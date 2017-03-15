г.Полярные Зори

15 марта

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Мурманск

15 марта - 14.00

В Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное творческое занятие экологической мастерской «Весенние птицы» в рамках акции «Спаси дерево». Ребята будут мастерить поделки из бросового материала. Продолжением акции будет мероприятие для детей «Накорми птиц» и развешивание самодельных скворечников. Для участия в акции приглашены посетители библиотеки от 7 лет.

Мероприятие направлено на привлечение детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская детско-юношескач библиотека, отдел литературы по искусству.

15 марта - 18.00

Показ фильма в рамках авторской программы Паолы Волковой из цикла «Мост над бездной». Зрители увидят фильм, посвященный картине Казимира Малевича «Чёрный квадрат».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

15 марта - 18.30

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача «Городской романс». Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского творческого союза «Фотоискусство», фотохудожником Международной федерации фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах, а также лауреатом и победителем многих российских фотоконкурсов.

На выставке будут представлены 40 работ мастера в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, взгляде на окружающий урбанистический мир.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, мраморное фойе.

16 марта – 19.00

Состоится III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Этап посвящен международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти 10-ке лучших в финал конкурса.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

18 марта – 13.00-18.00

В сквере на площади Пять Углов состоится народное гулянье «Русская весна». Мурманчан приглашают отметить значимое для всех граждан Российской Федерации событие – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией. В 14 часов начнётся праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области. На 15.40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

С 13 до 18 часов будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Нам не жить друг без друга». Выставка изданий, посвященная Международному женскому дню, - по 7 апреля; «Пасхальное настроение». Выставка работ участников регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества - по 29 марта; «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией – по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Февраль 1917 - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

15 и 16 марта

Пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. В ходе лекции-презентации «Потребитель, знай свои права!» пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей». Деловая игра смоделирует конкретные ситуации и подскажет участникам способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами. Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки проведут выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «С поля боя», посвященная 90-летию организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Журина; «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска - до 25 марта; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта; «Кукольные истории», на выставке будет представлено более 30 уникальных азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly», фотосюжеты с их участием, мебель, одежда, аксессуары, а также десять тематических стендов; мини-выставка «Страна Советов». В экспозиции, посвященной 100-летию установления Советской власти, представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов - до 14 апреля.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: персональная выставка всемирно известного художника Никаса Сафронова - по 16 апреля; областная выставки лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья» - по 9 апреля; «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля; «Дар Нади Леже», мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; выставка работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области в ресурсном центре музея - до 2 апреля; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Прос-тые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 марта – 18.00

«Рядовые». Спектакль.

18 марта – 16.00

Вечер памяти Маргариты Конториной.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

15 марта – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

16 марта – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходова. Малая сцена. 16+

16 марта – 19.00

«Мастер и Маргарита». Драма о любви и предательстве. 16+

17 марта – 19.00

«Мастер и Маргарита». Драма о любви и предательстве. 16+

18 марта – 12.00

Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

19 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

19 марта - 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

22 марта – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

23 марта – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

15-17 марта - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (Центр правовой и социальной информации) будет проходить Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний» для учащихся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска. В рамках Недели юные мурманчане примут участие в консультации–практикуме «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», игре «Азбука потребителя», познакомятся с литературой по теме на выставке «Права потребителей. Это надо знать!». Главная цель предстоящих мероприятий – просвещение учащихся в области прав потребителей, формирование гражданской грамотности через изучение закона «О защите прав потребителей», самостоятельности и смелости в защите своих прав.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

15 марта – 18.30

«Городской романс». Открытие фотовыставки Г.Субача, члена фотостудии «Имандра» (г.Мончегорск). 6+

18 марта – 15.00

«Звёздные барышни». Областной конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. 6+

19 марта – 15.00

«Батькiька хата, рiдний порiг». Концерт хора украинской песни «Джерела». 6+

22 марта – 19.00

Стас Пьеха с новой программой «Аллегории». Концерт. 16+

25 марта – 15.00

«Красотка пенсионного возраста». Областной конкурс среди женщин элегантного возраста. 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля