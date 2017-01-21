Афиша выходного дня

г.Кандалакша

21 января - 14.00

Перед ДК «Металлург» состоится игровая программа «Лепим снеговика и снежную бабу».

г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».

21 января - 15.00

В клубе «Праздник» Дворца культуры начнутся традиционные фольклорные посиделки.

г.Кандалакша, Кировская аллея. 1а. МБУ «ДК «Металлург».

22 января - 16.00

В городской библиотеке № 1 ансамбль «Подсолнухи» исполнит программу «Радость Рождества».

г.Кандалакша, ул.Советская, 2. Городская библиотека № 1.

пгт.Зеленоборский

21 января - 15.00

В центральной библиотеке пройдёт музыкально-поэтический вечер «Жить не благодаря, а вопреки», посвященный 85-летию со дня рождения Риммы Казаковой.

пгт.Зеленоборский, ул.Заводская, 17а. Центральная библиотека.

г.Полярные Зори

22 января - 16.00

Во Дворце культуры пройдет показ поэтической музыкальной композиции, посвященной творчеству актера и поэта Владимира Высоцкого.

г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.

25 января - 18.00

В ДК начнется развлекательная программа для старшеклассников «Дворцовый университет», посвященная Дню студента.

г.Полярные Зори, Нивский просп.,11. Городской дворец культуры.

г.Апатиты

21 января - 13.00

В ДК имени В.К. Егорова пройдёт конкурс спортивного бального танца «Хибинский вальс».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

21 января – 15.00

Кировский городской Дворец культуры приглашает участников и выпускников клубов «Гений в животике» и «Ладушки» на традиционный Праздник крёстных.

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК», зеркальный зал.

23 - 29 января

В Кировске будет проходить традиционный международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголёд». В Кировск приедут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области. Свои работы представят мастера из Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии. Профессиональные скульпторы и художники – всего около 40 человек – в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м .

Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом. По результатам фестиваля его участникам будут вручены дипломы победителей, премии и сертификаты, а также памятные подарки.

г.Кировск.

25 января - 19.00

В JAZZ-холле городского ДК состоится встреча «Вибрафонист Лайонел Хэмптон».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, JAZZ-холл.

27 января - 18.30

В Большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль-мюзикл «Кентервильское приведение» по мотивам произведения Оскара Уайльдав постановке самодеятельного народного драматического театра «Кураж» (режиссёр Любовь Мотова).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «КГДК».

г.Мончегорск

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

21 января - 16.00

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится концерт «Я ухожу бродить по городу».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ЗАТО г.Североморск

22 января - 14.00

В Североморске при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области состоятся II Областные Рубцовские чтения. Североморск выбран местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Михайлович Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 гг., именно в г. Североморске начался творческий путь поэта, его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

Участники чтений познакомятся с литературными традициями флотской столицы, побывают в мини-музеях Николая Рубцова в Центральной городской библиотеке (г.Североморск, ул. Кирова, 2) и Центральной детской библиотеке (г.Североморск, ул. Головко, 5).

Изюминкой чтений станет «свободный микрофон», в рамках которого участники мероприятия прочитают любимые стихотворения Н. Рубцова и поделятся своим восприятием творчества поэта.

Областная детско-юношеская библиотека представит сборник новых исследований литературоведа Леонида Вересова «Рубцов и Север».

Кульминацией праздника станет литературная гостиная «Николай Рубцов: …и пусть стихов серебряные струны».

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи г.Североморск.

г.Полярный

23 января - 14.00

Центральная детская библиотека приглашает на вечер воспоминаний «Войной изломанное детство».

г.Полярный,ул.Советская, 8. Центральная детская библиотека.

25 января – 11.00

В городском историко-краеведческом музее откроется выставка «Разноцветный мир»: рукоделие Нелли Макеевой (Никель).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный».

г.Мурманск

21 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Мама для мамонтёнка» ведущие «Самого научного шоу» проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс. Гостей Мурманского областного театра кукол ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства. Все проводимые опыты абсолютно безопасны. Проверить силу своих лёгких, удержать шар в воздухе или воду в перевёрнутом стакане, выпустить волшебного Джинна, а также создать полимерных червячков можно будет юным любителям кукольных представлений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

21 января - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится первая лекция из цикла «Край, в котором я живу». Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы, сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, член Русского ботанического общества, прочтет лекцию «Кольский. Знакомый незнакомец» и ответит на вопросы о природе Кольского полуострова.

