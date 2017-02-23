Афиша праздничных и выходных дней

г.Кандалакша

26 февраля - 14.00

На центральной площади состоится праздник «Приходи, честной народ, Масленица всех зовёт!»

г.Кандалакша. Центральная площадь.

г.Ковдор

22 февраля - 16.00

Состоится городская молодёжная акция «Супер-папа», посвященная Дню защитника Отечества.

г.Ковдор, ул. Чехова, площадь Ленина, 1 и ул. Кошица.

26 февраля - 13.00

На Уютной площади начнутся народные гулянья «Масленица в Ковдоре».

г.Ковдор. Уютная площадь.

2 марта - 19.00

Во Дворце культуры артисты Мурманского областного театра представят комедию «Цилиндр».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

23 февраля - 14.15

На площади перед ДК имени В.К. Егорова стартует арт-акция «Поздравляем с праздником!».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

23 февраля - 15.00

В зрительном зале Дворца состоится концерт «В честь защитников Отечества!»

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

23 февраля - 16.15

В танцевальном зале пройдёт программа «Для Вас» с шоу-группой «Колдовское зелье».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

26 февраля - 13.00

Во Дворце культуры начнётся праздник «Веселая Масленица».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

26 февраля - 18.00

ДК приглашает на спектакль «Люби меня, как я тебя» Московского театра комедии.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

23 февраля - 17.00

В большом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт «Творческий салют», посвященный Дню защитника Отечества. В программе принимают участие ансамбль танца «Экситон» и ансамбль русской песни «Славяне».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

23 февраля - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

25 февраля – 14.00

На центральной площади Кировска состоится конкурсное шоу «Ледяная пила», которое пройдёт в рамках массового гуляния «Широкая Масленица». Традиционно это зимнее мероприятие привлекает большое количество зрителей и является одним из самых массовых и зрелищных праздников в культурной жизни Кировска. В этом году на арену мастерства выйдут четыре команды скульпторов из Мурманской и Вологодской областей. За полтора часа им предстоит сделать свои шедевры, которые всегда вызывают восторг у зрителей. Главная тема для творчества – Год экологии. Начало шоу «Ледяная пила» в 16 часов.

Но уже с 14 часов на площади начнётся массовое гуляние. Всех ждут многочисленные народные забавы, игры, зазывалки, весенний ручеек, валенк-боулинг, песни и частушки. Победителей конкурсов «Снеговичок», «Сани-Фест» и «Сударыня-Масленица» отметят наградами.

Гости праздника смогут побывать в чуме шамана, пострелять из лука, прокатиться на лошадках, ослике и собачьей упряжке, поучаствовать в «петушиных боях» и других спортивных аттракционах. Завершатся проводы зимы, как и положено, сжиганием Масленицы.

Праздничная торговля, солнечные блины – «Нарасхват», горячий чай.

г.Кировск, центральная площадь города.

г.Мончегорск

24 февраля - 18.00

В городском Центре культуры Московский театр комедии покажет спектакль «Люби меня, как я тебя».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. ГЦК.

26 февраля - 12.00

В ГЦК стартует фестиваль песен, блинов и варенья «Широкая Масленица».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. ГЦК.

26 февраля - 12.00

Праздничное мероприятие «Масленичный разгуляй!» Специалисты отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска совместно с мончегорским Союзом детских и молодежных общественных объединений подготовили праздничную программу для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мончегорск, ул. Бредова, 19. Спортивно-оздоровительный досуговый клуб «Тандем».

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

26 февраля - 14.00

На центральной площади начнутся народные гулянья «Широкая Масленица».

г.Оленегорск. Центральная площадь.

г.Заозёрск

24 февраля - 19.00

Заозерчане увидят выездной спектакль «Тушь, варенье, птеродактиль» Мурманского областного драматического театра в г.Заозерск на сцене Городского дома культуры.

Зрители увидят на сцене реальную жизнь современного человека. Романтическая комедия повествует о любви девушки Жени и Тимура. Действие разворачивается в питерской квартире, куда приезжает старшая сестра Жени Ольга. Ей откровенно не нравится выбор спутника жизни младшей сестренки, поэтому она начинает делать все, чтобы избавить Женю от присутствия Тимура. Впрочем, отношения между самими сестрами тоже не очень теплые, ведь живут они в разных городах, видятся редко и их, кажется, ничто не связывает, кроме кровного родства.

