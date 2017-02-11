Афиша выходного дня

пгт.Зеленоборский

12 февраля - 14.00

В ДК «Восток» пройдёт занятие в творческой мастерской по изготовлению сувениров «Я дарю тебе сердечко».

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. ДК «Восток».

г.Кандалакша

15 февраля – 12.00

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 12.00 у памятника танку Т-34 заработает полевая кухня; в 13.00 у памятного знака воинам-интернационалистам, погибшим в локальных войнах и конфликтах, начнется митинг «Память жива»; в 14.00 в ДК «Металлург» состоится концерт «Никто не создан для войны».

г.Кандалакша, Центральная площадь.

г.Полярные Зори

12 февраля - 19.00

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представит гала-концерт «TRIBUTE Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

15 февраля - 19.00

В ДК пройдёт показ эксцентрической комедии «Осторожно, женщины!»

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

11 февраля - 18.00

В ДК имени В.К. Егорова фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представит гала-концерт «TRIBUTE Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

12 февраля - 18.00

Во Дворце культуры выступит проект «Бард-вагон» (Москва).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

14 февраля - 19.00

В ДК имени В. К. Егорова состоится конкурс «Влюбленные сердца».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

г.Кировск

11 февраля - 15.00

В клубе национальных культур городского Дворца культуры состоится вечер дружбы «Саами приглашают». В программе: мастер-классы народного искусства, выставка декоративно-прикладного творчества, угощение блюдами саамской кухни, выступления фольклорной группы «Елле», театра саамских традиций «Эллмант» и коллективов из Финляндии.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

12 февраля - 17.00

Во Дворце культуры начнется шоу «Love in Khibiny». В программе: конкурс «Идеальная пара- 2017», быстрые свидания «Speed dating» и розыгрыш суперприза.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

14 февраля - 19.00

В ДК пройдёт показ эксцентрической комедии «Осторожно, женщины!».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Мончегорск

11 февраля - 16.00

В ГЦК пройдёт вечер-воспоминание «Мой прекрасный северный край»;

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр Культуры.

11 февраля - 17.00

В ГЦК будет показан кукольный спектакль «Принц-кролик».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр Культуры.

12 февраля - 12.00

Конкурс снежных арт-объектов «Снеговик – 2017». С 13.00 будут работать интерактивные площадки, в 15.00 состоится подведение итогов и награждение победителей.

г.Мончегорск, набережная озера Лумболка, центральная аллея городского парка.

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

11-12 февраля - 13.00

В оленегорском Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится XXI областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». В этом году он посвящен 28-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Организатор фестиваля - областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. В мероприятии принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений их городов Мурманск, Оленегорск, Гаджиево, Снежногорск, Полярные Зори, поселков Кильдинстрой, Спутник, Алакуртти, Печенга, Протоки и Зеленоборский.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней. 11 февраля в 13.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоится торжественное открытие фестиваля, а в 14.30 стартуют конкурсные прослушивания в номинациях «Солисты», «Ансамбли» и «Авторы-исполнители песен собственного сочинения». В 17.00 жители и гости города смогут посетить концерт ярославского вокально-инструментального ансамбля «Каскад» в Доме культуры «Горняк».

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

12 февраля в 13.15

Состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых», а в 14.00 лауреаты и призеры фестиваля исполнят творческие номера на гала-концерте в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». Мероприятие направлено на увековечение памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, привлечение внимания общества к проблемам ветеранов боевых действий, выявление, популяризацию и поощрение одаренных авторов и исполнителей песен гражданской и патриотической тематики.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5.

г.Заполярный

12 февраля - 15.00

ДК «Октябрь» приглашает на I городской молодёжный вокальный фестиваль «Песни о любви».

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Снежногорск

14 февраля - 16.00

Около ДК «Современник» начнётся городской конкурс зимних зарисовок на снегу «Картинки-валентинки».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Полярный

11 февраля - 16.00

В ГЦК «Север» состоится IX открытый фестиваль «Таланты в погонах».

г. Полярный, ул. Гаджиева, 3.Городской центр культуры «Север».

пгт.Мурмаши

11 февраля - 15.00

Во Дворце культуры состоится тематический вечер «Остров творчества» для подростков и молодёжи.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

12 февраля - 14.00

ДК «Энергетик» приглашает на концерт оркестра народных инструментов Дома культуры Ленинского округа города Мурманска.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

14 февраля - 18.00

Во Дворце культуры пройдёт молодежная развлекательная программа «День святого Валентина».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

11 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «На восток от солнца, на запад от луны» педагоги детского центра «Тип-топ Академия знаний» научат юных зрителей мастерить поделки из цветных тыквенных семечек, создавая причудливые панно.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 февраля - 12.00

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея состоится День открытых дверей клубов «Белозор», «Солнцецвет арктический» и «Махаон». Посетителей ждут экскурсии по выставке работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Клуб’ОК», встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, пробные уроки мастерства для начинающих флористов, мини-ярмарки, а также мастер-классы по изготовлению бутоньерки из искусственных цветов, узелкового батика и рисованию «валентинки» в технике холодный батик.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей.

11 февраля - 14.30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится киновечер из цикла «Расскажите мне кино». Участники встречи познакомятся с книжной выставкой «Держава армией крепка», примут участие в интеллектуальном турнире «Герои Отечества в кинематографе» и просмотрят художественного фильма «Мы из будущего» с тифлокомментариями.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

11 февраля - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени». В этом году тема конкурса – «Богатырская застава». Конкурсанты от 58 лет и старше из городов и поселков Мурманской области представят на суд жюри домашнее задание - визитные карточки и творческие номера.

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победителю будет вручен диплом лауреата конкурса. Мероприятие направлено на стимулирование и поддержку активной жизненной позиции людей старшего поколения, привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности людей пожилого возраста как средство их самовыражения и реализации, а также создание условий для содержательного досуга пожилых людей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

11 февраля в 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Песни бардов из советского кино». В концерте прозвучит около 30 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов. Программу «Журавль по небу летит» представляет проект «Бард-вагон» (г. Москва). Несмотря на свой небольшой возраст, этот коллектив уже успел выступить с успехом в престижных концертных залах российских филармоний, а также в домах культуры других городов, где завоевал симпатии и уважение зрителей.

В составе проекта «Бард-вагон» - лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и профессиональные музыканты: Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта), Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия), Дмитрий Григорьев (гитара, вокал), Дмитрий Сивов(баян, флейта, труба), Валерий Беспалов(кларнет), Сергей Миронов (акустический бас, вокал).

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

11 февраля - 18.00

В Мурманском колледже искусств состоится концерт, посвященный 220-летию со дня рождения австрийского композитора Франца Шуберта. В исполнении студентов специальности «Инструментальное исполнительство», специализация «Фортепиано» прозвучат лучшие образцы фортепианного творчества Франца Шуберта. Концерт будет сопровождать лекция Евгении Батовой - музыковеда и преподавателя колледжа, а также медиа-презентация со слайдами.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

12 февраля - 10.00

Мероприятие «Как быть, как дружить, как со всеми в мире жить». Ребята познакомятся с веселыми и серьезными тестами о дружбе, характере, общении, смогут определить уровень самооценки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел психологической поддержки читателей.

12 февраля – 10.00-17.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных мурманчан и их родителей на ежегодный День открытых дверей «Библиотека для вас». С самого утра, с 10.00 и до 17.00, в каждом отделе библиотеки состоятся разнообразные мероприятия для читателей любого возраста.

В 10.00 в отделе обслуживания 5-11 классов и молодежи стартует акция «Свидание вслепую». Каждый читатель сможет выбрать книгу не по обложке, жанру, автору, а доверившись интуиции и краткой аннотации. На выставке будут подобраны лучшие книги, которые, возможно, раздвинут границы читательского кругозора и обернутся любовью на всю жизнь.

В 11.00 в отделе литературы по искусству состоится театрализованное чтение «Сказки Лапландии». Ребята познакомятся с историей коренного северного народа - саами, их национальным костюмом, обычаями и традициями, а также узнают, почему представителей этого народа называют лопарями, и в каких странах они живут.

В 11.00 в отделе обслуживания учащихся 1-4 классов состоится увлекательная игра-квест «За семью печатями» в рамках Года экологии в России. В ходе игры юные следопыты посетят разные отделы библиотеки и познакомятся с тематическими выставками по экологии.

В 12.00 в отделе обслуживания дошкольников состоится семейный праздник «Солнышко в ладошках». Ребята вместе с Чебурашкой и Феей оранжевой страны отправятся в удивительное путешествие по волшебной стране – Апельсинии. Юные читатели и их родители отгадают вкусные загадки, узнают по запаху фрукты, потанцуют на зажигательной оранжевой дискотеке, познакомятся с интересными фактами об этом уникальном фрукте, а также смогут проявить свою силу, ловкость и умение танцевать, участвуя в конкурсах и играх.

