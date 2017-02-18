Афиша выходного дня

с.Ловозеро

19 февраля - 14.00

В ЦРДК состоится концерт участника клуба «Вокалист» Вячеслава Ростовского «Я песне отдал все сполна».

с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».

г.Кандалакша

18 февраля - 14.00

В ГКЦ «Нива» откроется выставка графики «Девичье настроение» Ольги Лобановой (г.Полярные Зори).

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

18 февраля - 17.00

В ДК «Металлург» пройдёт мастер-класс по вязанию «Дорожный оберег-лапоточки».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

19 февраля - 16.00

В ДК «Металлург» состоится праздничный концерт «Во славу города - во славу Отечества!».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

20 февраля - 19.00

Во Дворце культуры состоится выступление Николая Лукинского.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

22 февраля - 16.00

В ДК начнётся конкурс «Мой папа - самый лучший!».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

нп.Высокий

20 февраля - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий. Ребята познакомятся с историей возникновения праздника День защитника Отечества, примут участие в конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», «Историческая викторина». «Солдатская ложка», «Солдатские сказки», «Доложите обстановку», «Солдатская удаль».

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13а. Школа № 13.

г.Апатиты

18 февраля - 16.00

Дворец культуры приглашает на юбилейный концерт «Вам - наши песни» ансамбля народной песни «Здравица».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

19 февраля – 14.00

В ДК имени В. К. Егорова в 14.00 начнется развлекательная программа для детей «Воробьиная дискотека».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

19 февраля – 19.00

Выступает Николай Лукинский.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

20 февраля - 19.00

Во Дворце культуры состоится концерт «Джаз объединяет континенты» международного проекта «Jon Davis Trio».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский Городской Дворец Культуры Имени Егорова В.К.

г.Кировск

18 февраля- 15.30

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится познавательный турнир «Российский воин бережёт родной страны покой и славу» для младших школьников.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

18 февраля - 17.00

В зеркальном зале Дворца культуры состоится традиционный вечер встречи воинов-интернационалистов. Вход по приглашениям.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

18 февраля - 17.00

В клубе «Орлёнок» МАУК «КГДК» состоится вечер отдыха, посвященный Дню защитника Отечества для людей старшего поколения, подготовленный активистами волонтерского объединения «Кукисвумчорр». Вход свободный.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок» МАУК «КГДК».

22 февраля - 16.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры пройдёт торжественная праздничная программа «Отчизны верные сыны», посвященная Дню Защитника отечества. В программе: праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» под руководством Елены Тарасовой (пос. Зеленоборский). В фойе играет духовой оркестр, работает Выставочный зал. Вход свободный.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

22 февраля - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в Видео Джаз клубе Анатолия Грабчака состоится встреча «Роберт Анчиполовский и «В. Толкачёв Биг-бэнд» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб,128А.

23 февраля - 17.00

В большом зале Дворца культуры пройдёт праздничный концерт «Творческий салют», посвященный Дню защитника Отечества. В программе принимают участие ансамбль танца «Экситон» и ансамбль русской песни «Славяне».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

23 февраля - 22.00-3.00

В фойе Кировского городского Дворца культуры состоится программа «Танцы для взрослых». Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты предоставят участникам возможность потанцевать, отдохнуть, пообщаться.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

н.п.Титан

21 февраля - 13.15

В ДК н.п.Титан будет проведён исторический урок «Без срока давности…или возвращенные имена» для учащихся МБОУ «ООШ № 8». Материал подготовлен сотрудниками МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом». Подробнее будут освещены биографические факты из жизни В.И. Кондрикова.

н.п.Титан, 14. Дом культуры.

22 февраля - 11.00

На площадке СДК н.п.Титан состоится семейная спортивная программа в рамках Хибинской олимпиады «Если папой буду я…». В рамках праздника: конкурсы и веселые задания для преодоления которых, потребуются – внимание, выдержка, взаимовыручка, меткость, а также шуточный конкурс «Армейский магазин».

н.п.Титан, 14. СДК н.п.Титан.

г.Мончегорск

18 февраля - 12.00

В детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца состоятся конкурсные прослушивания III регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек». Учредителем конкурса выступает комитет по культуре и искусству Мурманской области. В конкурсе примут участие 40 учащихся детских школ искусств Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет.

В современной обработке и аранжировке с использованием цифровых технологий учащимися-солистами и инструментальными ансамблями будет исполнена музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иогана Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя; популярная эстрадная музыка Нино Рота, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского.

