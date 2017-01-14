Афиша выходного дня

г.Кандалакша

14 января - 14.00

Платный кукольный спектакль с игровой программой «Все на святки приходите-ка, ребятки».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Центральная детско-юношеская библиотека.

14 января - 14.00

Открытие персональной выставки кандалакшского художника Г.М. Сиротина «Мелодии Севера».

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 40. МБУ «Музей истории города Кандалакши».

14 января в 15.00

В ДК «Металлург» состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Музыкальная история» с участием вокального ансамбля «Тары-Бары» и дуэта «Ладушки».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. ДК «Металлург».

14 января - 17.00

Информационный час «Каникулы – территория чтения». Вход свободный. Приглашаем подростков и молодёжь. (6+)

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

14 января - 18.00

Танцевальный марафон, посвящённый Старому Новому году, «Танец нельзя рассказать – его нужно станцевать». Вход свободный. Приглашаются молодёжь и подростки. (6+).

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

15 января - 15.00

В городской библиотеке № 3 пройдёт концерт «Радость Рождества» группы «Подсолнухи».

г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека № 3.

г.Кировск

17 января - 11.00-18.00

В городской детско-юношеской библиотеке проводится акция открытого чтения «Читай Рубцова». Вместе с читателями мы создадим видеоролик, выберем любимое стихотворение среди пользователей.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

21 января – 15.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Апатиты

15 января - 15.00

На площади перед ДК имени В.К. Егорова начнутся январские гулянья.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

г.Оленегорск

15 января - 18.00

В ДК «Горняк» состоится награждение победителей фестиваля.

г.Оленегорск, ул.Мира, 38а. ДК «Горняк».

г.Полярный

15 января - 15.00

В Городском Центре культуры «Север» состоится XVIII гала-концерт творческих коллективов ЗАТО Александровск «Творческие пути или куда заведет Новый Год!». По традиции все три города - Полярный, Гаджиево, Снежногорск по очереди принимают на своих концертных площадках друзей и коллег из соседних городов. На этот раз творческой площадкой для коллективов городов станет Полярный. Зрителей ждут не только лучшие номера артистов, но и сюрпризы.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Городской Центр культуры «Север».

п.Сафоново-1

14 января - 11.00

В ДК семейного досуга пройдёт игровая программа «Колядушки».

п.Сафоново-1, ул.Панина, 68. ДК семейного досуга.

пгт.Мурмаши

14 января - 14.00

На площадке перед ДК «Энергетик» состоится уличное гулянье «Путешествие в волшебный мир».

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. Площадка перед ДК «Энергетик».

г.Мурманск

14 января - 15.00

Встреча-концерт «Как рождаются сказки». Встречу, посвященную удивительному жанру литературы – сказкам, подготовили сотрудники областной научной библиотеки совместно с Мурманской областной филармонией. Ведущий вечера – артист Мурманской областной филармонии, мастер художественного слова Андрей Бобров. Незабываемую празднично-музыкальную атмосферу концерта создаст ансамбль народных инструментов «Экспромт».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

14 января - 17.00

В Мурманской областной филармонии Мурманский филармонический оркестр выступит под руководством московского дирижера Дмитрия Полякова. Дмитрий Поляков - российский дирижёр и композитор, воспитанник Московской консерватории. В разное время выступал на многих ведущих сценах: в Большом зале Московской консерватории, Рахманиновском и Малом залах Московской консерватории, на других площадках Москвы, России и за рубежом. Под его управлением играли такие коллективы, как Бранденбургский государственный оркестр Франкфурта на Одере (Германия), Зелёногурский филармонический оркестр (Польша), Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова, Красноярский академический симфонический оркестр, Мурманский филармонический оркестр, Нижнетагильский филармонический оркестр и многие другие.

Дмитрий - автор симфонических произведений, инструментальных концертов, камерно-инструментальной, вокальной музыки и хоровых сочинений. Многие сочинения Дмитрия Полякова исполняются как в России, так и за рубежом. В исполнении музыкантов оркестра и солиста – московского пианиста Михаила Мордвинова прозвучат произведения Густава Малера, Альфреда Шнитке, Дмитрия Полякова, Георгия Свиридова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

14 января - 15.00

В областной универсальной научной библиотеке состоится встреча-концерт «Как рождаются сказки». Областная научная библиотека с Мурманской областной филармонией приготовили для мурманчан встречу, посвященную удивительному жанру литературы - сказкам. Увлекательное сказочное путешествие зрителям поможет совершить ведущий вечера, артист Мурманской областной филармонии, мастер художественного слова Андрей Бобров. Незабываемую празднично-музыкальную атмосферу концерта создаст ансамбль народных инструментов «Экспромт».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, 3-й этаж, конференц-зал.

14 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Королевские зайцы» педагоги студии «Солнечный дом» проведут развивающий урок по рисованию песком. Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

15 января - 11.00

Работа творческой мастерской «Волшебный квиллинг». Юные мурманчане примут участие в творческом занятии по изготовлению рождественского ангела в технике квиллинг. Участники мастерской познакомятся со стихотворением «Крошку-ангела в сочельник…» Федора Михайловича Достоевского и с репродукциями картин художников, обращавшихся к теме Рождества.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

15 января - 11.30 и 14.00

Открытый урок математики от школы «Соробан». Перед спектаклем «Колобок» педагоги мурманской школы «Соробан» проведут для юных зрителей открытый урок математики.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

15 января - 14.00

Литературный час «За окошком Рождество – это чудо, волшебство», посвященный рождественским легендам. Юные школьники познакомятся с историей рождения Иисуса Христа и появления обычая украшения рождественской елки, послушают стихотворение Александра Черного «Рождественское».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

15 января - 15.00

Показ документального фильма в рамках работы виртуального филиала Русского музея. Зрители увидят фильм «Указ императора» из цикла авторских программ директора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

15 января - 15.00

Встреча «Сказки из старой куваксы». Ребята познакомятся со сказками, легендами и уникальными рукописными книгами, рассказывающими о коренных жителях Кольского полуострова.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведения.

15 января - 17.00

Концерт Михаила Мордвинова (фортепиано), Германия-Россия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманска я областная филармония.

18 января – 19.00

Мурманск с рабочим визитом посетит известный писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель движения «Антимайдан», лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. В рамках визита он проведет встречу с читателями и единомышленниками. Открытая трибуна для выступления будет установлена в книжном магазине «Глобус».

Николай Викторович Стариков - известный писатель-публицист, автор 16 книг, в числе которых лидеры продаж в номинации «Нехудожественная литература» – «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара - война», «Национализация рубля. Путь к свободе России», «Геополитика. Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе», «Россия. Крым. История», «Власть». Лидер политической партии «Партия великое Отечество», Сопредседатель движения «Антимайдан», постоянный член Изборского клуба. Соавтор ряда законопроектов, переданных на рассмотрение в Госдуму РФ и принятых российским парламентом. С лекциями и выступлениями объездил пол России. Неоднократно проводил встречи с общественностью Украины, Белоруссии, Германии, Литвы, Латвии. Книги переведены на английский язык. Согласно рейтингу ИСЭПИ, входит в топ-100 перспективных политиков России.

г.Мурманск, Театральный бульвар, 8. Книжный магазин.

19 января - 17.00

В музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии состоится I Конкурсный этап «90-60-90» городского вокального конкурса «MurmanVision». Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке МАУ МП «Молодёжный центр гражданских инициатив».

«MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска. Тематическая часть этапа – участники должны будут исполнить композиции, которые вышли в свет с 1960 по 1999 годы.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Целый мир из серебра» - по 15 января; «Многоликий Север»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Новогодняя мозаика»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков»; «Зимних сказок чудеса!».

14 января - 15.00

Встреча-концерт «Как рождаются сказки». В мероприятии примут участие артист областной филармонии Андрей Бобров и ансамбль народных инструментов «Экспромт».

Открываются экспозиции:

16 января - «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности».

18 января - «Золотые купола».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Чудеса из шерсти» - по 15 января; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Кунсткамера»; «Рождественская сказка»; «С днём рождения, Мурманск!»; «В блеске елочных огней»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Всякая душа празднику рада» - по 15 января; «Жизнь в искусстве» - по 15 января; «Живопись Сергея Чеботаря» - по 15 января; «Книжный знак из собрания музея»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; «О чем поведал новогодний шар»; Фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «Маяки Русского Севера»; «За поверхностью»; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области»; «Они сражались за Родину»; «Куклы в национальных костюмах».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 января - 17.00

Состоится первый в новом году концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера и композитора Дмитрия Полякова (Москва). Солист - Михаил Мордвинов (фортепиано, Германия).

15 января - 17.00

Состоится сольное выступление Михаила Мордвинова.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

15 января - 11.00

Состоится творческое занятие по изготовлению рождественского ангела в технике квиллинг; в 14.00 пройдет литературный час «За окошком Рождество - это чудо, волшебство».

15 января - 15.00

Начнутся вечерние посиделки в саамском уголке «Сказки из старой куваксы».