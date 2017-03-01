г.Ковдор

2 марта - 19.00

На сцене городского Дворца культуры г.Ковдор состоится показ спектакл Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.

Режиссер спектакля – Константин Шевцов, г.Москва. В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

3 марта - 19.00

Спектакль «Цилиндр» областного драматического театра смогут посмотреть кировчане.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мурманск

1 марта - 11.00

Начало работы мини-выставки из цикла выставок «Дар Нади Леже». В экспозиции, посвященной 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса, будет представлено две работы мастера. Выставка продлится до 19 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, I этаж.

1 марта - 11.50

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно - познавательное занятие «Экология в красном цвете» для учащихся второго класса средней общеобразовательной школы № 53 г . Мурманска. Ребята поиграют в игру «Мой любимый цвет», познакомятся с одним из цветов радуги и расскажут о том, какое настроение у них вызывает красный цвет. Из стихотворения Леонида Яхнина «Солнце» дети узнают, какие бывают оттенки красного цвета, а затем вспомнят все, что бывает красным, какие красные герои мультфильмов и сказок существуют, а также в названиях каких сказок и рассказов есть этот цвет.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

1 марта - 13.00

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи». На выставке будут представлены ручки из путешествий коллекционеров, выполненные из различных материалов, а также ручки из музейного фонда.

Прототип ручки был создан 6000 лет назад. За всё время до сегодняшнего дня письменность пережила эволюцию от писанины камнями на скалах до привычного многообразия шариковых ручек, механизм которых, известен, вероятно, каждому человеку на планете. Простота, удобство и доступность этого предмета позволяет излагать любые мысли на бумагу, вести документы и делать пометки. Выставка будет работать до 26 марта. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж.

1 марта - 18.00

Показ фильма в рамках авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной». Зрители увидят фильм, посвященный гробнице Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

2 марта - 17.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная лекция «Западная литература в контексте постмодернизма» из цикла «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Первую лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Наумлюк.

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдет о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о течении постмодернизма в современной западной литературе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

2 и 3 марта - 19.00

На сцене Мурманского областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Красотка кабаре» (г.Москва). Театр «Московская оперетта» представляет трогательную оперетту венгерского композитора Имре Кальмана, которую сам автор посвятил своей жене и музе Вере Макинской.

Действие пьесы происходит в предвоенной Германии 30-х годов. В излюбленном кабаре новой германской элиты офицер встречает эстрадную певицу, в которую влюбляется больше жизни. «Порочную» связь немецкого аристократа и еврейки, поющей в кабаре, пытаются разрушить родители офицера. Режиссер – заслуженная артистка России Инара Гулиева. В спектакле заняты: народный артист России Виталий Мишле, лауреаты международных конкурсов: Петр Борисенко, Александр Каминский, Светлана Криницкая, артисты: Ирина Пенкрат, Валерий Гончаренко, Глеб Косихин, балетмейстер-постановщик – Игорь Маклов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.

5 марта – 15.00

Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома дружбы Мурманской области. В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам». Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 6. Мурманская детская театральная школа.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Есть одна незабываемая Россия» - по 1 марта; «Эти удивительные морские великаны» - по 1 марта; «Книжные раритеты: история и судьба» - по 1 марта; «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля; выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

Стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Самая северная областная» - по 1 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 марта – 18.00

«Примадонны». Л. Людвиг, антикризисная комедия.

5 марта – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер, спектакль для детей.

5 марта – 18.00

«Любовное безумие». Ю. Фекета, комедийный спектакль.

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

1 марта - 19.00

«Не покидай меня». А Дударев, драматическая баллада, 12+. Малая сцена.

2 марта – 19.00

«Красотка какбаре». Имре Кальман, оперетта, 6+.

3 марта – 19.00

«Сказки венского леса». Иоганн Штраус, оперетта, 6+.

4 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях, 16+.

«О любви…». Музыкально-поэтический спектакль, 12+. Малая сцена.

5 марта – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка, 6+.

5 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях, 18+.

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.