В составе ансамблей будут представлены такие музыкальные инструменты, как синтезатор, цифровое пианино, флейта, фортепиано, домра, гитара, скрипка, саксофон, электрогитары. Подведение итогов конкурса состоится в 16.30.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 56. Детская музыкальная школа имени М.М. Сакадынца.

18 февраля - 14.00

В ГЦК пройдёт региональный отборочный тур всероссийского фестиваля патриотической песни «За Россию, десант и спецназ».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр Культуры.

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Полярный

18 февраля - 16.00

ГЦК «Север» приглашает на концертную программу «Вихрь творчества».

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3.Городской центр культуры «Север».

г.Заполярный

18 февраля - 19.00

В ДК «Октябрь» выступит Николай Лукинский.

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

пгт.Мурмаши

20 февраля – 11.00

В ДК «Энергетик» откроется выставка «Воинская слава».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

21 февраля - 17.00

ДК «Энергетик» приглашает на вечер отдыха для старшего поколения «Как на Масленичной неделе». Пожилых северян ждут конкурс на самый оригинальный блин, театрализованная программа, художественная самодеятельность и танцплощадка.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

18 февраля - 11.30 и 14.00

Профилактическое занятие для детей от Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области. Перед показом спектакля «По щучьему велению» инспекторы по пропаганде Управления ГИБДД УМВД по Мурманской области расскажут юным мурманчанам о правилах дорожного движения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

18 февраля - 13.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт акция «Молодая семья». В рамках акции состоится традиционный областной конкурс молодых семей «В гостях у Гименея». В этом году участники из городов Мурманск, Североморск, Кола, Полярный и поселка Сафоново представят на суд жюри визитные карточки, во время которых расскажут о своих семьях и увлечениях в творческих формах. В ходе игры по станциям «Ключи от семейного счастья» конкурсанты выполнят задания творческого, интеллектуального и спортивного характеров.

Участники акции будут награждены памятными дипломами и сувенирами. По итогам работы жюри конкурса «В гостях у Гименея» участникам присуждаются дипломы за I, II, III место.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

18 февраля - 14.00

Всероссийская сходка «Terra Incognita» в Мурманске: встреча любителей фантастики и фэнтези. Мероприятие проводится библиотекой совместно с издательством «Росмэн» уже в третий раз. Участников встречи ждут конкурсы, игры, розыгрыш призов, библиоквест, знакомство с новинками издательства и многое другое.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор новой художественной литературы.

18 февраля - 15.00

Вечер памяти поэта и журналиста Александра Миланова «Я выпестовал сам свою звезду и веру…». Александр Миланов – поэт, журналист и краевед, член Союза писателей России и Союза журналистов России. После службы на Северном флоте он связал свою судьбу с Заполярьем. Окончил исторический факультет Петрозаводского университета, работал корреспондентом североморских и мурманских газет, там же печатал свои стихи. Его переводы саамской поэзии Александры Антоновой, Ираиды Виноградовой, Эльвиры Галкиной, Екатерины Коркиной, Полины Даниловой вылились в издание Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры «Дары тундры». На вечере прозвучат стихи Александра Миланова и воспоминания людей, знавших поэта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

18 февраля - 16.00

Состоится фестиваль клубов молодых семей, в котором примут участие клубы молодых семей и организации по работе с молодыми семьями Мурманской области. На развлекательной программе «Когда сердца живут одной судьбой» участники представят визитные карточки в творческой форме, отражающие их деятельность за 2016 год. Мероприятие направлено на укрепление института молодой семьи и престижа семейной жизни, пропаганду семейных ценностей в молодежной среде, а также на развитие и поддержку творческой инициативы клубов молодых семей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

18 февраля в 17.00

Ансамбль танца «Радость» приглашает всех мурманчан и гостей города в областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на концерт «Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Радость!» На сцену Дворца культуры вновь выйдут юные танцоры и подарят всем гостям свое творчество. Репертуар коллектива разнообразен - это и народные пляски, и номера современной хореографии, и веселые детские танцы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

19 февраля - 15:00.

Состязание для весёлых и находчивых сотрудников силовых структур пройдёт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Главная тема игры - «Творим, что хотим!». Командам предстоит пройти несколько этапов. Первый - традиционное приветствие. Для конкурса «Озвучка» участники представят фрагмент любого известного фильма, мультфильма, предложив свой вариант озвучивания.

За победу будут бороться семь команд различных ведомств – представители УФСИН, судебные приставы, сотрудники главного управления МЧС России по Мурманской области, призывники «14-й бригады надводных кораблей СФ», представители войсковых частей Печенги и Гаджиево, а также сборная команда спасателей из ЗАТО Александровск. Честь УФСИН России по Мурманской области будет отстаивать сборная команда «Шпроты», являющаяся неоднократным призёром и чемпионом подобных конкурсов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 февраля - 16.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры». Февральская встреча клуба будет посвящена сразу двум книгам: «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» О. Славниковой и «Время женщин» Е. Чижовой. Произведения похожи между собой по духу и основным характеристикам, но при этом совершенно разные по настроению, манере изложения, языку. На встрече участники и попробуют сравнить эти два «женских» мира. Ольга Славникова – лауреат премии «Русский Букер» 2006 года, автор множества статей о современной литературе во всех основных толстых журналах. Елена Чижова - прозаик из Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургского Русского ПЕН-клуба, лауреат «Русского Букера» 2009 года за роман «Время женщин».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор новой художественной литературы.

19 февраля – 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится благотворительный концерт «Джаз объединяет континенты». Концерт пройдёт в рамках большого благотворительного тура по России одного из лучших в мире джазовых пианистов Джона Дэвиса (США) и российско-американского «Jon Davis Trio». Вся прибыль от концертов будет направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями почек, в том числе маленьким жителям Мурманской области.

В программе под названием «Джаз объединяет континенты» прозвучат авторские композиции и джазовые хиты Джоржа Гершвина, Дюка Эллингтона, Ирвина Берлина, Джерома Керна. Специально для российской публики музыканты приготовили сюрпризы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

20 февраля - 11.00

Начало работы выставки «Наследие земли Кольской глазами художника М.А. Кирина». На выставке представлены линогравюры Михаила Кирина из фондов музея, посвященные памятникам истории и культуры Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, малый выставочный зал.

20 февраля - 11.00

Начало работы мини-выставки «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны». Посетители увидят экспонаты из фондов областного краеведческого музея: фотографии, почётные грамоты, награды военных лет. Они будут демонстрироваться в рамках действующей выставки «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжные раритеты: история и судьба»; «Ваш кофе»; «Эти удивительные морские великаны»; «Чудо любви и милосердия»; «Год экологии в России»; «О духовности и нравственности»; «Золотые купола»; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения»; «20 причин отправиться в горы»; «От древних знаний к современности»; «Есть одна незабываемая Россия».

18 и 19 февраля - проходит акция «Дарите книги с любовью». Собранные издания будут переданы в Мурманскую детскую клиническую больницу. Книги принимаются в холле первого этажа библиотеки 18 и 19 февраля - с 14.00 до 17.00.

18 февраля - 15.00

В конференц-зале пройдет вечер памяти поэта и журналиста Александра Миланова «Я выпестовал сам свою звезду и веру…»; в литературной гостиной научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Евгений Боровичев прочитает лекцию «Фиторазнообразие Мурманской области, или Что растёт на Кольской земле?» из цикла «Край, в котором я живу».

19 февраля - 15.00

В конференц-зале состоится юбилейный вечер к 80-летию фотохудожника Юрия Левина.

В центре общественного доступа проходит информационная акция «Защитники земли Русской».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка «Рыбный Мурман» из цикла «Сделано в СССР»; «Пропаганда» - до 19 февраля; «Страна Советов»; «Заповедные места Кольского полуострова»; «Самая северная областная»; «Арктический конвой идет в Мурманск»; «Миина Силланпяя. 150 лет»; «На Мурмане снимается кино»; «Электричество и магнетизм»; «Мурман - северная окраина России»; «Дети безоблачного неба»; «Красота Севера в отражении рук мастера»; живопись и графика Василия Баранова. К 105-летию художника.

Открываются экспозиции:

20 февраля - «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина». К 10-летию со дня смерти выдающегося художника Мурманской области Михаила Кирина.

22 февраля - «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века»; «Книга как произведение искусства»; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске»; «Опыты в эмали»; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда»; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light»): выставка декоративно-прикладного искусства; «Прекрасная пара: серьги» из цикла «Простые вещи»; выставка художника Василия Григорьевича Баранова.

