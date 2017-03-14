г.Полярные Зори

15 марта

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

14 марта – 19.00

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Мурманск

14 марта - 11.00

Начало работы мини-выставки «Страна Советов». В экспозиции, посвященной 100-летию установления Советской власти, будут представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

14 марта - 12.30

Экологическая беседа «Голубое ожерелье Кольского края». Посетители социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов совершат слайд-путешествие по удивительным природным уголкам Кольского полуострова. Мероприятие проходит в рамках Года экологии в России.

Г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

14 марта - 13.00

Литературный час «Поэзия, любовь моя». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых проведут литературный час, посвященный Всемирному дню поэзии. В исполнении читателей прозвучат стихи поэтов-юбиляров Игоря Северянина, Тэффи, Беллы Ахмадулиной и Роберта Рождественского.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

15 марта - 14.00

В Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное творческое занятие экологической мастерской «Весенние птицы» в рамках акции «Спаси дерево». Ребята будут мастерить поделки из бросового материала. Продолжением акции будет мероприятие для детей «Накорми птиц» и развешивание самодельных скворечников. Для участия в акции приглашены посетители библиотеки от 7 лет.

Мероприятие направлено на привлечение детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская детско-юношескач библиотека, отдел литературы по искусству.

15 марта - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача «Городской романс». Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского творческого союза «Фотоискусство», фотохудожником Международной федерации фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах, а также лауреатом и победителем многих российских фотоконкурсов.

На выставке будут представлены 40 работ мастера в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, взгляде на окружающий урбанистический мир.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

16 марта – 19.00

Состоится III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Этап посвящен международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти 10-ке лучших в финал конкурса.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Нам не жить друг без друга». Выставка изданий, посвященная Международному женскому дню, - по 7 апреля; «Пасхальное настроение». Выставка работ участников регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества - по 29 марта; «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией – по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Февраль 1917 - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

13-16 марта

Пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. В ходе лекции-презентации «Потребитель, знай свои права!» пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей». Деловая игра смоделирует конкретные ситуации и подскажет участникам способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами. Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки проведут выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «С поля боя», посвященная 90-летию организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Журина; «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска - до 25 марта; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта; «Кукольные истории», на выставке будет представлено более 30 уникальных азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly», фотосюжеты с их участием, мебель, одежда, аксессуары, а также десять тематических стендов.

14 марта

Начнёт работу мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти. На выставке будут представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов. В витрине можно будет увидеть личные вещи, фотографии и документы организаторов первых Карских продовольственных экспедиций, уникальное издание книги Николая Васильева «Карская экспедиция», денежные знаки образца 1918 – 1921 годов и другие экспонаты. Выставка будет работать до 14 апреля.

14 марта

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится очередное заседание Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области. Руководители подведут итоги работы музеев Мурманской области за 2016 год, обсудят выполнение протокольных решений предыдущих заседаний. Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов обозначит основные задачи региональной отрасли «Культура» в 2017 году. Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры Ирина Хмельницкая познакомит руководителей музеев региона с проблемами внедрения профессиональных стандартов в учреждениях музейного типа.

По окончании официальной части мероприятия специалисты краеведческого музея познакомят участников заседания с новыми выставками.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: персональная выставка всемирно известного художника Никаса Сафронова - по 16 апреля; областная выставки лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья» - по 9 апреля; «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля; «Дар Нади Леже», мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; выставка работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области в ресурсном центре музея - до 2 апреля; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Прос-тые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 марта – 18.00

«Рядовые». Спектакль.

18 марта – 16.00

Вечер памяти Маргариты Конториной.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

15 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

16 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

16 марта – 19.00

«Мастер и Маргарита». Драма о любви и предательстве. 16+

17 марта – 19.00

«Мастер и Маргарита». Драма о любви и предательстве. 16+

18 марта – 12.00

Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

19 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

19 марта - 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

22 марта – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

23 марта – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

14-17 марта - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (Центр правовой и социальной информации) будет проходить Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний» для учащихся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска. В рамках Недели юные мурманчане примут участие в консультации–практикуме «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», игре «Азбука потребителя», познакомятся с литературой по теме на выставке «Права потребителей. Это надо знать!». Главная цель предстоящих мероприятий – просвещение учащихся в области прав потребителей, формирование гражданской грамотности через изучение закона «О защите прав потребителей», самостоятельности и смелости в защите своих прав.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

15 марта – 18.30

«Городской романс». Открытие фотовыставки Г.Субача, члена фотостудии «Имандра№ (г.Мончегорск). 6+

18 марта – 15.00

«Звёздные барышни». Областной конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. 6+

19 марта – 15.00

«Батькiька хата, рiдний порiг». Концерт хора украинской песни «Джерела». 6+

22 марта – 19.00

Стас Пьеха с новой программой «Аллегории». Концерт. 16+

25 марта – 15.00

«Красотка пенсионного возраста». Областной конкурс среди женщин элегантного возраста. 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

14 марта – 19.00

Фолк-рок команда «Сколот».