Афиша выходного дня

с.Ловозеро

6 февраля – 12.00

Международный день саамов. В этот день по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области откроются выставки, пройдут праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия. Основные торжества в этом году состоятся в культурной столице саамов – селе Ловозеро.

Праздник начнётся в 12 часов с торжественного шествия по улице Советская от здания администрации сельского поселения Ловозеро, которое завершится у Ловозерского районного национального культурного центра, где под звуки саамского гимна будет поднят саамский флаг.

с.Ловозеро, ул. Советская, 26 - ул. Советская, 8.

6 февраля – 13.30

На базе Национального культурного центра начнётся заседания круглого стола – «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». Основные темы выступлений участников: поддержка традиционной народной культуры народов Кольского Севера, международное сотрудничество, меры поддержки предпринимательской активности среди представителей коренного народа саами.

с.Ловозеро, ул. Советская, 14. Ловозерский НКЦ.

6 февраля – 16.00

Северный национальный колледж откроет свои двери для всех желающих познакомиться с работой учреждения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 8. Северный национальный колледж.

6 февраля – 18.00

Завершатся праздничные мероприятия спектаклем «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области, который переложил на музыку произведение Павла Юрьева «Сказка о солнце».

с.Ловозеро, ул. Советская, 14. Ловозерский НКЦ.

пгт.Зеленоборский

5 февраля - 16.00

В Доме культуры пройдёт литературно-музыкальная программа «Пусть теплом согреет вас зимний вечер в этот час».

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. Зеленоборский Центральный Дом Культуры.

г.Кандалакша

4 февраля - 16.00

В ДК «Металлург» состоится концерт участников областного конкурса «Поющий Мурман».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

5 февраля - 19.00

Дворец культуры приглашает на комедию «Кто есть кто» с участием Сергея Астахова и Александра Горшкова.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

8 февраля – 18.00

В кинотеатре «Нива» пройдет концерт ВИА «Синяя птица».

г.Кандалакша, ул.Пронина, 10. Кинотеатр «Нива».

г.Апатиты

4 февраля - 16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «15 мифов об эволюции человека». Лектор Александр Борисович Соколов – научный журналист, главный редактор портала «Антропогенез.ру», финалист премии «Просветитель» (2015). Лекция «15 мифов об эволюции человека» - это увлекательный рассказ о том, какие «антропологические заблуждения» живут в современном обществе и как с ними бороться. Слушатели узнают, стоит ли придерживаться диеты каменного века, кто такой «йети», застали ли люди динозавров, правда ли, что Россия — колыбель человечества, и откуда взялся миф о строительстве пирамид инопланетянами.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., каб. 101.

4 февраля -18.00

Фестиваль «Северный Арбат. Весна»: первый фестивальный концерт.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

5 февраля - 15.00

Дворец культуры приглашает на концерт участников областного конкурса «Поющий Мурман».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

8 февраля – 10.00

В ДК имени В. К. Егорова начнется традиционная выставка-продажа «Каменный цветок».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

8 февраля – 19.00

Состоится музыкальная программа «Мужчина и женщина: волшебство любви» с участием актеров музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Кировск

8 февраля в 19.00

В JAZZ-холле Дворца культуры состоится встреча «Поет Дайана Кролл».

г.Кировск, ул.Мира, 7 Кировский городской Дворец Культуры.

11 февраля – 15.00

В Клубе национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры» состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В рамках мероприятия пройдут: мастер-классы народного искусства; выставка декоративно-прикладного творчества; угощение блюдами национальной саамской кухни; концертная программа с участием саамской фольклорной группы «Елле», народного самодеятельного коллектива театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Клуб национальных культур МАУК «Кировский городской Дворец культуры».

г.Мончегорск

4 февраля - 17.00

Театральный центр ГЦК приглашает на кукольный спектакль «Принц-кролик».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Театральный центр ГЦК.

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Заполярный

6 февраля - 19.00

В ДК «Октябрь» выступит ВИА «Синяя птица».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Снежногорск

4 февраля - 14.00

ГДК «Современник» приглашает на спортивный праздник «Солдат в учебе».

г.Снежногорск, ул.Мира, 3. Городской дворец культуры «Современник».

5 февраля - 12.00

На площади имени В.В. Мурко состоится конкурсная программа среди семей «Зимние приключения».

г.Снежногорск, площадь имени В.В. Мурко.

5 февраля - 19.00

В ГДК «Современник» пройдёт концерт ВИА «Синяя птица».

г.Снежногорск, ул.Мира, 3. Городской дворец культуры «Современник».

пгт.Мурмаши

7 февраля – 10.00

В ДК «Энергетик» откроется выставка «По причине любви»: работы Юлии Лемеш (Санкт-Петербург).

пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1.

г.Кола

5 февраля – 14.00

На площади Кольского районного Центра культуры состоится детский саамский праздник «Радуга на снегу», посвященный Международному Дню Саамов. Искусство северных народов образно называют искусством, рожденным на снегу, отсюда и название праздника. В программе праздника – работа детских игровых площадок, театрализованная игровая программа, песни, танцы и, конечно же, сладкие призы.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Площадь перед Кольским районнвм Центром культуры.

г.Мурманск

4 февраля в 14.00

В отделе литературы по искусству Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия». На выставке будут представлены репродукции Николая Рериха, на которых художник запечатлел Русь языческую и православную, образы героев и подвижников, архитектурные этюды церквей. Экспозиция выставки включает фотографии семьи Рерихов и тематическую литературу из фондов Мурманского Рериховского общества, а также редкие издания Мурманской областной научной библиотеки. На открытии выставки вы сможете прослушать лекцию и услышать фрагмент записи выступления Святослава Рериха во время его визита в Россию в 1989 году. Приглашают всех, кто интересуется культурным наследием великой семьи Рерихов, на открытие выставки.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

4 февраля - 14.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир». В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – «Герои Древней Греции». Каждый конкурсант посвятит свое выступление мифам и легендам Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древней Греции» раскроют творческие способности конкурсантов, а «Путеводная нить» позволит участникам продемонстрировать свои спортивные навыки. Во время этапа «Колесо времени» юноши предстанут в образе Греческих героев. Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья как средства их самовыражения и реализации.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

4 февраля - 15.00

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится творческий вечер Ивана Матрехина, посвященный Международному дню саамов. Иван Матрехин - саамский бард и поэт, председатель Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области. Иван является автором сборника стихов и песен «Белый олень», дисков «Здравствуй, северный народ» и «Дом наш – Север», в которых удивительно сочетаются фотографии и музыка. На вечере в исполнении Ивана Матрехина прозвучат песни на русском и саамском языках. Автор расскажет участникам встречи о своем творчестве.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

4 февраля - 18.00

В Мурманском колледже искусств состоится концерт выпускников фортепианного отделения разных лет, студентов Московской, Санкт-Петербургской, Петрозаводской и Саратовской консерваторий. В их исполнении прозвучат шедевры фортепианного репертуара в контексте разных образовательных тенденций в исполнительском искусстве. В концерте принимают участие преподаватели колледжа - Иван Тимофеев, Роман Рудомётов, Мария Макарова.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

5 февраля - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартует акция «От всего сердца». Она приурочена к первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая будет проходить в Международный день дарения книг.

В дни акции, с 5 по 14 февраля, юные читатели смогут не только сделать подарок другу или члену семьи, но и оставить книгу в читальных залах библиотеки, где ее смогут взять те, кому она понравится. Ребят также ждёт литературная игра-рекомендация «Самые любимые». Всем желающим будет предложено выбрать книгу, а на закладке написать, почему именно это произведение стоит прочитать. Участников игры ждёт сладкий приз-сюрприз.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания дошкольников.

5 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Морозко» аниматоры «Самого научного шоу» г. Мурманска снова проведут для зрителей занимательный и необычный мастер-класс. Юных мурманчан ждут удивительные эксперименты из мира физики и химии. Ребята смогут проверить силу своих легких, удержать шар в воздухе, выпустить волшебного джина, а также смастерить полимерных червячков.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

6 февраля - 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Красота Севера в отражении рук мастера». На выставке, приуроченной к Международному дню саамов, будут представлены образцы саамского декоративно-прикладного искусства из личной коллекции Анастасии Мозолевской. С 1990 года северянка работала преподавателем декоративно-прикладного саамского рукоделия в Ловозерском профессиональном училище № 26. В 1993 году Анастасия Елисеевна стала первым руководителем общественного объединения саамских мастеров и художников «Чепесь саамь». Кроме того, она – один из авторов книг «Саамское рукоделие», «Саамский костюм» и «Саамские узоры». При активном участии А. Мозолевской состоялось возрождение ранее забытых ремесел: вышивки бисером и оловянной нитью, вязания, плетения, ткачества, работы с мехом, кожей, замшей, сукном и плетения из корня.

На выставке также экспонируются картины художников Якова Комшилова, Николая Морозова, Виктора Алексеева, Владимира Пашкина из фондов музея, а также картины Ивана Галкина из коллекции Нины Афанасьевой, отражающие повседневную жизнь и быт коренных жителей края.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, малый выставочный зал.

6 февраля - 11.30

Страноведческий праздник «Саамы – дети Солнца и Ветра» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30, областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках)

Ученики второго класса Мурманского академического лицея познакомятся с особенностями жизни и быта северного народа, его традициями и обычаями. Ребят ждут саамские подвижные игры, сказки и загадки.

6 февраля - 18.00

Открытая лекция «Норвегия и Россия – история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее». Лекцию прочтет Ойвинд Нордслеттен – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске с 2011 по 2013 годы.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

6 февраля - 19.00

Концерт саамского исполнителя йойков – Йохана Сары. Норвежец Йохан Сара-младший – оригинальный исполнитель йойков, традиционных песен саамов, в уникальной комбинации с элементами современной музыки. Концерт приурочен к Международному дню саамов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»: редкие издания, прошедшие реставрацию; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «Маршалы Победы»; «20 причин отправиться в горы»; «Отблески былого: по страницам журналов изящных искусств XIX - начала ХХ веков».

4 февраля - 15.00

Творческий вечер саамского барда Ивана Матрехина.

5 февраля - 15.00

Пройдёт лекция-перформанс санкт-петербургского арт-критика Романа Осминкина «Внелитературные формы бытования современной поэзии».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба».

6 февраля - 18.00

Экс-генеральный консул Норвегии в Мурманске прочитает лекцию «Норвегия и Россия - история тысячелетнего добрососедства. Взгляд в будущее».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автопортрет в духе эпохи Возрождения» - до 5 февраля; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Памяти жертв Холокоста»; «Таинство древней смолы»; фотоработы клуба «Сейд» (г.Апатиты); экспозиция «Галерея-М», посвященная 25-летию первой частной галереи Заполярья.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 февраля – 18.00

«Барышня-крестьянка». Театральная фантазия.

5 февраля – 11.00

«Мымренок, или Чудо в перьях». Сказка - шутка.

5 февраля – 18.00

«Любовное безумие». Комедия.

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

4 февраля – 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях, Ч. Айтматов 12+

5 февраля – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка, Е. Пермяков 6+

5 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях, Р. Хоудон 16+

8 февраля – 19.00

«Мужчины по выходным».

8 февраля – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама, У. Гибсон 16+ Малая сцена.

9 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

4 февраля - 14.00

Состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

5 февраля - 13.00

Состоится открытие выставки художника Юрия Еремина «Иллюстрации саамской сказки».

6 февраля - 11.30

Пройдёт праздник «Саамы - дети Солнца и Ветра».

6 февраля - 16.30

Начнутся литературно-игровые путешествия по книгам «Девчонки и мальчишки читают неокнижки».

7 февраля - 11.00

Состоится встреча-обзор финской детской литературы.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

5 февраля - 15.00

Приглашает на мастер-класс по песочной анимации.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

4 февраля - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по созданию мультфильмов от студии анимационного творчества «Яркое настроение». Перед показами спектакля «Чудеса в Дедморозовке» областного театра кукол мастер-класс для юных зрителей проведут педагоги студии анимационного творчества «Яркое настроение».

Для самых маленьких (2-4 лет)

3 февраля - 16.30

Н. Гернет. «Полянка».

4 февраля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

4 февраля - 17.00

С. Краскофевралякая. «Гуси - лебеди».

5 февраля - 10.00

С. Краскофевралякая. «Гуси - лебеди».

5 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

10 февраля - 16.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 10.00

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 17.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 10.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 17.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

4 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

5 февраля - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Морозко».

11 февраля - 12.00 и 14.30

П. Афевраляьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

12 февраля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».