22 февраля – 14.00

Стартует акция «Каникулы в музее!». Начнётся мастер-класс для детей «Морские обитатели в технике граттаж».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 февраля – 18.00

«Рядовые». А. Дударев. Психологическая драма. 16+

19 февраля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга». О. Пройслер. Волшебные уроки. 6+

19 февраля – 18.00

«Саня, Ваня, с ними Римас». В. Гуркин. Народная драма. 16+

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

18 февраля – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

«Атлантика»

18 февраля – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

«Атлантика»

19 февраля – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 февраля – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

22 февраля – 19.00

Малая сцена. «Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. 16+

23 февраля – 19.00

Малая сцена. «Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. 12+

24 февраля – 19.00

«Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях, М.Ладо. 16+

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 февраля - 13.00

Начнётся акция «Молодая семья». Сначала пройдет традиционный областной конкурс «В гостях у Гименея». 0+

18 февраля - 16.00

Состоится фестиваль клубов молодых семей «Когда сердца живут одной судьбой». 0+

18 февраля – 17.00

«Здравствуй, Солнце! Здравствуй, радость!» Концерт ансамбля танца «Радость». 0+

19 февраля - 15.00

Состоится областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». 16+

21 февраля - 11.00 и 13.00

Пройдёт познавательная программа для детей «Широкая Масленица». 0+

22 февраля - 18.00

Приглашает людей старшего поколения на вечер отдыха «Танцплощадка». 16+

22 февраля – 18.30

Дню Защитника Отечества. Праздничный концерт. 12+

24 февраля – 19.00

Сергей Пенкин. «Музыкальная терапия» - концерт. 16+

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М»; «Двадцать разноцветных лет»; «Хроника музея в афишах»; «Формула преображения: ТПО - МОХМ»; «Скульптура из собрания музея».

19 февраля - 18.00

Выступит российско-американский проект «Jon Davis Trio» с программой «Джаз объединяет континенты».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

18 февраля - 10.00

По мотивам рус. нар. сказки. «Маша и медведь».

18 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

19 февраля - 17.00

По рус. нар. сказке. «Рукавичка».

24 февраля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 февраля – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «По щучьему велению» о правилах дорожного движения ребятам расскажет Евгения Новикова, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области. В игровой форме специалист напомнит юным северянам о безопасности на дороге, правилах оказания первой помощи пострадавшим, а также действиях при наступлении чрезвычайной ситуаций.

18 февраля - 12.00 и 14.30

Е. Тарахофевралякая. «По щучьему велению».

19 февраля – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Кариус и Бактериус» зрители Мурманского областного театра кукол увидят сказку «Как ослик счастье искал», нарисованную песком. Педагог-художник Школы развития и рисования песком «Солнечный дом» Татьяна Демина нарисует для маленьких северян с помощью песка сказку «Как ослик счастье искал». Произведение «Как ослик счастье искал» написала Карганова Екатерина Георгиевна, а в 1971 году киностудия «Союзмультфильм» сняла по сказке мультик. Несомненно, многим придется по душе волшебная и добрая история, нарисованная на песке. После показа песочной анимации маленьких зрителей ждёт мастер-класс по рисованию песком. Участие, как всегда, бесплатное.

19 февраля - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

18 февраля – 14.00

В зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится встреча любителей фантастики и фэнтези - Всероссийская сходка «Терра Инкогнита». Уже в третий раз на базе библиотеки соберутся поклонники книг от издательства «Росмэн», чтобы обсудить любимых героев книжных миров, поделиться впечатлениями от прочитанного, освежить в памяти забытые эпизоды, познакомиться с новыми книгами серии. Специалисты библиотеки подготовили для участников встречи конкурсы и призы от издательства «Росмэн», игры и библиоквест по мотивам книг клуба «Терра Инкогнита».

19 февраля - 12.00-14.00

В центральном холле библиотеки пройдет акция «Мой папа - защитник Отечества».

20 февраля - 16.30

Состоятся литературно-игровые путешествия по книгам «Девчонки и мальчишки читают неокнижки».

21 февраля – 12.00-16.00

В библиотеке пройдёт день информации «Они прославили Россию», посвященный кавалерам орденов Российской Федерации. В центральном холле с 12.00 до 16.00 будут организованы обзор материалов выставки и викторина по теме мероприятия. В актовом зале в 13.30 пройдет патриотический час «Я - сын своего народа».

22 февраля - 12.00

Начнётся интерактивная викторина «Армейский калейдоскоп»;.

22 февраля - 14.00

Пройдёт экологическая творческая мастерская «Масленичные блины» в рамках акции «Спасем дерево!».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

18 февраля - 20.00

Пройдет отчётный концерт группы «The Broken Soul».

19 февраля - 19.00

Выступит рок-команда «Мураками» (г.Казань).