Афиша выходного дня

п.Зверосовхоз

26 декабря - 10.30

Выездной спектакль Мурманского областного театра кукол в п. Зверосовхоз. Показ спектакля «Колобок». Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 14. Сельский дом культуры.

п.Кильдинстрой

26 декабря - 17.00

Выездной спектакль Мурманского областного театра кукол в п. Кильдинстрой. Показ спектакля «Колобок». Гастроли пройдут в рамках новогодней кампании.

п.Кильдинстрой, ул. Советская, 2. Кильдинский городской Дом культуры.

г.Мурманск

24 декабря - 11.30 и 14.30

Начало новогодней кампании в Мурманском областном драматическом театре. Новогодняя сказка для детей «Веселый Роджер-2, или Пиратский Новый год». Новогодние представления будут проходить с 24 декабря по 6 января.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Водопьянов; художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты – Алексей Воронин, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Анна Новицкая, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств – Анна Васильева, Лев Мальцев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Малый зал кинотеатра «Атлантика».

24 декабря - 14.00 и 16.00

Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Фонограф-джаз-бэнд под руководством Сергея Жилина, Москва. «Фонограф-Джаз-Секстет» Сергея Жилина представляет концертную программу, посвященную творчеству бессмертной группы «The Beatles». Песни легендарной ливерпульской четверки, пожалуй, рекордсмены по количеству кавер-версий в самых разных стилях и жанрах. «Фонограф-Джаз-Секстет» представит свое оригинальное видение творческого наследия великих музыкантов XX века. В программу войдут самые популярные композиции прославленного коллектива: «Can’t Buy Me Love», «And I love her», «Yesterday», «Get back», «Back in USSR» и многие другие. В прочтении «Фонограф-Джаз-Секстета» знакомые и любимые с детства темы обернутся неожиданными импровизациями и незабываемыми музыкальными сюрпризами.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

24 декабря - 17.00

Заседание музейного студенческого клуба «Арт-проектор». На обсуждение будет вынесен художественный фильм режиссера Пак Чхан Ук «Служанка» (Южная Корея, 2016). После просмотра фильма все присутствующие смогут высказать свое мнение.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

25 декабря - 11.00, 13.00 и 15.00

Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 декабря - 12.00

Семейные встречи «Музейный калейдоскоп». Маленьких посетителей музея ждет интерактивное занятие «Я открытку напишу…», «Новогодняя открытка» и мультсборник «Арт-шоу».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

25 декабря - 12.00

Семейный праздник «Новый год в Простоквашино». Ребята и их родители отправятся в гости к любимым мультипликационным героям в самую новогоднюю деревню – Простоквашино, где их ждут веселые конкурсы, смешные и интересные задания, игры, танцы, необычные загадки и викторины, встреча с Дедом Морозом, праздничные поздравления и сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

25 декабря - 13.00

Театрализованная новогодняя сказка «Зимняя сказка». Ребят третьего класса мурманской прогимназии № 40 и их родителей ждут новогодние приключения и встреча с героями сказки, а также игры, подарки и чаепитие.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

25 декабря - 13.00

Открытие традиционной ежегодной предновогодней выставки «Рождественская сказка». На выставке будет представлено более 300 работ 50 коллективов области: школ, гимназий, детских домов и интернатов, детских садов. Работы участников на темы «Зимняя сказка» и «Природа глазами детей» выполнены из природного и подручного материалов в разном формате: напольные, настенные, подвесные конструкции. Разнообразна и техника представленных работ: флористика, бумагопластика, лоскутная аппликация, валяние шерстью. Выставку организует областной клуб флористов «Природа и творчество» под руководством Людмилы Кривошеевой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

25 декабря - 14.00

Онлайн-викторина «Новогоднее путешествие». Гости библиотеки посмотрят электронную презентацию «Как встречают Новый год люди всех земных широт» и примут участие в онлайн-викторине по новогодним традициям и обычаям в разных странах. Посетителей ждут новогодние сладкие сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, информационно-библиографический отдел.

25 декабря - 14.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Концерт «Карнавал животных» для детей. В исполнении дуэта органистов Дениса Маханькова и Дины Ихиной прозвучит музыкальная сюита Камиля Сен-Санса. Ведущая концерта – музыковед Светлана Бобрицкая.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

25 декабря - 15.00

Стартует праздничный мотопробег «Мото-Новый год». По Мурманску проедут Дед Мороз и Зимушка-Зима. В 16.00 они сделают остановку на Семёновском озере, в 17.30 - на площади Пять Углов, в 19.00 - на улице Беринга.

25 декабря - 15.00

Показ документального фильма в рамках работы Виртуального филиала Русского музея. Зрители увидят фильм «Живописный Петербург» из цикла авторских программ директора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

25 декабря - 16.00

Встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры». В последнее воскресенье уходящего года члены клуба любителей чтения «Книжные бобры» соберутся, чтобы обсудить «Ночное кино» Мариши Пессл – книгу, ставшую настоящим бестселлером.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор новой художественной литературы.