В Центре правовой и социальной информации с 12 до 15 часов пройдут коллективные чтения «Первоклассные истории о правах». Участники мероприятия получат возможность не только прочитать вслух книги Григория Остера, Павла Астахова, Светланы Лавровой, но и поучаствовать в играх и викторинах. Просмотр и обсуждение анимационных фильмов поможет маленьким гражданам изучить основные статьи Конвенции ООН о правах ребёнка, а самые активные участники получат памятки «Права и обязанности школьника».

В 13.00 в отделе делового чтения пройдет экологическая развлекалочка. Для ребят будут представлены удивительные факты о диких и редких животных, растениях, о негативных эмоциях планеты, шокирующие примеры и прогнозы экологических бедствий. Завершится мероприятие экологической викториной и мастер-классом по изготовлению эко-поделки на память.

В 13.00 в зале новой художественной литературы состоится читательская встреча «Чтение всегда интересно» и заседание литературного клуба «Высокие энергии». Детей ждет увлекательный рассказ о новых книгах, знакомство с проектом «Портфель читающего школьника». Заседание же литературного клуба пройдет в новом формате дискуссионных качелей. На обсуждение будет вынесена книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

В 14.00 в Медиатеке пройдет выставка-викторина периодических изданий «Пресс-экспресс». Ребята познакомятся с интересными журналами, узнают, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, а также другие интересные факты из истории прессы. В это же время в отделе краеведческой литературы состоятся громкие чтения «Саамские сказки». Ребятам будет предложено послушать сказки в саамском уголке, а затем познакомиться с выставкой картин «Саамская сказка Ю.Н. Еремина» и найти иллюстрацию о прочитанном.

В 15.00 в Есенинском музее состоится встреча с череповецким писателем Леонидом Вересовым.

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

12 февраля - 10.00

Литературная акция «Свидание вслепую». В рамках акции каждый читатель сможет выбрать книгу не по обложке, жанру, автору, а доверившись интуиции и краткой аннотации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания 5-11 классов и молодёжи.

12 февраля - 11.00

Театрализованное чтение «Сказки Лапландии». Ребят ждёт театрализованное чтение сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок». Посетители библиотеки познакомятся с историей коренного северного народа – саами, их национальным костюмом, обычаями и традициями, а также узнают, почему представителей этого народа называют лопарями, и в каких странах они живут. Ребята совершат путешествие по тундре с помощью красочной презентации и встретятся с героем книги – Сампо-Лопаренком, вместе с которым сыграют в подвижные игры, разгадают загадки, послушают сказку и смогут сфотографироваться на фоне сказочных декораций.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел литературы по искусству.

12 февраля - 11.00

Игра-квест «За семью печатями» в рамках Года экологии в России. Юным читателям предстоит пройти по маршруту, состоящему из семи этапов. Участникам нужно решать логические задачи, отгадывать шифры и искать предметы. В ходе игры юные следопыты посетят разные отделы библиотеки и познакомятся с тематическими выставками, посвященными экологии.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

12 февраля - 11.30 и 14.00

Открытый урок математики от школы «Соробан». Перед спектаклем «Три поросенка» педагоги мурманской школы «Соробан» проведут для юных зрителей открытый урок математики и научат уникальному устному счету.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

12 февраля - 12.00

Семейный праздник «Солнышко в ладошках». Вместе со сказочными героями юные читатели и их родители узнают интересные факты об апельсине, а также смогут проявить свою смекалку, силу, ловкость и умение танцевать, участвуя в конкурсах и играх.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания дошкольников.

12 февраля - 12.00

Коллективные чтения «Первоклассные истории о правах». Участники мероприятия получат возможность не только прочитать вслух книги Григория Остера, Павла Астахова, Светланы Лавровой, но и поучаствовать в играх и викторинах. Просмотр и обсуждение анимационных фильмов поможет маленьким гражданам изучить основные статьи Конвенции ООН о правах ребенка, а самые активные участники получат памятки «Права и обязанности школьника».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Центр правовой и социальной информации.

12 февраля - 13.00

Развлекательное мероприятие, посвященное теме экологии. Ребята познакомятся с удивительными фактами о диких и редких животных, растениях, примут участие в экологической викторине и мастер-классе по изготовлению поделки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел делового чтения.

