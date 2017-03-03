г.Кировск

3 марта - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Кировске. Зрители увидят комедию «Цилиндр» по пьесе великого мастера итальянской комедии Эдуардо Де Филиппо. Режиссер спектакля – Константин Шевцов (Москва). В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев, Лев Мальцев.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 марта - 13.00

Мастерицы пос.Умба проведут мастер-класс «Поморская козуля».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

4 марта - 14.00

В зеркальном зале Кировского городского Дворца культуры состоится праздник дружбы в клубе национальных культур «Поморы приглашают». В празднике участвуют фольклорный коллектив пос.Умба и группа детей детского сада № 13 (г. Кировск). Количество мест ограничено.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

4 марта - 19.00

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры звёзды театра Московская оперетта представляют спектакль «Красотка кабаре». Оперетта в 2-х действиях с участием балетной группы. Режиссёр – заслуженная артистка России Инара Гулиева; Народный артист России Виталий Мишле; Лауреаты международных конкурсов – Петр Борисенко, Александр Каминский, Светлана Криницкая. Артисты – Ирина Пенкрат, Валерий Гончаренко, Глеб Косихин. Балетмейстер-постановщик – Игорь Маклов.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

5 марта - 15.00

В зеркальном зале Дворца культуры состоится концерт «Для близких и друзей» образцового коллектива вокальная студия «Браво». Вход по приглашениям.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

5 марта - 17.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится большой праздничный концерт «Колесо любви» цыганского ансамбля «Дэвлалэ» в исполнении актёров театра «Ромэн» (г.Москва). Лауреаты национальной премии, награждённые президентом России, за служение кинотеатральному искусству.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

6 марта - 18.30

В Большом зале Дворца культуры выступает Цирк Колизей с суперпрограммой для детей и взрослых в сопровождении спецэффектов и лазерного шоу! В программе розыгрыш призов. Цирк представляет коллектив профессионалов из городов Омск и Красноярск.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

7 марта – 18.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню для жительниц старшего возраста проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр, подготовленный волонтерским объединением «Кукисвумчорр».

г.Кировск, ул. Кирова, 21. МАУК «КГДК», клуб «Орлёнок».

7 марта - с 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

8 марта - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в «Видео Джаз клубе» Анатолия Грабчака состоится встреча «Аккордеонист Евгений Данилин» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб.128А.

н.п. Коашва

3 марта – 13.30

В Детской школе искусств н.п. Коашва состоится открытие выставки работ мастеров кружевоплетения клуба «Северное кружево» города Североморска в рамках сотрудничества клуба с ДШИ н.п. Коашва. На выставку будут представлены полотенца с кружевными подзорами. Наши гости привезут с собой предметы и детали одежды, выполненные в технике вологодского кружевоплетения: воротники, жилеты, накидки, шали, которые продемонстрируют перед зрителями посёлка Коашва. Выставка будет работать до 31 марта с 11 до 19 часов (с понедельника по пятницу).

н.п. Коашва, 5. Детская школа искусств н.п. Коашва.

3 марта - 14.00

В Доме культуры состоится мастер-класс для детей по изготовлению подарка к 8 марта «Подарок для мамочки».

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

3 марта - 17.00

Мастер-класс для женщин «Оберег на замужество».

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

6 марта - 15.00

В Волонтерском центре поселка состоится развлекательная программа для людей старшего поколения «И пусть в душе царит весна» и мастер-класс по изготовлению подарка к 8 марта «Сувениры для прекрасных дам».

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

7 марта - 17.00

Дом культуры приглашает на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Если в сердце живет весна». В программе: творческие номера артистов художественной самодеятельности Дома культуры, выступление маленьких танцоров и театралов.

