Афиша выходного дня

г.Кандалакша

26 февраля - 14.00

На центральной площади состоится праздник «Приходи, честной народ, Масленица всех зовёт!»

г.Кандалакша. Центральная площадь.

г.Ковдор

26 февраля - 13.00

На Уютной площади начнутся народные гулянья «Масленица в Ковдоре».

г.Ковдор. Уютная площадь.

2 марта - 19.00

Во Дворце культуры артисты Мурманского областного театра представят комедию «Цилиндр».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

26 февраля - 13.00

Во Дворце культуры начнётся праздник «Веселая Масленица».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

26 февраля - 18.00

ДК приглашает на спектакль «Люби меня, как я тебя» Московского театра комедии.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

25 февраля – 14.00

На центральной площади Кировска состоится конкурсное шоу «Ледяная пила», которое пройдёт в рамках массового гуляния «Широкая Масленица». Традиционно это зимнее мероприятие привлекает большое количество зрителей и является одним из самых массовых и зрелищных праздников в культурной жизни Кировска. В этом году на арену мастерства выйдут четыре команды скульпторов из Мурманской и Вологодской областей. За полтора часа им предстоит сделать свои шедевры, которые всегда вызывают восторг у зрителей. Главная тема для творчества – Год экологии. Начало шоу «Ледяная пила» в 16 часов.

Но уже с 14 часов на площади начнётся массовое гуляние. Всех ждут многочисленные народные забавы, игры, зазывалки, весенний ручеек, валенк-боулинг, песни и частушки. Победителей конкурсов «Снеговичок», «Сани-Фест» и «Сударыня-Масленица» отметят наградами.

Гости праздника смогут побывать в чуме шамана, пострелять из лука, прокатиться на лошадках, ослике и собачьей упряжке, поучаствовать в «петушиных боях» и других спортивных аттракционах. Завершатся проводы зимы, как и положено, сжиганием Масленицы.

Праздничная торговля, солнечные блины – «Нарасхват», горячий чай.

г.Кировск, центральная площадь города.

г.Мончегорск

26 февраля - 12.00

В ГЦК стартует фестиваль песен, блинов и варенья «Широкая Масленица».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. ГЦК.

26 февраля - 12.00

Праздничное мероприятие «Масленичный разгуляй!» Специалисты отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными объединениями администрации Мончегорска совместно с мончегорским Союзом детских и молодежных общественных объединений подготовили праздничную программу для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мончегорск, ул. Бредова, 19. Спортивно-оздоровительный досуговый клуб «Тандем».

До 27 февраля

В музее цветного камня имени В.Н. