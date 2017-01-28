Афиша выходного дня

г.Кандалакша

28 января - 14.00

В клубе выходного дня ДК «Металлург» состоится зимняя программа «Фольклорные игры».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

29 января - 16.00

В Центральной библиотеке пройдёт встреча читателей с сотрудниками Кандалакшского государственного природного заповедника «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51. Центральная библиотека.

г.Полярные Зори

31 января в 19.00

В ДК выступит ВИА «Синяя птица».

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Городской Дворец Культуры г.Полярные Зори.

г.Апатиты

29 января – 14.00

В ДК имени В.К. Егорова начнётся день семейного отдыха «У природы нет плохой погоды».

г.Апатиты, улица Ленина, 24. Дворец культуры имени В. К. Егорова.

31 января - 13.00 и 18.30

В ДК имени В. К. Егорова выступит цирк зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

г.Апатиты, улица Ленина, 24. Дворец культуры имени В. К. Егорова.

г.Кировск

28 января – 15.00

В актовом зале ЦДТ «Хибины» пройдёт фестиваль «Северная звезда-2017».

г.Кировск, проспект Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

1 февраля - 13.00 и 18.30

Во Дворце культуры выступит цирк зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

г.Кировск, ул. Мира, 7. МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

28 января - 17.00

Театральный центр ГЦК приглашает на кукольный спектакль «Принц-кролик», посвященный 135-летию писателя Алана Милна.

г. Мончегорск. просп.Металлургов, 39а. Городской центр культуры.

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

28 января в 14.00

В ЦКИД «Полярная звезда» стартует ХIV открытый муниципальный вокальный конкурс эстрадной песни «Серебряное соло».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКИД «Полярная звезда».

1 февраля в 19.00

В Центре культуры и досуга выступит ВИА «Синяя птица».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦКИД «Полярная звезда».

г.Полярный

28 января - 14.00

В городском историко-краеведческом музее откроется выставка Максима Драницина «Мурманск и окрестности».

г.Полярный, улица Моисеева, 3. Историко-краеведческий музей.

г.Снежногорск

28 января - 14.00

В городской библиотеке «Центр-Книга» пройдёт фольклорный праздник «Здравствуй, Солнце!».

г.Снежногорск, ул. Бирюкова, 7. Городская библиотека «Центр-Книга».

пгт.Зеленоборский

28 января - 17.00

В Доме культуры состоится концерт «Зимние забавы».

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. Дом культуры пгт.Зеленоборский.

г.Заполярный

28 января - 19.00

ДК «Октябрь» предлагает увидеть Сергея Астахова и Александра Горшкова в комедии «Кто есть кто?».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. Дворец культуры «Октябрь».

г.Кола

28 января - 17.00

В Кольском РЦК арт-коллектив «True Story» представит театральный проект «Кармилла».

г.Кола, проспект Защитников Заполярья, 7. Кольский Районный центр Культуры.

г.Мурманск

28 января - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Саамская сказка» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей рисовать объёмные пейзажи с помощью 3D красок. Техника объёмного рисования появилась в мире изобразительного искусства сравнительно недавно, но уже успела полюбиться многим. Секреты такого рисования маленькие мурманчане узнают на мастер-классе от «Академии знаний».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

28 января - 14.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю». Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России, прочтет лекцию «Нет школ никаких, только совесть…», посвященную творчеству поэта второй половины ХХ века Владимира Соколова. Дмитрий Коржов представит собственное видение поэзии Владимира Соколова. На лекции будут звучать стихи поэта в исполнении автора программы и его друзей - актеров, журналистов, писателей. С экрана участники встречи услышат поэтические строки в исполнении самого Владимира Соколова. На выставке из фонда областной научной библиотеки будут представлены поэтические сборники разных лет, которые позволят открыть новые страницы уходящей лирической эпохи ХХ века.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

28 января - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Аве Мария и шедевры барокко». В исполнении артистов из Санкт-Петербурга Галины Сидоренко (меццо-сопрано) и Даниэля Зарецкого (орган) прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Сезара Франка, Джузеппе Верди и других композиторов.

Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Галина Сидоренко - петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, получившая признание как на лучших оперных сценах мира, так и на концертной эстраде. Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий является лауреатом международных конкурсов органистов, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, заведующим кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории. Целый ряд учеников Даниэля Зарецкого - лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

28 января - 17.00

29 января - 11.00

В детской театральной школе города Мурманска пойдут конкурсные прослушивания I регионального конкурса эстрадного пения «Звездная радуга».

В конкурсе примут участие более 100 учащихся и преподавателей детских школ искусств Мурманской области, а также студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств в номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли» в возрасте от 9 до 40 лет. Участники конкурса исполнят разнообразные по стилю и характеру музыкальные произведения: популярные песни российских композиторов-песенников Александры Пахмутовой, Максима Дунаевского, Евгения Крылатова, Евгения Мартынова, Марка Минкова, Олега Хромушина, Давида Тухманова, Игоря Николаева, Юрия Чичкова, Юрия Визбора и произведения зарубежных композиторов Мишеля Леграна, Гленна Миллера, Джорджа Гершвина и Леонарда Коэна.

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, пропаганды и популяризации современного эстрадного вокального искусства, выявления одарённых детей и молодёжи в данной сфере музыкального искусства.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Мурманская детская театральная школа.

29 января - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Перед показами спектакля «Тайна дочери короля» областного театра кукол педагоги студии «Солнечный дом» научат юных зрителей рисовать песком.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

29 января - 13.00

В областном краеведческом музее состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. На заседании будет представлен телефильм «Заполярные фотоэтюды», посвященный мурманским фотохудожникам. Фотография – это искусство, и оно стоит в одном ряду с живописью, архитектурой, кино. С помощью фотоснимков человек может выражать свои чувства, эмоции и мысли. В фотографии существует много стилей, при этом каждый, кто увлекается фотоискусством, может стать основателем своего направления. Каждая фотография – это отдельная история, переживание, воспоминание.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

29 января – 14.00

В Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской ёлки. Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

29 января - 14.00

Экологическая экспедиция «Самые необычные и диковинные животные и растения». Учащиеся 5-7 классов отправятся в увлекательную экспедицию по растительному и животному миру нашей планеты. Ребята узнают о необыкновенных свойствах самых обыкновенных растений, о том, как они приманивают и обманывают, защищаются и зовут на помощь. Юные мурманчане также познакомятся с причудливыми, редкими, отвратительными и красивейшими животными.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел делового чтения.

29 января - 14.00

Конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры». В конкурсе примут участие лучшие танцевальные пары из Мурманска, Апатитов, Полярного, Североморска, Кандалакши, Мончегорска и Никеля. Первое отделение откроют участники спортивно-массовых мероприятий, совершающие свои первые шаги в танцевальном искусстве. После перерыва эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 января – 14.00

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозёрск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.

В 14 часов в зрительном зале начнётся большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамскую, молдавскую, немецкую японскую, литовскую, чувашскую, украинскую, еврейскую, белорусскую и многие другие.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

29 января - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Песни любви». В исполнении солистов филармонии Людмилы Лаврентьевой (сопрано), Натальи Васильевой (сопрано) и Андрея Макарова (баритион) прозвучат музыкальные произведения Михаила Глинки, Антона Рубинштейна, Петра Чайковского и других композиторов. Партия фортепьяно – Мария Макарова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

30 января - 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов. Норвежские плакаты содержат лозунги политической агитации, а советские посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни советского человека. Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 годы. Он находил советские плакаты на блошиных рынках Москвы.

В Норвегии, как и в Советском Союзе, агитационные плакаты являлись важным и мощным инструментом пропаганды властей и политических партий. В настоящее время плакаты используются в коммерческих целях и в качестве рекламы. Выставка будет работать до 19 февраля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

2 февраля - 17.00

В здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М». В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. Выставка будет работать до 26 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, 2-й этаж.

2 февраля - 19.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится благотворительный концерт-посвящение «Прерванный полет…» в память о жертвах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота с участием ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы областного Дворца почтут память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

В программе концерта прозвучат известные песни: «Священная война», «Катюша», «Смуглянка», «Ах, ты степь широкая», «Прощайте, скалистые горы», «Дорогой длинною» и многие другие. В ходе концерта также будет организован сбор благотворительных пожертвований. Собранные средства передадут для оставшегося без попечения родителей Артёма - сына погибших артистов балета Олега и Екатерины Корзановых, которому в феврале исполнится четыре года.

Вход на благотворительный вечер - по пригласительным билетам. Их можно получить в североморском Доме офицеров Северного флота (8(81537) 6-12-27) или в кассе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Ангелы в городе» - по 29 января; «Снежная феерия» - по 30 января; «Многоликий Север» - по 30 января; «Волшебство мастера» - по 30 января; «Зима. Спорт. Здоровье» - по 30 января; «Забытые книги откроем!» - по 30 января; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

28 января - 14.00

Пройдёт авторская литературная программа Дмитрия Коржова «Те, кого люблю...».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

30 января - откроется экспозиция агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с генконсульством Норвегии в Мурманске.

29 января - 13.00

Начнётся традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. В программе показ фильма «Заполярные фотоэтюды» (2002 г.).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Автопортрет в духе эпохи Возрождения»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

28 января – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш 16+

29 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях 0+

29 января – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин, 16+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

28 января - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

28 января - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь».

29 января - 17.00

Т. Волынкина «Самый лучший день».

Для тех кто постарше (от 5 лет):

28 января - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков «Саамская сказка».

29 января - 12.00 и 14.30

С. Красковская «Тайна дочери короля».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 января - 13.00

Начнёт работу выставка декоративно-прикладного творчества.

29 января - 14.00

Начнётся областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

29 января - 14.00

Пройдёт конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии откроются экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

28 января – 18.00

Оперная певица Галина Сидоренко (меццо-сопрано, Санкт-Петербург) и профессор СПбГУ Даниэль Зарецкий (орган) представят программу «Ave Maria и шедевры барокко».

29 января - 17.00

Концерт «Песни любви» мурманских артистов Людмилы Лаврентьевой (сопрано), Натальи Васильевой (сопрано), Андрея Макарова (баритон) и Марии Макаровой (фортепиано).

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

28 января - 18.00

Пройдёт концерт стрит-панк-группы «Ничего хорошего» (г.Петрозаводск).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

28 января - 19.00

Начнётся вечер музыкальных импровизаций «Хороший ПауВау».

29 января - 17.30

Музыкальный критик Станислав Ларионов прочитает лекцию «Как стать профессиональным слушателем» из цикла «История рок-музыки».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

29 января - 14.00

Состоится экологическая экспедиция «Самые необычные и диковинные животные и растения».

29 января - 16.00

Пройдёт встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры»: обсуждение книг Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки».

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

29 января - 12.00 и 15.00

Состоится выступление цирка зверей и лилипутов (г.Санкт-Петербург).

Кафе-бар «Чёрный кот»

(г.Мурманск, ул. Шмидта, 18а. Телефон+7 815 220‑26-66)

29 января - 18.00

Рок-бард-батл: Андвари (Юлия Иванова) vs Максим Барабанов.