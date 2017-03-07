г.Кировск

7 марта – 18.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится вечер отдыха, посвященный Международному женскому дню для жительниц старшего возраста проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр, подготовленный волонтерским объединением «Кукисвумчорр».

г.Кировск, ул. Кирова, 21. МАУК «КГДК», клуб «Орлёнок».

7 марта - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

8 марта - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в «Видео Джаз клубе» Анатолия Грабчака состоится встреча «Аккордеонист Евгений Данилин» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб.128А.

н.п. Коашва

7 марта - 17.00

Дом культуры приглашает на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню «Если в сердце живет весна». В программе: творческие номера артистов художественной самодеятельности Дома культуры, выступление маленьких танцоров и театралов.

н.п. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Апатиты

7 марта – 22.00

Дискотека для взрослых. Городской Дворец культуры, начало в 22.00.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мурманск

7 марта - 16.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «С поля боя», посвященной 90-летнему юбилею организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Васильевича Журина. Выставка рассказывает о развитии поискового движения в Мурманской области и её организаторе-краеведе Льве Васильевиче Журине.

На выставке будут представлены предметы, найденные поисковиками на месте боев на Мурманском направлении: ложки, котелки, каски, солдатские капсулы, компасы, фронтовые письма родным, часы и многое другое. Из фондов областного краеведческого музея будут показаны предметы, поступившие в музей от жителей Мурманской области в разные годы: подсумок для патронов, солдатские ремни, полевые сумки, пилотки, части противотанковых и ручных гранат, документы бойцов, расшифрованные экспертами судебной экспертизы Министерства юстиции СССР. Предметы на выставку предоставлены председателем координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константином Добровольским и председателем областного Совета ветеранов Михаилом Орешетой.

С 1959 года Лев Васильевич Журин начал заниматься поисковыми исследованиями мест боев в Заполярье на Мурманском направлении, организовал работу по сбору и перезахоронению останков погибших воинов, а также работал в архивах Подольска, Гатчины, Ленинграда по установлению имен воинов, координировал работу по благоустройству одиночных могил защитников Заполярья.

Лев Васильевич является не только организатором благоустройства и увековечивания имен воинского захоронения у хребта Муста-Тунтури, но и инициатором составления списка воинских захоронений и памятников боевой славы на Мурманском направлении, а также автором проектов пяти памятников. С 1966 по 1991 годы Лев Васильевич избирался председателем областной общественной инспекции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1997 году Лев Журин был удостоен звания Почетный гражданин города Мурманск, а с 2000 по 2009 годы возглавлял областной совет ветеранов войны и труда.

г. Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 2-й этаж, коридор.

7 марта - 18.30

Творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова поздравят представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. В праздничной программе концерта зрители увидят танцевальные и вокальные номера. Ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Белый сон», студия эстрадной песни «Вернисаж» споет песни «Мама» и «Верни мне музыку», ансамбль бального танца «Ювента» исполнит «Танго» и «Вальс», а цирк «Комплимент» удивит воздушной гимнастикой и эквилибристикой. Кроме того, в концерте примут участие творческие коллективы из городов Североморск и Кировск.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 марта - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Джазовые диалоги с духовым органом». В исполнении гитариста Николая Куликова, вокалиста Хосе Моряна и органиста Владимира Нестеренко прозвучат любимые джазовые композиции.

Владимир Нестеренко - один из лучших джазовых пианистов Москвы, лауреат многочисленных международных конкурсов. Он играл джаз в клубах Нью-Йорка и Москвы, покорял своим талантом меломанов разных городов и стран. «Великие композиторы-органисты – это люди, которые в рамках своей музыкальной традиции прекрасно импровизировали. То, что записано нотами, – это далеко не все, что они сочиняли. Там тоже есть импровизация», – отметил Владимир Нестеренко.

В концерте также примут участие лауреат I премии на Всероссийском открытом конкурсе молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону гитарист Николай Куликов и восходящая звезда Московской джазовой сцены, яркий представитель «cоул-джазовой» школы Хосе Морян.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3 Мурманская областная филармония, большой зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией - по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже». Мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

8 марта – 19.00

«Хитроумная влюблённая». Лопе де Вега, озорная комедия в двух действиях, 12+.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 марта- 16.30 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта- 10.00 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта -17.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 10.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 17.00 - С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 марта - 12.00 и 14.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

12 марта - 12.00 и 14.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 марта – 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

7 марта – 19.00

Концерт группы «Пропеллер Брокен».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля

8 марта – 17.00

Джазовый диалог с духовым органом.

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

7 марта – 17.00

Отчётный концерт по предмету «Сценический вокал».