция «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги принимаются в холле первого этажа библиотеки 17 февраля - с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля - с 14.00 до 17.00.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка «Рыбный Мурман» из цикла «Сделано в СССР»; «Пропаганда» - до 19 февраля; «Страна Советов»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера».

Открываются экспозиции:

17 февраля - живопись и графика Василия Баранова. К 105-летию художника.

20 февраля - «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина». К 10-летию со дня смерти выдающегося художника Мурманской области Михаила Кирина.

22 февраля - «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства; «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

17 февраля в 11.00

В красной гостиной начнёт работу выставка художника Василия Григорьевича Баранова. В экспозиции будет представлено более 20 живописных и графических работ мастера из фонда музея, среди которых «Этюд (Рейдар Сярестениеми)», «Штормовое предупреждение», «У Семёновского озера» и многие другие.

Василий Баранов - заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР, организатор и первый председатель областного отделения Союза художников. Темы его работ – Мурманск в военные и послевоенные годы, люди, которые служат в тяжелых условиях севера, море, неяркие зарисовки суровой природы Заполярья. Выставка будет работать до 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 февраля – 18.00

«Рядовые». А. Дударев. Психологическая драма. 16+

19 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер. Волшебные уроки. 6+

19 февраля – 18.00

«Саня, Ваня, с ними Римас». В. Гуркин. Народная драма. 16+

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

17 февраля – 19.00

«Осторожно, женщины». Эксцентрическая комедия. 16+

18 февраля – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

«Атлантика»

18 февраля – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

«Атлантика»

19 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 февраля – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 февраля – 13.00

«В гостях у Гименея». Акция «Молодая семья», областной конкурс. 0+

18 февраля – 17.00

«Здравствуй, Солнце! Здравствуй, радость!» Концерт ансамбля танца «Радость». 0+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 февраля – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «По щучьему велению» о правилах дорожного движения ребятам расскажет Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области. В игровой форме специалист напомнит юным северянам о безопасности на дороге, правилах оказания первой помощи пострадавшим, а также действиях при наступлении чрезвычайной ситуаций.

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Кариус и Бактериус» зрители Мурманского областного театра кукол увидят сказку «Как ослик счастье искал», нарисованную песком. Педагог-художник Школы развития и рисования песком «Солнечный дом» Татьяна Демина нарисует для маленьких северян с помощью песка сказку «Как ослик счастье искал». Произведение «Как ослик счастье искал» написала Карганова Екатерина Георгиевна, а в 1971 году киностудия «Союзмультфильм» сняла по сказке мультик. Несомненно, многим придется по душе волшебная и добрая история, нарисованная на песке. После показа песочной анимации маленьких зрителей ждёт мастер-класс по рисованию песком. Участие, как всегда, бесплатное.

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

18 февраля – 14.00

В зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится встреча любителей фантастики и фэнтези - Всероссийская сходка «Терра Инкогнита». Уже в третий раз на базе библиотеки соберутся поклонники книг от издательства «Росмэн», чтобы обсудить любимых героев книжных миров, поделиться впечатлениями от прочитанного, освежить в памяти забытые эпизоды, познакомиться с новыми книгами серии. Специалисты библиотеки подготовили для участников встречи конкурсы и призы от издательства «Росмэн», игры и библиоквест по мотивам книг клуба «Терра Инкогнита».