Лекторий «Край, в котором я живу» посвящен Году экологии в России. В течение года лекции о природе, истории и культуре Мурманской области будут читать специалисты Кольского центра охраны дикой природы, научные сотрудники Мурманского отделения Русского ботанического общества и Кольского научного центра Российской академии наук.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

21 января - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой. В исполнении Елены Фоминой прозвучат «Авторские песни и сказки», а Ольга Феофанова представит вниманию зрителей музыкально-поэтическую композицию «Мелодика Севера: посвящение Мурманску», в которой прозвучат стихи заполярных авторов Алексея Полуботы, Виктора Тимофеева, Галины Сиротинской и многих других. Гости вечера также услышат песни Елены Фоминой, Олега Сюсюры, Юрия Хабарова и Андрея Королева.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

21 января - 16.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «У бабушки Варвары». Фольклорный ансамбль «Потешенки», ансамбль народной песни «Горенка» областного дворца и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» Дома культуры Ленинского округа города Мурманска подготовили театрализованный концерт с веселыми песнями, играми, танцами и шутками.

Зрители услышат колядки, узнают, как развлекались дети в старину: ребята и взрослые придумывали разные игры и забавы, пели задорные песни и ходили по домам с пожеланиями большого урожая, счастья в семье, получая за это угощения.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

22 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Три медведя» музыкальная школа №5 подарит юным зрителям концерт, посвященный джазовому фестивалю «Jam session». Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы №5 города Мурманска подарят свои творческие номера юным зрителям, исполнив как современные композиции, так и классические хиты. Юных мурманчан ждут выступления трех ансамблей, дуэта фортепиано и синтезатора, ансамблей флейтистов, а также исполнение произведений от вокально-инструментального ансамбля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

22 января - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для младших школьников состоится семейный познавательно-игровой праздник «Снежная кутерьма». Юные читатели и их родители узнают, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомятся с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных играх, эстафетах и конкурсах.

В заключение праздника состоится подведение итогов семейной викторины «Новогодняя сказка» и акции «Новогодний сюрприз», которые проходили в отделе библиотеки с 14 декабря 2016 года по 18 января 2017 года.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

22 января - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт акция «Снежная кутерьма». Маленькие читатели смогут познакомиться с самыми интересными, красочными и необычными книжками о Зимушке-зиме, снеговиках и новогодних приключениях. Детей и их родителей ждут зимние загадки, конкурсы, смешные задания, подвижные игры, танцы и неожиданные праздничные сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор «Мир необыкновенных книг», отдел обслуживания дошкольников.

22 января - 14.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт познавательное занятие для школьников, которые любят читать журналы и хотят расширить свой кругозор. Ребята познакомятся с интересными журналами: «Geoленок», «Классный журнал», «Чудеса и приключения – детям», «Клепа», «Юный эрудит», «Веселые животные», «Юный натуралист», «Котэлло», «Друг кошек», «Друг собак», «Кошки info», «Машины и механизмы», «Вокруг света». Читатели узнают, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, как возник термин «газета» и другие интересные факты из истории прессы.

Юные мурманчане разгадают ребусы, анаграммы, кроссворды и поищут подсказки на страницах журналов, почитают хорошую детскую прессу, проверят свою сообразительность и внимание, весело и с пользой проведут время.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Медиатека.

22 января - 14.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие выставки, посвящённой 20-летию Мурманского родословного общества.

Мурманское родословное общество было создано в январе 1997 года.

На сегодняшний день в родословном обществе состоит 15 человек. Каждый член общества занимается поисками материалов для своих родословных. Совместная работа стимулирует интерес к изучению родовых связей, помогает сообща преодолевать сложности поиска в архивах, обогащает опытом и навыками.

На юбилейной выставке будут представлены архивные и семейные документы, старинные фотографии и открытки, книги и личные вещи, а также игрушки, чудом сохранившиеся в семейных архивах мурманских генеалогов. Временной интервал экспонатов охватывает историю России с 1614 по 1990 гг. Мурманчане смогут увидеть несколько родословных древ. Все генеалогические схемы выполнены и оформлены Надеждой Бронниковой.

Своим увлечением участники общества стараются пробудить у земляков интерес к изучению истории своей семьи, а значит сохранить для потомков яркие судьбы наших предков. Выставка работает в читальном зале до 27 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

22 января - 15.00

В актовом зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Юных спортсменов Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 г. Мурманска ждут поздравления администрации школы и церемония награждения по итогам спортивного 2016 года. Специалисты библиотеки подготовили для ребят театрализованную сказку по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Дети познакомятся с биографией великого сказочника и в игровой форме примут участие в театрализованном действии на сцене.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

22 января - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «В кругу друзей», Каждый год ансамбль «Сполохи» приглашает своих друзей принять участие в концерте, который подарит всем присутствующим настоящий праздник народного танца. Все танцы коллектива восхищают своей неподдельной исконно русской манерой, характерным хореографическим рисунком, широкой и лихой эмоциональной подачей.