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

н.п. Титан

4 марта - 17.00

В ДК н.п.Титан состоится праздничный вечер «Музыкальные прикосновения», посвященный Женскому Дню 8 марта. В программе: выступление творческих коллективов СДК н.п. Титан, ДК г.Кировска, учащихся ДШИ № 1 им. Розанова г.Кировска, детских коллективов я/сада № 36, школы № 8. Будет организована ярмарка-продажа «Дамские штучки». Вход свободный.

н.п. Титан, 14. Дом культуры н.п. Титан.

г.Мурманск

3 марта - 13.00

Литературно-музыкальный вечер «Милые красавицы России». Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих познакомят читателей с биографиями женщин, сыгравших важную роль в судьбе России. Подарком всем гостям станут веселые сценки, а также стихи и песни в исполнении читателей.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

3 марта - 13.30

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится патриотический час «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи», посвященный героиням, прославившим Россию. Старшеклассники и студенты узнают о том, как представительницы прекрасного пола защищали Родину, прославляли её трудом и творчеством, и как наше государство по достоинству оценило их усердие и подвиги.

Юные мурманчане прослушают беседу на фоне электронной презентации о герое Российской Федерации Марине Плотниковой, двукратной Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и других, а также познакомятся с книжной выставкой «Такая им судьба была дана….», посвященной образу женщины в мировой истории. В заключение патриотического часа состоится викторина.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека актовый зал.

3 марта - 14.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области «Молодёжь Мурмана». В экспозиции будут представлены работы студентов, сделанные по учебному плану и работы, которые создавались во внеучебное время. Творческие работы выполнены в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, архитектурные проекты, эскизные разработки коллекций одежды и другие.

Основная идея мероприятия – раскрыть потенциал творческой молодёжи, повысить профессиональный рост участников и активизировать выставочную деятельность молодых художников. Выставка будет работать до 2 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

3 марта - 17.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки Детской театральной школы г. Мурманска «20 разноцветных лет», посвященной 20-летнему юбилею учреждения. На выставке будет представлено более двухсот работ воспитанников и преподавателей двух отделений школы: основы художественно-постановочной работы и отделения раннего художественно-эстетического развития.

Посетители увидят картины, выполненные в различной технике, а также более ста работ декоративно-прикладного творчества: батик, маски, куклы, витражи, перчаточные куклы, роспись по ткани, фотографии грима к спектаклям, костюмы театральных постановок, бутафория, а также головные уборы для спектаклей и декорации. Выставка будет работать до 26 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 4-й этаж, большой выставочный зал.

3 марта - 17.00

В выставочном зале Мурманского областного художественного музея откроется выставка отечественного изобразительного искусства XVIII-XX вв. На выставке будут представлена живопись XVIII-XX вв. - картины Михаила Клодта, Ивана Кёлера и Ильи Занковского из собрания Мурманского областного художественного музея.

IX век называют «золотым веком» русского искусства. В это время наряду с классицизмом получили развитие новые художественные стили и направления – сентиментализм, романтизм и реализм. Среди жанров на первое место вышли портрет и пейзаж. Выставка будет работать до 16 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж.

3 марта - 18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители увидят фильм «Рембрандт», посвященный творчеству крупнейшего представителя золотого века голландской живописи Рембрандта Харменса ван Рейна.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, большой зал.

3 марта - 19.00

На сцене Мурманского областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Красотка кабаре» (г.Москва). Театр «Московская оперетта» представляет трогательную оперетту венгерского композитора Имре Кальмана, которую сам автор посвятил своей жене и музе Вере Макинской.

Действие пьесы происходит в предвоенной Германии 30-х годов. В излюбленном кабаре новой германской элиты офицер встречает эстрадную певицу, в которую влюбляется больше жизни. «Порочную» связь немецкого аристократа и еврейки, поющей в кабаре, пытаются разрушить родители офицера. Режиссер – заслуженная артистка России Инара Гулиева. В спектакле заняты: народный артист России Виталий Мишле, лауреаты международных конкурсов: Петр Борисенко, Александр Каминский, Светлана Криницкая, артисты: Ирина Пенкрат, Валерий Гончаренко, Глеб Косихин, балетмейстер-постановщик – Игорь Маклов.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.

