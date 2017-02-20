г.Полярные Зори

20 февраля - 19.00

Во Дворце культуры состоится выступление Николая Лукинского.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

22 февраля - 16.00

В ДК начнётся конкурс «Мой папа - самый лучший!».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

нп.Высокий

20 февраля - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий. Ребята познакомятся с историей возникновения праздника День защитника Отечества, примут участие в конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», «Историческая викторина». «Солдатская ложка», «Солдатские сказки», «Доложите обстановку», «Солдатская удаль».

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13а. Школа № 13.

г.Апатиты

20 февраля - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт «Джаз объединяет континенты» международного проекта «Jon Davis Trio».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

г.Кировск

22 февраля - 16.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры пройдёт торжественная праздничная программа «Отчизны верные сыны», посвященная Дню Защитника отечества. В программе: праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» под руководством Елены Тарасовой (пос. Зеленоборский). В фойе играет духовой оркестр, работает Выставочный зал. Вход свободный.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

22 февраля - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в Видео Джаз клубе Анатолия Грабчака состоится встреча «Роберт Анчиполовский и «В. Толкачёв Биг-бэнд» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб,128А.

23 февраля - 17.00

В большом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт «Творческий салют», посвященный Дню защитника Отечества. В программе принимают участие ансамбль танца «Экситон» и ансамбль русской песни «Славяне».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

23 февраля - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

н.п.Титан

21 февраля - 13.15

В ДК н.п.Титан будет проведён исторический урок «Без срока давности…или возвращенные имена» для учащихся МБОУ «ООШ № 8». Материал подготовлен сотрудниками МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом». Подробнее будут освещены биографические факты из жизни В.И. Кондрикова.

н.п.Титан, 14. Дом культуры.

22 февраля - 11.00

На площадке СДК н.п.Титан состоится семейная спортивная программа в рамках Хибинской олимпиады «Если папой буду я…». В рамках праздника: конкурсы и веселые задания для преодоления которых, потребуются – внимание, выдержка, взаимовыручка, меткость, а также шуточный конкурс «Армейский магазин».

н.п.Титан, 14. СДК н.п.Титан.

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

пгт.Мурмаши

20 февраля – 11.00

В ДК «Энергетик» откроется выставка «Воинская слава».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

21 февраля - 17.00

ДК «Энергетик» приглашает на вечер отдыха для старшего поколения «Как на Масленичной неделе». Пожилых северян ждут конкурс на самый оригинальный блин, театрализованная программа, художественная самодеятельность и танцплощадка.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

20 февраля - 11.00

Начало работы выставки «Наследие земли Кольской глазами художника М.А. Кирина». На выставке представлены линогравюры Михаила Кирина из фондов музея, посвященные памятникам истории и культуры Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

20 февраля - 11.00

Начало работы мини-выставки «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны». Посетители увидят экспонаты из фондов областного краеведческого музея: фотографии, почётные грамоты, награды военных лет. Они будут демонстрироваться в рамках действующей выставки «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка «Рыбный Мурман» из цикла «Сделано в СССР»; «Страна Советов»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера»; живопись и графика Василия Баранова. К 105-летию художника.

Открываются экспозиции:

20 февраля - «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина». К 10-летию со дня смерти выдающегося художника Мурманской области Михаила Кирина.

22 февраля - «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства; «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи»; выставка художника Василия Григорьевича Баранова.

22 февраля – 14.00

Стартует акция «Каникулы в музее!». Начнётся мастер-класс для детей «Морские обитатели в технике граттаж».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 февраля - 11.00 и 13.00

Пройдёт познавательная программа для детей «Широкая Масленица». 0+

22 февраля - 18.00

Приглашает людей старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка». 16+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

20 февраля - 16.30

Состоятся литературно-игровые путешествия по книгам «Девчонки и мальчишки читают неокнижки».

21 февраля – 12.00-16.00

В библиотеке пройдёт день информации «Они прославили Россию», посвященный кавалерам орденов Российской Федерации. В центральном холле с 12.00 до 16.00 будут организованы обзор материалов выставки и викторина по теме мероприятия. В актовом зале в 13.30 пройдет патриотический час «Я - сын своего народа».

22 февраля - 12.00

Начнётся интерактивная викторина «Армейский калейдоскоп».

22 февраля - 14.00

Пройдёт экологическая творческая мастерская «Масленичные блины» в рамках акции «Спасем дерево!».