12 февраля - 13.00

Читательская встреча «Чтение всегда интересно». Ребят ждёт знакомство с новыми книгами и с проектом «Портфель читающего школьника».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор новой художественной литературы.

12 февраля - 13.00

Заседание литературного клуба «Высокие энергии». Заседание литературного клуба пройдет в новом формате дискуссионных качелей. На обсуждение будет вынесена книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор новой художественной литературы.

12 февраля - 14.00

Выставка-викторина периодических изданий «Пресс-экспресс». Ребята узнают об истории появления первых газет и журналов, познакомятся с интересными факты из истории прессы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Медиатека.

12 февраля - 14.00

Громкие чтения «Саамские сказки». Ребята послушают сказки в саамском уголке, а также познакомятся с выставкой картин «Саамская сказка Ю. Н. Еремина».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

12 февраля - 14.00

Концерт для детей «Снежная королева. Сказка для арфы и органа». Музыкальную сказку исполнят Нина Гвамичава (арфа, г. Москва) и Юлия Иконникова (орган, г. Петрозаводск). Сказку читает музыковед Светлана Бобрицкая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

12 февраля - 15.00

II областные Рубцовские чтения: встреча с писателем Леонидом Вересовым. Леонид Вересов – череповецкий писатель, заместитель председателя правления Вологодского союза писателей-краеведов, самый известный исследователь творчества поэта Николая Рубцова в России. К приезду Леонида Николаевича приурочено издание книги «Я влюбился в далекое море. Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере». Материалы для сборника областной детско-юношеской библиотеке предоставил автор, выбрав из большого объема исследований все статьи, отражающие заполярный период жизни и творчества Николая Рубцова.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30 Мурманская областная детско-юношеская библиотека, Есенинский музей.

12 февраля - 15.00

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы приглашает всех любителей народной песни на свой юбилейный концерт, посвященный 50-летию коллектива, который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. «Россия» – вокально-хореографический, инструментальный ансамбль, исполняющий песенно-хореографические постановки. Вот уже 50 лет в ансамбль приходят люди совершенно разных профессий: студенты и педагоги, врачи и строители, воспитатели и бухгалтера. Все участники коллектива поют, танцуют, играют на народных инструментах, сохраняя целостность воспроизведения песенного и хореографического текстов одним человеком, характерную для русского традиционного синкретичного исполнения. Ансамбль отличается неповторимым стилем, ярко выраженной индивидуальностью исполнителей и слаженностью звучания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

12 февраля - 18.00

Концерт «Королевский дуэт. Арфа и орган». Нина Гвамичава (арфа, г.Москва) и Юлия Иконникова (орган, г.Петрозаводск) исполнят музыкальные произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Антонио Вивальди, Петра Чайковского.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

13 февраля - 10.00

Старт информационной акции ко Дню защитника Отечества «Защитники Земли Русской». Посетители узнают об истории российской армии, правах и обязанностях призывника, о том, как подготовиться к службе, а молодые люди получат советы для новобранцев и узнают, что армия может дать хорошую стартовую возможность получения дальнейшего образования и профессии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

14 февраля - 17.00

Начнётся акция для влюбленных «Мурманск зажигает сердца!». К участию приглашаются все желающие.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

15 февраля – 16.00

В танцевальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится II Конкурсный этап «Инь и Янь» городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Наши участники решили сделать особый подарок ко Дню всех влюбленных! Каждый участник, в результате жеребьевки, получил определенный жанр, в котором он должен исполнить музыкальную композицию. Всего 6 жанров: рок; поп-музыка; фолк-фьюжн; романс; шансон; латино. Некоторые участники впервые будут исполнять песни того жанра, который им выпал.Для всех желающих вход свободный.

Организатором конкурса является Мурманский городской студенческий Совет, при поддержке «Молодежный центр гражданских инициатив» МАУ МП «Объединение молодежных центров». Руководитель конкурса Пусачев Игорь.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16 марта – 19.00

«Би-2» представят зрителям программу «Best of в Мурманске». Одна из самых успешных российских рок-групп «Би-2» за годы своей музыкальной карьеры выпустила 9 студийных альбомов, синглы из которых неизменно занимали и продолжают занимать верхние строчки самых авторитетных чартов, становясь настоящими народными (в лучшем смысле этого слова) хитами.

На выступлениях best of звучат все главные песни или greatest hits из всех выпущенных группой альбомов - от ранних пластинок до последних на данный момент студийных изданий #16плюс и саундтрека к фильму «Клинч». Сет-лист концертов состоит из более чем 20 композиций - причём, некоторые из песен музыканты не исполняли со сцены уже более 10 лет.

