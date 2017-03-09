г.Мурманск

9 марта - 12.00

Познавательно-игровое занятие, посвященное празднованию Международного женского дня. Второклассники мурманской школы № 53 поговорят об истории праздника, а также примут участие в играх и викторинах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

9 марта - 15.00

Презентация проекта «Создание электронного ресурса для незрячих и слабовидящих детей, посвященного истории, культуре и литературе Кольского края». На презентации специалисты библиотеки представят гостям новый электронный ресурс для незрячих и слабовидящих детей, расскажут о возможностях его использования. Ресурс включает в себя 36 познавательных книг о крае, озвученных в звукозаписывающей студии библиотеки.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26, областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

9 марта - 16.00

Открытие выставки «Колдуют руки над картиной». На третьей персональной выставке незрячей художницы Светланы Зоновой представлено 30 картин в жанре натюрморта и пейзажа, выполненных из пластилина. На открытии выставки при помощи Скайпа художница поделится своими достижениями и расскажет о том, кто помогает ей в творчестве.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

9 марта - 17.00

Открытие выставки натуральных янтарных инклюзов из Екатеринбурга «Доисторические насекомые в янтаре». На выставке будут представлены насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре - сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. Каждый экспонат выставки содержится в стеклянной пирамиде, снабженной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволяющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки. Выставка будет работать до 21 мая.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, малый зал.

16 марта – 19.00

Состоится III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска. Этап посвящён международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти 10-ке лучших в финал конкурса.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией - по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже». Мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

9 марта – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

10 марта – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

11 марта – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

12 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в двух действиях. В. Лифшиц. 0+

12 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

10 марта- 16.30 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта- 10.00 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта -17.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 10.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 17.00 - С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 марта - 12.00 и 14.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

12 марта - 12.00 и 14.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 марта – 19.00

«Мы». Новая программа балета Аллы Духовой «Todes». 16+

11 марта – 16.00

«Весенние ритмы». Открытый областной конкурс по спортивным бальным танцам.

11 марта – 18.00

Фестиваль игр Мурманской лиги игр КВН. 12+

12 марта – 14.00

«Песни поём – весну зовём». Концерт ансамбля народной песни «Горенка», фольклорных ансамблей «Потешенки» и «Одеянка», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

12 марта – 16.00

«Весеннее Nastroenie». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж» с участием ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и цирка «Комплимент».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля