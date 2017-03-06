г.Кировск

6 марта - 18.30

В Большом зале Дворца культуры выступает Цирк Колизей с суперпрограммой для детей и взрослых в сопровождении спецэффектов и лазерного шоу! В программе розыгрыш призов. Цирк представляет коллектив профессионалов из городов Омск и Красноярск.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

7 марта – 18.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню для жительниц старшего возраста проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр, подготовленный волонтерским объединением «Кукисвумчорр».

г.Кировск, ул. Кирова, 21. МАУК «КГДК», клуб «Орлёнок».

7 марта - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

8 марта - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в «Видео Джаз клубе» Анатолия Грабчака состоится встреча «Аккордеонист Евгений Данилин» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб.128А.

н.п. Коашва

6 марта - 15.00

В Волонтерском центре поселка состоится развлекательная программа для людей старшего поколения «И пусть в душе царит весна» и мастер-класс по изготовлению подарка к 8 марта «Сувениры для прекрасных дам».

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

7 марта - 17.00

Дом культуры приглашает на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Если в сердце живёт весна». В программе: творческие номера артистов художественной самодеятельности Дома культуры, выступление маленьких танцоров и театралов.

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Апатиты

7 марта – 22.00

Дискотека для взрослых. Городской Дворец культуры, начало в 22.00.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

6 марта - 14.00

Игровая развлекательная программа «Сто идей для ста друзей». Участие в мероприятии примут учащиеся мурманской гимназии № 5. Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией - по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже». Мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 марта- 16.30 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта- 10.00 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта -17.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 10.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 17.00 - С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 марта - 12.00 и 14.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

12 марта - 12.00 и 14.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

5 марта – 12.00

Праздник-фестиваль «Мама читающего ребёнка».

5 марта – 12.30

Отдел психологической поддержки читателей нашей библиотеки приглашает всех желающих на психологическую мастерскую по сказкотерапии.

5 марта – 13.00

Мастер-класс по технике сухого валяния.

5 марта – 13.00

Подведение итогов акции «Хозяин Арктики».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 марта – 14.00

Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

5 марта – 16.00

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает на концерт «Март на крыше». 7 марта – 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

7 марта – 19.00

Концерт группы «Пропеллер Брокен».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля

8 марта – 17.00

Джазовый диалог с духовым органом.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

7 марта – 17.00

Отчётный концерт по предмету «Сценический вокал».