Автор пьесы - Дарья Верясова. Режиссер-постановщик - Никита Ковалев. В спектакле заняты: артисты – Светлана Лебедева, Мария Лобова, Ксения Ширина, Алексей Воронин, Сергей Горбунов; студентка Мурманского колледжа искусств - Анна Новицкая. Мурманский областной драматический театр

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Городской дом культуры.

г.Гаджиево

26 февраля - 13.00

Выезд передвижной детской библиотеки в Гаджиево. Юные жители города вспомнят традиции масленичной недели вместе со знакомыми литературными героями, которые устроят театрализованное представление со всевозможными народными играми.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь.

г.Полярный

26 февраля - 14.00

На площади Двух Капитанов начнется уличное гулянье «Масленица блинная - всем ты хороша!»

г.Полярный. Площади Двух Капитанов.

г.Снежногорск

26 февраля - 13.00

На площади имени В.В. Мурко состоится массовое гулянье «Масленица блинная - всем ты хороша!»

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

г.Заполярный

23 февраля -15.00

В ДК «Октябрь» пройдёт городской открытый фестиваль творчества военнослужащих «Дорога звёзд».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

п.Сафоново-1

27 февраля - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в Сафоново. Специалисты библиотеки побывают в гостях у воспитанников старшей группы детского сада.

п.Сафоново-1, ул. Школьная, 39. Детский сад № 6.

ЗАТО г.Североморск

26 февраля – 15.00

На площади перед Центром досуга молодёжи состоится традиционный праздник Масленица. На сцене, стилизованной под балаган, пройдет театрализованное представление в русском стиле с фольклорным персонажем Петрушкой. Все желающие смогут поучаствовать в русских забавах. На площадке не только дети, но и взрослые смогут принять участие в мастер-классах, отведать традиционные масленичные угощения – блины, пироги, чай. Кульминацией праздника станет древнерусский обряд сожжения чучела Масленицы на городском стадионе.

ЗАТО г.Североморск, площадь перед Центром досуга молодёжи.

пгт.Мурмаши

24 февраля - 17.00

В ДК «Энергетик» состоится праздничная программа «На страже Родины».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

26 февраля - 14.00

ДК «Энергетик» приглашает на уличное гулянье «Широкая Масленица».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

24 февраля -18.00

Показ в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 12 лет увидят художественный фильм «Рембрандт», посвященный творчеству крупнейшего представителя золотого века голландской живописи. Перед кинопоказом научный сотрудник музея прочтет лекцию о творчестве художника.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

24 февраля -18.00

День открытых дверей клубов «Лоскутное шитьё» и «Гобелен». Посетителей ждут экскурсии по выставке, демонстрационный мастер-класс, мини-ярмарка, встреча с мастерами ручного ткачества и обзор тематической литературы.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

24-26 февраля

В Мурманске пройдёт областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик». Организаторы фестиваля – комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В фестивале-конкурсе примут участие 70 авторов и исполнителей в возрасте до 18 лет из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.

«Маленький фонарщик» проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями. В рамках фестиваля авторской песни гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.

24 февраля в 19.00 на базе отдыха «Ирвас» (г.Мурманск, ул. Рылеева, 6) состоится открытие областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». На открытии конкурса состоится концерт членов жюри и участников конкурса.

25 февраля в 15.00- пройдут конкурсные прослушивания участников. Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии: юные музыканты исполнят песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов. Члены жюри смогут оценить исполнительское мастерство, уровень владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру исполнителей.

26 февраля в 14.00 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт, на котором победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 февраля - 11.30 и 14.00

Празднование масленицы в Мурманском областном театре кукол. Перед показом спектакля «Секрет планеты Тарий» для маленьких зрителей пройдут масленичные гуляния, организованные артистами театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

25 февраля - 14.00

День открытых дверей клуба «Природа и творчество». Для участников мероприятия состоится экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление миниатюры «Зимний пейзаж» в смешанной технике» и мини-ярмарка.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

25 февраля – 14.00

Весело отпраздновать Масленицу в компании ослика и горного козла предлагает мурманская конюшня, расположенная на улице Малой Ручьевой Мурманска. Мероприятие начнётся с показательных выступлений по выездке представителей конюшен Мурманска и Мурманской области. Затем более опытные всадники примут участие в зрелищных конных соревнованиях по конкуру.