Помимо музыкальной составляющей концертов best of зрителей ждёт и новое световое шоу, подготовленное «Би-2» специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук, которым славятся все выступления «Би-2».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

13 февраля - стартует информационная акция «Защитники земли русской». Посетители библиотеки узнают об истории Российской армии, правах и обязанностях призывника, о том, как подготовиться к службе.

14-19 февраля - начнётся акция «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги принимаются в холле первого этажа библиотеки 14, 15, 16 февраля - с 16.00 до 19.00, 18 и 19 февраля - с 14.00 до 17.00.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: Мини-выставка «Страна Советов», посвященная 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции; «Пропаганда»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Таинство древней смолы» - до 12 февраля; фотоработы клуба «Сейд» (Апатиты) - до 12 февраля; «Памяти жертв холокоста» - до 12 февраля; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства.

15 февраля – открывается выставка «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 февраля – 18.00

«Любовь по-французски». Форс-мажорная комедия.

12 февраля – 11.00

«Муха-Цокотуха». Музыкальное представление.

12 февраля – 18.00

«Мамуля». Комедия положений.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

10 февраля – 19.00

«Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках». Приключенческая комедия 16+

11 февраля – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях, Лопе де Вега 12+

12 февраля – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая 6+

12 февраля – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях, А. Коровкин 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО-МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

11 февраля - 17.00

Поект «Бард-вагон» (г.Москва) представит программу «Песни бардов из советского кино».

12 февраля - 14.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт для детей «Снежная королева. Сказка для арфы и органа». Музыкальная сказка прозвучит в исполнении Нины Гвамичавы (арфа, г.Москва) и Юлии Иконниковой (орган, г.Петрозаводск). Сказку читает музыковед Светлана Бобрицкая. Нина Гвамичава - солистка Государственного Симфонического Оркестра «Новая России» под управлением Юрия Башмета, является лауреатом международных конкурсов и фестивалей, а также соавтором уникального рок-проекта «Harpy&Max».Она выступала с сольными концертами во многих городах России, Италии, Франции и США. Нина - постоянная участница множества камерных программ, где выступает на классической и ирландской арфе.

Юлия Иконникова является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Имеет грамоту за вклад в развитие культуры Калиниградской области. Органистка занимается просветительской деятельностью – выступает с концертами-лекциями, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.

Юлия Иконникова ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом, выступая с сольными программами и в ансамблях.

12 февраля - 18.00

Состоится концерт «Королевский дуэт. Арфа и орган». В исполнении Нины Гвамичавой и Юлии Иконниковой прозвучат музыкальные произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Антонио Вивальди, Петра Чайковского.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

11 февраля - 10.00

К. Чукофевралякий. «Телефон».

11 февраля - 17.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 10.00

С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

12 февраля - 17.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

17 февраля - 16.30

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 февраля - 12.00 и 14.30

П. Афевраляьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

12 февраля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол показами спектакля «Три поросёнка» педагоги мурманской школы «Соробан» проведут для юных зрителей мастер-класс по технике уникального устного счёта по японской методике. Счёты, специальная программа на компьютере и яркие учебники – это все, с чем работают дети. Такие занятия помогут детям улучшить память, повысить концентрацию и внимание, а также развить воображение.

12 февраля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 февраля - 15.00

Состоится областной конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

12 февраля – 10.00-17.00

В библиотеке - день открытых дверей. Юных читателей ждет акция «Свидание вслепую» с книгой. С 10.00 до 17.00 школьников приглашают на творческую встречу «Как быть, как дружить, как со всеми в мире жить». В 11.00 состоится театрализованное чтение сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-лопаренок». С 12.00 до 15.00 в центре правовой и социальной информации пройдут коллективные чтения «Первоклассные истории о правах». В 13.00 начнётся встреча «Чтение всегда интересно!». В 14.00 стартует познавательное занятие «Пресс-экспресс: выставка-викторина периодических изданий». В 15.00 в Есенинском музее соберутся знатоки поэзии Николая Рубцова на встречу с писателем Леонидом Вересовым.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

14 февраля - 18.00

Пройдет вечеринка «Top Love Party!»

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

11 февраля - 19.00

В рамках юбилейного тура выступит Ирина Аллегрова.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

11 февраля - 21.00

Пройдёт концерт мурманской регги-группы «The Jahngle».