25 декабря - 16.00

День семейного отдыха «Рождественская сказка». Посетителей музея ждут экскурсия по выставке «Рождественская сказка». Сотрудники краеведческого музея расскажут о современных видах рукоделия и проведут мастер-класс по изготовлению новогоднего магнита в виде праздничной елки.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

25 декабря - 16.30

Танцевально-развлекательная программа «Секретная миссия Деда Мороза, или Время новогодних чудес». Школьники 5-7 классов окунутся в новогодний мир чудес, игр и танцев вместе со сказочными героями и ансамблем эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

25 декабря - 18.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Концерт «Виртуозный орган». В программе в исполнении дуэта органистов Дины Ихиной и Дениса Маханькова (Карелия) прозвучат яркие виртуозные сольные и ансамблевые сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Мари Видора, Ханса-Андре Штамма и других композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

26-30 декабря - 11.00

Литературно-игровой праздник «Петушиные истории». Ребят из школьных оздоровительных лагерей ждет множество сюрпризов, заданий, игр и конкурсов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел учащихся 1-4 классов.

26 декабря - 11.00, 13.00 и 15.00

Театрализованное представление «В Новый год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки». Дошкольники и младшие школьники увидят увлекательный спектакль «В Новый Год за сказками, или Волшебные странствия Ёлочки», основанный на фильмах-сказках известных режиссеров Геннадия Васильева и Александра Роу: «Финист – Ясный сокол», «Морозко», «Кощей Бессмертный», «Там, на неведомых дорожках». В спектакле принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль бального танца «Ювента», цирк «Комплимент».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

26 декабря - 11.00

В рабочем режиме откроется выставка «Всякая душа празднику рада», посвящённая истории новогодних открыток. На выставке будут представлены 34 открытки разных лет из собрания музея, объединённых тематикой новогодних праздников. Выставка будет работать до 15 января 2017 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, 1-й этаж, информационный стенд.

26 декабря с- 6 января - 11.30 и 14.30

Показ новогодней сказки для детей «Веселый Роджер-2, или Пиратский Новый год». Новогодние представления в Мурманском областном драматическом театре проходят с 24 декабря по 6 января. Ребята и их родители смогут увидеть на большой сцене сказку, в которой Дед Мороз и Снегурочка знакомятся с необычной компанией: Мамашей Рындой, капитаншей пиратского фрегата, Джоном Палитрой, боцманом, а в душе художником, Мортишей, юной пираткой, вредной Пираньей. Приключения героев с переодеваниями, борьбой, стрельбой, звоном саблей, конечно же, закончатся по-доброму, и исполнится мечта Мортиши – придет праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и подарками. Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Александр Водопьянов; художник-постановщик - заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты - Алексей Воронин, Сергей Валиков, Юлия Васькова, Глеб Глебов, Юлия Гусарова, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Анна Новицкая, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анна Васильева, Лев Мальцев.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

26 декабря - 16.00

Страноведческий праздник «Рождество по-английски». Учащиеся школы инновационных педагогических решений г.Мурманска «Шкипер» познакомятся с традициями, особенностями празднования рождества в Англии, поиграют в национальные игры и споют песни. Ребят ждут также встреча с Санта Клаусом и вручение подарков.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

26 декабря - 16.30

Танцевально-развлекательная программа «Секретная миссия Деда Мороза, или Время новогодних чудес». Школьники 5-7 классов окунутся в новогодний мир чудес, игр и танцев вместе со сказочными героями и ансамблем эстрадного танца «Форсаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

26 декабря - 17.00

Театрализованный праздник «Новогодние приключения». Дошколят Центра раннего развития ждут необычные сказочные приключения и встреча с любимыми героями: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Маленькие мурманчане поучаствуют в празднике, покажут новогодние костюмы, прочитают стихи, споют и потанцуют. Ребят ждут веселый хоровод и подарки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05)

Продолжают работу экспозиции: «Французский Гомер» - по 27 декабря; «И снова звенит колокольчик…»; «Поверить в свои силы»; «Лицом к лицу со СПИДом»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Ангелы в городе»; «Подвиг на экране»; «Подвиг честного человека»; «Незнакомый Лондон: история и современность»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Приглашение к чаю»; «Дорога ложка к обеду!»; «Цветное настроение».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67)

Продолжают работу выставки: «С днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «Чудеса из шерсти»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Открываются выставки:

24 декабря - «Кунсткамера»: экспонаты из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Санкт-Петербург);

25 декабря - «Рождественская сказка»: работы областного клуба флористов «Природа и творчество».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85)

Продолжают работу выставки: «Маяки Русского Севера»: фотоработы творческого объединения «Клуб приключений и искусств» (Санкт-Петербург); «За поверхностью»: живопись Сергея Киселева; «Живопись и графика из коллекции Алексея Макарова» - по 25 декабря; «Вдохновляясь Бакстом» - по 25 декабря; «Графика Анастасии Березы» - по 25 декабря; «Подарю дружка платочком, гладью шиты уголочки» - по 25 декабря; «Живопись Сергея Чеботаря»; «Жизнь в искусстве»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Всякая душа празднику рада»; «Куклы в национальных костюмах».

