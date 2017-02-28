г.Ковдор

2 марта - 19.00

Во Дворце культуры артисты Мурманского областного театра представят комедию «Цилиндр».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Гаджиево

28 февраля - 10.30

Состоится выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в гости к юным гаджиевцам - ученикам основной общеобразовательной школы № 279 им. Н.А. Лунина. Специалисты библиотеки проведут для школьников мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: литературно–патриотические часы, медиапутешествия, литературные и патриотические игровые программы.

Ребята познакомятся с различными родами войск, узнают о службе танкистов, летчиков, моряков и разведчиков, а также примут участие в играх, конкурсах и зарядках, проявят смекалку и находчивость, ответят на вопросы викторин.

г.Гаджиево, ул. Душенова, 90а. Общеобразовательная школа № 279 им. Н.А. Лунина.

г.Мурманск

28 февраля - 10.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар-практикум по хореографии для балетмейстеров, руководителей и педагогов творческих коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Очередной семинар-практикум пройдёт на тему «Традиционная народная танцевальная культура в деятельности самодеятельного хореографического коллектива».

Участники встречи посетят лекцию «Использование народной танцевальной культуры, как средства этно-художественного воспитания участников хореографического коллектива», практические занятия на тему традиционных танцевальных культур Финляндии, Венгрии, Татарстана, Казахстана, Польши, Азербайджана, Египта и России. В рамках семинара также пройдут консультации по методической работе в коллективе, круглый стол по итогам встречи и вручение сертификатов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 февраля - 10.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится семинар «Коммуникационная стратегия музеев» для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области. Семинар посвящен грамотному продвижению выставок в сети Интернет и критериям оценки эффективности работы музеев в сетевой среде.

На семинаре выступит Анна Михайлова, специалист Государственного исторического музея. Она предложит практические рекомендации и проведёт практикум по ведению страниц и групп в социальных сетях. На мероприятие также приглашены мурманские руководители групп социальных сетей и специалисты интернет-порталов Мурманской области, которые поделятся опытом работы с музеями региона. Регистрация участников семинара начнётся в 9.30.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

28 февраля - 14.30

В рамках заседания Мурманской областной думы Мурманская областная детско-юношеская библиотека представит депутатам самый массовый в регионе детский творческий проект «Международный конкурс детской рукописной книги». Рукописные книги - это экспонаты Музея детской рукописной книги при библиотеке, фонд которого составляет более шести с половиной тысяч экземпляров. На презентации будут продемонстрированы около 60 рукотворных книг, созданных юными авторами Кольского Заполярья от дошкольного возраста до студенчества в номинациях «Нам не нужна война», «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья», «Мой сильный маленький народ», «Мосты дружбы через книгу» и «Стань природе другом». Каждая книга уникальна и оформлена мехом, бисером, кожей, природными материалами, коллажами.

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная дума.

1 марта - 11.50

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-познавательное занятие «Экология в красном цвете» для учащихся второго класса средней общеобразовательной школы № 53 г. Мурманска. Ребята поиграют в игру «Мой любимый цвет», познакомятся с одним из цветов радуги и расскажут о том, какое настроение у них вызывает красный цвет. Из стихотворения Леонида Яхнина «Солнце» дети узнают, какие бывают оттенки красного цвета, а затем вспомнят все, что бывает красным, какие красные герои мультфильмов и сказок существуют, а также в названиях каких сказок и рассказов есть этот цвет.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

1 марта - 13.00

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи». На выставке будут представлены ручки из путешествий коллекционеров, выполненные из различных материалов, а также ручки из музейного фонда.

Прототип ручки был создан 6000 лет назад. За всё время до сегодняшнего дня письменность пережила эволюцию от писанины камнями на скалах до привычного многообразия шариковых ручек, механизм которых, известен, вероятно, каждому человеку на планете. Простота, удобство и доступность этого предмета позволяет излагать любые мысли на бумагу, вести документы и делать пометки. Выставка будет работать до 26 марта. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «20 причин отправиться в горы» - по 28 февраля; «Чудо любви и милосердия» - по 28 февраля; «Есть одна незабываемая Россия» - по 1 марта; «Эти удивительные морские великаны» - по 1 марта; «Книжные раритеты: история и судьба» - по 1 марта; «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля; выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

Стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Самая северная областная» - по 1 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 марта – 18.00

«Примадонны». Л. Людвиг, антикризисная комедия.

5 марта – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер, спектакль для детей.

5 марта – 18.00

«Любовное безумие». Ю. Фекета, комедийный спектакль.

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

1 марта - 19.00

«Не покидай меня». А Дударев, драматическая баллада, 12+. Малая сцена.

2 марта – 19.00

«Красотка какбаре». Имре Кальман, оперетта, 6+.

3 марта – 19.00

«Сказки венского леса». Иоганн Штраус, оперетта, 6+.

4 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях, 16+.

«О любви…». Музыкально-поэтический спектакль, 12+. Малая сцена.

5 марта – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка, 6+.

5 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях, 18+.

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.