Зрители увидят лучшие творческие номера участников ансамбля танца «Сполохи», а также хореографического коллектива «Калинка» из Оленегорска, хореографических ансамблей «Мастерок» из Североморска и «Элегия» из Кировска, ансамбля танца «Северок» мурманской гимназии № 7.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

22 января - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт вокального трио «Реликт» (г.Москва). В исполнении вокального трио «Реликт» прозвучат любимые песни и романсы. Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио.

Вокальное трио «Реликт»: заслуженный артист России Александр Никеров (тенор); заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара);

Алексей Леонов (баритон, гитара).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Новогодняя мозаика» - по 20 января; «Зимних сказок чудеса!» - по 20 января; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Многоликий Север»; «Золотые купола»; «Снежная феерия»; «Забытые книги откроем!»; «Волшебство мастера»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Зима. Спорт. Здоровье»; «Ангелы в городе»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

21 января - 15.00

Пройдёт лекция «Кольский. Знакомый незнакомец» из цикла «Край, в котором я живу». На вопросы участников ответит Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Самая северная областная», посвященная 70-летию Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина; «Рождественская сказка» - по 20 января; «С Днём рождения, Мурманск!» - по 20 января; «В блеске елочных огней» - по 20 января; «Кунсткамера» - по 22 января; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книжный знак из собрания музея» - по 22 января; «О чем поведал новогодний шар» - по 22 января; «Эдуард Мане. К 185-летию со дня рождения» - по 22 января; «Маяки Русского Севера» - по 22 января; «41-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области» - по 25 января; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты); «За поверхностью»; «Книга как произведение искусства»: уникальные издания из собрания областной научной библиотеки.

Открываются экспозиции:

20 января - «И-2-И»: живопись и графика Ирины Сергиенко и Игоря Клюшкина (Санкт-Петербург).

25 января - «Опыты в эмали»: работы Маргариты Хабаровой (Москва); «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв холокоста».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

21 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях, Ю. Ким 6+

21 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри. Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина 16+

22 января – 12.00

«Иван-царевич и Серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

22 января – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков 16+

25 января – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях, В. Мережко 16+

25 января – 19.00

Малая сцена. «Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+

26 января – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается 12+

27 января – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова, 16+

28 января – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

29 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

29 января – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин, 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

21 января – 10.00

С. Красковская «Гуси - лебеди».

21 января – 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

22 января - 10.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

22 января - 17.00

С. Красковская «Гуси - лебеди».

27 января - 16.30

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 17.00

Т. Волынкина «Самый лучший день».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

21 января - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая «Мама для мамонтёнка».

22 января - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир С. Прокофьева «Три медведя».

28 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков «Саамская сказка».

29 января - 12.00 и 14.30

С. Красковская «Тайна дочери короля».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Фотовыставка «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

21 января - 16.00

В голубой гостиной пройдёт творческий вечер «Мы здесь» участниц клуба авторской песни «Пять углов» Елены Фоминой и Ольги Феофановой, а в фестивальном зале состоится концерт «У бабушки Варвары».

22 января - 15.00

Ансамбль танца «Сполохи» приглашает на концерт «В кругу друзей».

24 января - 19.00

Выступит рок-группа «Чиж и Ко».

25 января - 17.00

Состоится традиционный областной праздник «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 января - 17.00

Состоится концерт вокального трио «Реликт» (г.Москва). Мужское вокальное трио «Реликт» выступит с программой «Любимые песни и романсы». В исполнении вокального трио «Реликт» прозвучат любимые песни и романсы. Главным направлением творчества коллектива является пропаганда русской вокальной культуры и русской музыки. Репертуар вокального трио «Реликт» очень разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов, камерно-ансамблевой музыки, классических произведений до песен, специально написанных для трио. Вокальное трио «Реликт»: заслуженный артист России Александр Никеров (тенор), заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара), Алексей Леонов (баритон, гитара).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

22 января - 14.00

Состоится познавательное занятие для школьников «Пресс-экспресс: выставка-викторина периодических изданий».

22 января - 15.00

Пройдёт праздник для детей с ограниченными возможностями.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

20 января - 19.00

Состоится выступление мурманских групп. В большом концерте примут участие коллективы «Хозяинбосса», «B.E.A.P.», «The Fuze Magazine», «The Hoolz», «Почтовая служба Бангкока».

22 января - 21.00

Пройдёт концерт рок-группы «Куприянов».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

21 января - 15.00

Детский мастер-класс «Сад в бутылке».

21 января - 20.05

Литературная встреча «Читаем вместе с Екатериной Ефремовой».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

21 января - 18.00

22 января - 17.00

Показ драмы «Гардения» по пьесе Эльжбеты Хованец.

Стадион «Строитель»

(г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Телефон 60-02-01)

22 января - 17.30

Начнётся благотворительный праздник «Коньки жизни» фонда «Руки жизни».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 января - 19.00

Сольный концерт Елены Ваенги.