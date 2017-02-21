п.Ревда

21 февраля - 13.00

Празднично-развлекательная программа «Масленичный разгуляй». Сотрудники областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с Ловозерской межпоселенческой библиотекой и мончегорской первичной организацией общества слепых подготовили для гостей праздника – инвалидов по зрению – музыкальные и театрализованные номера, викторины и весёлые конкурсы.

п.Ревда, ул. Победы, 25. Ловозёрская межпоселенческая библиотека.

г.Полярные Зори

22 февраля - 16.00

В ДК начнётся конкурс «Мой папа - самый лучший!».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

22 февраля - 16.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры пройдёт торжественная праздничная программа «Отчизны верные сыны», посвященная Дню Защитника отечества. В программе: праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» под руководством Елены Тарасовой (пос. Зеленоборский). В фойе играет духовой оркестр, работает Выставочный зал. Вход свободный.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

22 февраля - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в Видео Джаз клубе Анатолия Грабчака состоится встреча «Роберт Анчиполовский и «В. Толкачёв Биг-бэнд» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб,128А.

23 февраля - 17.00

В большом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт «Творческий салют», посвященный Дню защитника Отечества. В программе принимают участие ансамбль танца «Экситон» и ансамбль русской песни «Славяне».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

23 февраля - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

н.п.Титан

21 февраля - 13.15

В ДК н.п.Титан будет проведён исторический урок «Без срока давности…или возвращенные имена» для учащихся МБОУ «ООШ № 8». Материал подготовлен сотрудниками МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом». Подробнее будут освещены биографические факты из жизни В.И. Кондрикова.

н.п.Титан, 14. Дом культуры.

22 февраля - 11.00

На площадке СДК н.п.Титан состоится семейная спортивная программа в рамках Хибинской олимпиады «Если папой буду я…». В рамках праздника: конкурсы и веселые задания для преодоления которых, потребуются – внимание, выдержка, взаимовыручка, меткость, а также шуточный конкурс «Армейский магазин».

н.п.Титан, 14. СДК н.п.Титан.

г.Мончегорск

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

пгт.Мурмаши

21 февраля - 17.00

ДК «Энергетик» приглашает на вечер отдыха для старшего поколения «Как на Масленичной неделе». Пожилых северян ждут конкурс на самый оригинальный блин, театрализованная программа, художественная самодеятельность и танцплощадка.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

21 февраля - 11.00

Праздничное открытие выставки «Независимая Финляндия».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

21 февраля - 11.00 и 13.00

Познавательная программа «Широкая Масленица». Учащиеся мурманского лицея № 2 примут участие в народных играх и забавах, молодецких состязаниях и танцах. Атмосферу народного веселья помогут создать выступления фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля народной песни «Горенка» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

21 февраля - 12.00

Онлайн-лекция цикла «Документальность и художественный вымысел в произведениях И.К. Айвазовского». Вторую часть лекции «И.К. Айвазовский – художник Главного Военно-морского штаба» прочитает Анна Прозорова, ведущий методист сектора методики экскурсионной лекционной работы Русского музея, искусствовед.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

21 февраля - 12.00

День информации «Они прославили Россию», посвящённый кавалерам орденов Российской Федерации. В центральном холле библиотеки будет организована книжная выставка и викторина по теме мероприятия. В актовом зале состоится патриотический час «Я – сын своего народа», на котором старшеклассники и студенты узнают о современной наградной системе России, о героях, прославивших страну. Самые активные участники получат призы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

21 февраля - 13.00

Литературно-исторический вечер «Воинская доблесть России». Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых познакомят гостей мероприятия с интересными фактами из истории праздника. Участники вечера примут участие в викторине «Непобедимая и легендарная», вспомнят стихи и песни об армии, а также поучаствуют в конкурсах и исполнят театрализованные номера. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

21 февраля - 14.30

Презентация издания, посвященного Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову. В мероприятии примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента. Вниманию участников встречи будет представлена выставка книг из фонда областной научной библиотеки, вышедших в годы Великой Отечественной войны, и артефактов военного времени. В исполнении клуба «Гравицапа» прозвучат песни военных лет.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

22 февраля в 13.00

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи». На выставке будут представлены ручки из путешествий коллекционеров, выполненные из различных материалов, а также ручки из музейного фонда.

Прототип ручки был создан 6000 лет назад. За всё время до сегодняшнего дня письменность пережила эволюцию от писанины камнями на скалах до привычного многообразия шариковых ручек, механизм которых, известен, вероятно, каждому человеку на планете. Простота, удобство и доступность этого предмета позволяет излагать любые мысли на бумагу, вести документы и делать пометки. Выставка будет работать до 26 марта. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж.

22 февраля - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт очередная экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасем дерево!» и Года экологии в России. Цели встречи - научить творчеству, бережному отношению к природе, познакомить с традициями народного праздника. На занятии дети будут делать необычные масленичные блины. Ребята под руководством педагога Центра детского творчества и досуга Русланы Недозоровой смогут принять участие в занятии по изготовлению поделки из бросового материала: листов бумаги, старых журналов, книг, нот, газет. По итогам занятия в библиотеке будет подготовлена выставка поделок.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

22 февраля - 15.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля». На выставке будет представлена новая коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой: браслеты, брелоки и подвески, выполненные в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни, такие как пирит, горный хрусталь. Выставка работает до 23 марта.

Сабина Кадиева родилась в 1980 году в Ростовской области, а с 1987 года живет в Мурманске. В 1994 году окончила Школу искусств № 2 по классу «Изобразительное искусство», в 2001 году - Мурманский педагогический колледж по специальности «Изобразительное искусство», а в 2006 году - Мурманский государственный педагогический университет по той же специальности.

Работы Сабины Кадиевой неоднократно демонстрировались на выставках в России и заграницей: в 1994, 2009 и 2016 гг. в Мурманском областном художественном музее; в 1996 году в Мурманском областном краеведческом музее; в 2009–2011 гг. на выставке-конкурсе «Ювелирный Олимп» в Санкт-Петербурге и на выставках международного уровня в Швеции и Норвегии в 2006 и 2007 гг.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 2-й этаж, коридор.

22 февраля в 18.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

22 февраля - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В концертной программе примут участие коллективы Мурманска и Мурманской области. Ансамбль североморского кадетского корпуса исполнит произведение «Моя армия самая сильная», ансамбль танца «Сполохи» подарит зрителям хореографические композиции «Лихие моряки» и «Казачий пляс», фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песню «Мурманскому Алеше», а ансамбль народной песни «Любава» - «Казаки на Берлине». Кроме того, на концерте выступят мурманский ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и снежногорский «Шарм», вокальный ансамбль «Новые звезды», оленегорские группа «Космос» и мужской ансамбль «Русь», а также североморский вокальный ансамбль «Прямая связь».

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка «Рыбный Мурман» из цикла «Сделано в СССР»; «Страна Советов»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера»; живопись и графика Василия Баранова. К 105-летию художника; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина».

Открываются экспозиции:

22 февраля - «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства; «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи»; выставка художника Василия Григорьевича Баранова.

22 февраля – 14.00

Стартует акция «Каникулы в музее!». Начнётся мастер-класс для детей «Морские обитатели в технике граттаж».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 февраля - 11.00 и 13.00

Пройдёт познавательная программа для детей «Широкая Масленица». 0+

22 февраля - 18.00

Приглашает людей старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка». 16+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

21 февраля – 12.00-16.00

В библиотеке пройдёт день информации «Они прославили Россию», посвященный кавалерам орденов Российской Федерации. В центральном холле с 12.00 до 16.00 будут организованы обзор материалов выставки и викторина по теме мероприятия. В актовом зале в 13.30 пройдет патриотический час «Я - сын своего народа».

22 февраля - 12.00

Начнётся интерактивная викторина «Армейский калейдоскоп».

22 февраля - 14.00

Пройдёт экологическая творческая мастерская «Масленичные блины» в рамках акции «Спасем дерево!».