25 декабря - 12.00

Состоится традиционная семейная встреча «Музейный калейдоскоп».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Центр современного искусства «Roxy»

(г.Мурманск, ул.Александра Невского, 93. ЦСИ «Roxy, здание бывшей школы, вход со двора)

24 и 25 декабря

Пройдёт новогодний «Mintmarket». Гостей и участников мероприятия ждут два незабываемых дня, наполненных новогодней суетой и мятным ароматом. На маркете будет работать несколько площадок – hand-made ярмарка, лекторий, мастер-классы, концертная площадка, а также фудкорт.

На hand-made ярмарке вы сможете найти подарки к Новому году для своих родных и друзей. Будут представлены работы как уже известных мастеров, так и новичков в этом деле. Керамика, игрушки, украшения и много другое, что приятно вас порадует.

Фудкорт соберет людей, которые любят готовить и с удовольствием делают это для других. Вас ждут разнообразные сладости, домашнее мороженое, бургеры, вегетарианские блюда, и горячие напитки, так необходимые в эти морозные дни.

Мастер-классы «Мятного маркета» приглашают попробовать себя в росписи пряников и создании рождественского венка. Хотите стать Сантой? Тогда обязательно посетите благотворительный мастер-класс от волонтеров Красного Креста по созданию игрушки и открытки. Все изделия будут переданы детям, находящимся в Мурманской детской клинической больнице. А руководители группы «Lettergrafia» подготовили для вас двухчасовой мастер-класс по каллиграфии.

Лекторий вновь порадует гостей разнообразными темами. Вас ждёт необычная лекция-тренинг от режиссера и актера театра «Нордика» Михаила Романенко. Что такое органическая продукция? Где найти зелёную косметику? Об этом расскажет «Природа и молодёжь» в своей лекции «Жизнь в стиле Eco: практическое руководство к действию». Об истории фестиваля «Птица Баренц», который за два года своего существования полюбился не только мурманчанам, но и гостям нашего города, расскажет Антон Шамшин. Александра Гапанович – известный мурманский модельер поделится опытом и подскажет, как найти себя в этом деле. На концертной площадке нас ждут разные музыканты, которые будут наполнять все мероприятие праздничной атмосферой. Открывают маркет своим выступлением девушки, играющие на оркестровых барабанах.

Расписание мероприятий:

24 декабря - 14.30 - музей сегодня; 14.15 – барабанщицы; 14.30 - рисуем на пряниках; 15.30 - жизнь в стиле Eco: практическое руководство к действию; 15.00 - Рождественский венок; 16.30 - театр: современные тенденции и классические приёмы; 16.00 - Роман Гладышев и Наталья Карча (вокал и гитара). Чайная церемония. Новогодняя коробка с живыми цветами; 17.00 – конкурсы. Чайная церемония. Мезенская роспись на одежде; 17.30 - «Птица Баренц»; 18.00 - Ксения Амелина (вокал и гитара); 18.30 - ходить в горы – не страшно.

25 декабря - 14.15 – «Drum tam tam»; 14.30 - быть модельером. Пряничный набор; 15.30 - Красный Крест. 150 лет назад и сейчас. Конкурсы. Дарим подарки детям; 16.30 - чем шизоанализ интересен для современного искусства. «JoyBox» (вокал, гитара, кахон). Дарим подарки детям; 17.00 – «DJ»; 17.30 - читаем сказки. Основы каллиграфии; 18.00 – конкурсы; 18.30 - мультфильмы для всех.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

24 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

25 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

25 декабря - 19.00

Спектакль м/с «МимоЛетом».

26 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

27 декабря - 11.30, 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

28 декабря - 19.00

Спектакль «Не бросайте пепел на пол».

29 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Веселый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

29 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

30 декабря - 11.30 и 14.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

30 декабря - 19.00

Спектакль м/с «Цилиндр».

31 декабря - 11.30

Спектакль «Весёлый Роджер-2 или Пиратский праздник – Новый год».

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская 3 Телефоны: 45-76-58, 45-90-36)

24 декабря - 5 января - 11.00, 13.00 и 15.00

Будут проходить новогодние представления для детей. В дошкольников и школьников 1-4 классов приглашают на постановку «В Новый год за сказками, или Приключения новогодней Елочки».

24 декабря - 5 января - 16.30

Будет проходить программа «Секретная миссия Деда мороза, или Время новогодних чудес» для учащихся 5-7-х классов.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

24 декабря в 18.00

Состоится концерт «Top Secret Party!». Выступят группы «B.E.A.P.» (Полярный), «The Hoolz», «Атом Атланта» и «Ротовая полость и дедок».

25 декабря - 17.30

В рамках цикла лекций «История рок-музыки» критик Станислав Ларионов расскажет о рок-н-ролле.

ДЦ «Меридиан»

(г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Телефон 288-800)

24 декабря - 21.00

Состоится концерт «Фонограф-джаз-секстета».

Клуб «Ледокол»

(г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Телефон 289-500)

25 декабря - 16.00

Состоится благотворительный концерт в поддержку акции «Помоги спасти жизнь ребенка». Выступят группы «The Fuze Magazine», «Атом Атланта», «Walking Hawking», «Minus Infinity», «Silveria».