4 марта - 14.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние», в котором примут участие девушки от 16 до 35 лет из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области. В этом году тема турнира – «О, славься Греция и Древние Афины». Конкурсантки подготовят свои выступления на основе мифов и легенд Древней Греции. Девушки представят членам жюри и зрителям визитные карточки «Шагаем по легендам», в которых расскажут о себе и своих увлечениях. Этап «Сказочная Эллада» раскроет творческие способности юных конкурсанток, а «Колесо времени» позволит участницам предстать перед жюри в образе древнегреческих богинь.

По итогам конкурса все участницы будут награждены памятными дипломами и сувенирами, а победительница станет обладателем диплома лауреата конкурса. Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи как средства их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

4 марта - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги Елены Леоновой «Бессонница». Елена Леонова – поэт и прозаик, журналист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, является автором книг стихов и прозы «Запах счастья», «Стеклянный мир», «Четырнадцать прикосновений». Она прошла путь от корреспондента телевидения Гаджиево до главного редактора телеканала «Александровск ТВ», а также работала внештатным корреспондентом газет «Полярный вестник», «На страже Заполярья» и «Мурманский вестник». Елена живет в Гаджиево, поэтому одной из основных тем ее творчества является подводный флот.

Тема нового поэтического сборника «Бессонница» - любовь и разлука, запах весны и гармония с природой, ожидание звонка и предвкушение встречи. Все впечатления Елены Леоновой выливаются в грустно-прозрачную хрупкую лирику, овеянную северной природой и ожиданием счастья.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

5 марта – 15.00

Региональная общественная организация «Объединение украинцев Мурманской области» и Дом дружбы приглашают на творческую встречу «Мамин платок», посвященную Международному женскому дню. Мероприятие состоится в рамках реализации проекта - победителя конкурса областных грантов для общественных организаций Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

В программе примут участие творческие коллективы и исполнители национально-культурных общественных объединений Дома дружбы Мурманской области. В фойе будет представлена выставка работ «Руками наших мам». Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 6. Мурманская детская театральная школа.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля; выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

Стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Самая северная областная» - по 1 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта; мини-выставка из цикла выставок «Дар Нади Леже» - до 19 марта; выставка «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 марта – 18.00

«Примадонны». Л. Людвиг, антикризисная комедия.

5 марта – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер, спектакль для детей.

5 марта – 18.00

«Любовное безумие». Ю. Фекета, комедийный спектакль.

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

3 марта – 19.00

«Сказки венского леса». Иоганн Штраус, оперетта, 6+.

4 марта – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях, 16+.

«О любви…». Музыкально-поэтический спектакль, 12+. Малая сцена.

5 марта – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка, 6+.

5 марта – 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях, 18+.

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

3 марта- 16.30 - С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

4 марта- 10.00 - С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

4 марта- - 17.00 - С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

5 марта - 10.00 - С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

5 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

10 марта- 16.30 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта- 10.00 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта -17.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 10.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 17.00 - С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

4 марта- 12.00 и 14.30 - Г. Сапгир С. Прокофьева. «Три медведя».

5 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы», в Мурманском областном театре кукол состоится концерт от воспитанников и педагогов музыкальной школы № 5. В этот раз программа будет посвящена празднованию Международного женского дня – 8 Марта. Музыканты порадуют зрителей театра как современными композициями, так и классическими хитами. Фортепиано, флейты, балалайка и, конечно же, вокал. Ученики и преподаватели Мурманской музыкальной школы № 5 – давние друзья театра кукол, их выступления на нашей площадке стали традиционными и очень полюбились зрителям.

5 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера! Н. Шмитько по мот. румынск. сказки «Сказки Бабушки Зимы».

11 марта - 12.00 и 14.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

12 марта - 12.00 и 14.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.