Также на площадке у конюшни можно будет покататься на лошадях, там же пройдут «Весёлые конкурсы». На Масленицу участников праздника угостят выпечкой и горячим чаем. Все желающие смогут устроить фотосессию с символом мурманской конюшни осликом Патриком и новым её постояльцем – камерунским горным козлом Бонифацием.

г.Мурманск, ул.Малая Ручьевая, 20. Мурманская конюшня.

25 февраля - 17.00

Отчётный концерт «Вслед за мечтой» народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент». Юные артисты цирка «Комплимент» представят новые номера в жанрах жонглирования, эквилибристики, акробатики и воздушной гимнастики.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 февраля - 13.00

Семейный праздник «Собирайся, народ – Масленица идет!» Юные читатели и их родители познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных народных играх, эстафетах и конкурсах, а также разгадают веселые загадки, вспомнят пословицы и поговорки, частушки, стихи о Масленице и русских блинах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

25 февраля - 14.00

День открытых дверей клуба вышивки «Северяночка». Для гостей будут организованы мастер-классы, экскурсия по выставке и мини-ярмарка.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

25 февраля - 14.00

Гала-концерт областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». Победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 февраля - 14.00

XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области. Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в исполнении вальсов, историко-бытовых танцев, танцев европейской и латиноамериканской программ, а также в представлении шоу-номеров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 февраля - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Хо Чунг Йе, (Тайвань-США) прозвучат произведения Эдварда Грига, Евгения Петрова, Эйтора Вила-Лобоса и других композиторов. В концерте принимают участие солист – Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург), Людмила Лаврентьева (сопрано) и Андрей Макаров (баритон).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония.

27 февраля - 10.00

Областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений региона. Тема семинара – «Традиционная народная танцевальная культура в деятельности самодеятельного хореографического коллектива». Участники встречи посетят лекцию «Использование народной танцевальной культуры как средства этно-художественного воспитания участников хореографического коллектива» и практические занятия, посвященные традиционным танцевальным культурам Финляндии, Венгрии, Татарстана, Казахстана, Польши, Азербайджана, Египта и России. Также в рамках семинара пройдут консультации по методической работе в коллективе, по итогам встречи будет организован круглый стол.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О духовности и нравственности» - по 26 февраля; «20 причин отправиться в горы» - по 28 февраля; «Чудо любви и милосердия» - по 28 февраля; «Есть одна незабываемая Россия» - по 1 марта; «Эти удивительные морские великаны» - по 1 марта; «Книжные раритеты: история и судьба» - по 1 марта; «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

25 февраля - 15.00

Дмитрий Коржов в своей авторской программе «Те, кого я люблю» прочитает лекцию «Если б, как прежде, я был горделив...», посвященную творчеству Арсения Тарковского.

27 февраля – 11.00

Откроется выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Самая северная областная» - по 1 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

25 февраля - 13.00

Состоится заседание Мурманского телевизионного клуба «Солдатские мемуары».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Двадцать разноцветных лет» - по 26 февраля; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске» - по 26 февраля; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда» - по 26 февраля; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24 февраля – 19.00

Выступит Сергей Пенкин с программой «Музыкальная терапия». Концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М» - по 26 февраля; «Хроника музея в афишах» - по 26 февраля; «Формула преображения: ТПО - МОХМ» - по 26 февраля; «Скульптура из собрания музея» - по 26 февраля.

26 февраля - 17.00

Состоится концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе - дирижера, представляющего Тайвань и США. Солист - Михаил Дзюдзе - один из основателей «Терем-квартета».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 11.30 и 14.30

Мастер-класс от педагогов Мурманской языковой школы. Перед показом спектакля «Три поросёнка» педагоги Мурманской языковой школы проведут для зрителей театра открытый урок по русскому языку.

26 февраля - 12.00 и 15.00

С. Михалков. «Три поросёнка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

26 февраля – 13.00

Приглашает на семейный познавательно-игровой праздник «Собирайся, народ - Масленица идет!».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

25 февраля - 19.00

Приглашает на вечер музыкальных импровизаций «Хороший ПауВау».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

26 февраля - 17.00

Приглашает на юбилейный концерт ВИА «Клюп-студия».