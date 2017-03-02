г.Ковдор

2 марта - 19.00

На сцене городского Дворца культуры г.Ковдор состоится показ спектакл Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.

Режиссер спектакля – Константин Шевцов, г.Москва. В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты - Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

3 марта - 19.00

Спектакль «Цилиндр» областного драматического театра смогут посмотреть кировчане.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мурманск

2 марта - 11.00

Традиционная выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел «Город мастеров». На выставке будут представлены изделия мастеров Мурманской области. Посетители познакомятся с росписью по дереву, бисерным шитьём, резьбой по рогу и кости, лепкой из полимерной глины и фоамирана, плетением из лент, с изделиями из кожи и натуральных камней и другими предметами рукоделия. Все желающие смогут приобрести уникальные подарки ручной работы и познакомиться с азами ремёсел.

г.Мурманск, ул. Книповича, 48.

2 марта - 17.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная лекция «Западная литература в контексте постмодернизма» из цикла «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Первую лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Наумлюк.

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдет о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о течении постмодернизма в современной западной литературе.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

2 и 3 марта - 19.00

На сцене Мурманского областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Красотка кабаре» (г.Москва). Театр «Московская оперетта» представляет трогательную оперетту венгерского композитора Имре Кальмана, которую сам автор посвятил своей жене и музе Вере Макинской.

Действие пьесы происходит в предвоенной Германии 30-х годов. В излюбленном кабаре новой германской элиты офицер встречает эстрадную певицу, в которую влюбляется больше жизни. «Порочную» связь немецкого аристократа и еврейки, поющей в кабаре, пытаются разрушить родители офицера. Режиссер – заслуженная артистка России Инара Гулиева. В спектакле заняты: народный артист России Виталий Мишле, лауреаты международных конкурсов: Петр Борисенко, Александр Каминский, Светлана Криницкая, артисты: Ирина Пенкрат, Валерий Гончаренко, Глеб Косихин, балетмейстер-постановщик – Игорь Маклов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.

3 марта - 13.30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится патриотический час «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи», посвященный героиням, прославившим Россию. Старшеклассники и студенты узнают о том, как представительницы прекрасного пола защищали Родину, прославляли её трудом и творчеством, и как наше государство по достоинству оценило их усердие и подвиги.

Юные мурманчане прослушают беседу на фоне электронной презентации о герое Российской Федерации Марине Плотниковой, двукратной Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и других, а также познакомятся с книжной выставкой «Такая им судьба была дана….», посвященной образу женщины в мировой истории. В заключение патриотического часа состоится викторина.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека актовый зал.

3 марта - 14.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодежь Мурмана». В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время. Творческие работы выполнены в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие.

Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников. Выставка будет работать до 2 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

3 марта - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки Детской театральной школы г. Мурманска «20 разноцветных лет», посвященной 20-летнему юбилею учреждения. На выставке будет представлено более двухсот работ воспитанников и преподавателей двух отделений школы: основы художественно-постановочной работы и отделения раннего художественно-эстетического развития.

Посетители увидят картины, выполненные в различной технике, а также более ста работ декоративно-прикладного творчества: батик, маски, куклы, витражи, перчаточные куклы, роспись по ткани, фотографии грима к спектаклям, костюмы театральных постановок, бутафория, а также головные уборы для спектаклей и декорации. Выставка будет работать до 26 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

3 марта - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка отечественного изобразительного искусства 19-20 вв. На выставке будут представлена живопись 19-20 вв. - картины Михаила Клодта, Ивана Кёлера и Ильи Занковского из собрания Мурманского областного художественного музея.

IX век называют «золотым веком» русского искусства. В это время наряду с классицизмом получили развитие новые художественные стили и направления – сентиментализм, романтизм и реализм. Среди жанров на первое место вышли портрет и пейзаж. Выставка будет работать до 16 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

5 марта – 15.00

Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома дружбы Мурманской области. В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам». Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 6. Мурманская детская театральная школа.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля; выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

Стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта; мини-выставка из цикла выставок «Дар Нади Леже» - до 19 марта; выставка «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 марта – 18.00

«Примадонны». Л. Людвиг, антикризисная комедия.

5 марта – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер, спектакль для детей.

5 марта – 18.00

«Любовное безумие». Ю. Фекета, комедийный спектакль.

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

2 марта – 19.00

«Красотка какбаре». Имре Кальман, оперетта, 6+.

3 марта – 19.00

«Сказки венского леса». Иоганн Штраус, оперетта, 6+.

4 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях, 16+.

«О любви…». Музыкально-поэтический спектакль, 12+. Малая сцена.

5 марта – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка, 6+.

5 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях, 18+.

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.