Афиша выходного дня - для тех, кто не устал отдыхать

г.Кандалакша

8 января - 16.00

Центральная библиотека приглашает на концерт «Радость Рождества» группы «Подсолнухи».

г.Кандалакша, Первомайская, 51. Центральная библиотека г.Кандалакша.

г.Полярный

8 января - 15.00

Центральная городская библиотека имени А.М. Каутского приглашает на медиапутешествие «Путеводитель по Средиземью», посвященное 125-летию со дня рождения Джона Толкиена. Показ фрагментов из фильмов «Братство кольца», «Две башни» и «Возвращение короля».

г.Полярный, ул.Каутского, 1. Центральная городская библиотека имени А.М. Каутского.

г.Полярные Зори

7 января - 12.00

В Доме детского творчества состоится показ спектакля «Снежная королева» для детей в возрасте 5 - 10 лет.

г.Полярные Зори, ул.Пушкина, 1. Дом детского творчества.

п.Никель

7 января - 15.00

В ДК «Восход» начнётся концерт «Свет Рождественской звезды».

п.Никель, ул.Октябрьская, 1. МБУК «ДК «Восход».

8 января - 15.00

Дворец культуры приглашает никельчан старшего поколения на танцевальный вечер «С Новым годом! С Рождеством!».

п.Никель, ул.Октябрьская, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

7 января - 11.00

На площадке у храма Спаса Нерукотворного Образа Иисуса Христа пройдёт народное гулянье «Встречаем Рождество».

г.Кировск, Солнечная улица, 6. Площадка у храма Спаса Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

7 января - 11.00

В Городском дворце культуры пройдёт праздничная программа «Встречаем Рождество» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 января - 15.00

В Городском дворце культуры начнется Рождественский концерт.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

7 января - 13.00

ДК имени В.К. Егорова приглашает на новогодний утренник детей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

8 января – 17.00 и 18.30

В ДК соберется клуб любителей кино «Хорошие фильмы»: в 17.00 - показ и обсуждение картины «Время летних отпусков» («Мосфильм», 1960 г .), в 18.30 - ленты «Козий рог» (Болгария, 1972 г .).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

8 января - 15.00

В Центре культуры прозвучит концертная программа «Шоу в Рождество» ансамбля «Звёздочки Заполярья».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Городской центр культуры.

8 января - 17.00

ГЦК приглашает на премьеру кукольного спектакля «Мы на елочку спешим!».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Городской центр культуры.

г.Оленегорск

7 января – 12.00

В Центре «Полярная звезда» состоится театрализованное представление воспитанников воскресной школы.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

7 января – 16.00

В Центре «Полярная звезда» пройдёт концертная программа «Серебряный свет Рождества».

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

г.Мурманск

7 января - 13.00

Возле лодочной станции Семёновского озера пройдут Рождественские народные гулянья. В программе - выступления самодеятельных народных коллективов.

г.Мурманск, Семёновское озеро, лодочная станция.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Целый мир из серебра»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!».

Открываются экспозиции:

9 января - «Многоликий Север»: фотовыставка Татьяны Хомив «Снежная феерия».

10 января - «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»: к 85-летию со дня рождения фотохудожника Семена Майстермана.

11 января - «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С Днем рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

7 и 8 января – 11.00-18.00

Выставки «Электричество и магнетизм» (музей занимательных наук «Фокус»), «Кунсткамера».

8 января – 11.00-18.00

Работа экспозиций музея, выставок «В блеске елочных огней», «На Мурмане снимается кино», «Мурманск. 100 лет», выставки декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Посетители также смогут принять участие в мастер-классах на выставке «Рождественская сказка», посмотреть фильм «История Мурманска» в региональном детско-юношеском центре краеведения.

8 января - 13.00 и 15.00

Состоится показ научно-популярного фильма «История Мурманска».

8 января - 14.00

Начнётся день семейного отдыха «Коляда, коляда…». В программе: знакомство с традициями празднования Рождества, колядование, мастер-класс по изготовлению сладкого сувенира «Ангелочек».

Открываются экспозиции:

11 января - откроется экспозиция «Арктический конвой идёт в Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

7 и 8 января – 16.00

Балет «Золушка» с участием солистов Большого театра.

7 января – 19.00

Вечерний спектакль «Цилиндр» (малая сцена).

8 января – 19.00

Вечерний спектакль «Не бросайте пепел на пол» (малая сцена).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

8 января

Занятия в творческих коллективах Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 января - 16.00

Состоится концерт «Новогодние забавы» клуба авторской песни «Пять углов».

10 января - 13.00

Пройдёт познавательная программа «Рождество».

11 января - начнёт работу фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

7 и 8 января - 10.00, 12.00, 15.00, 17.30 и 19.30

Спектакли «Красная шапочка», «Сказки бабушки Зимы».

г.Мурманск, ул. Буркова,30. Показ постановки театра состоится в областной детско-юношеской библиотеке.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 января – 14.00

Концерт артистов филармонии для детей «Говорят, под Новый год!»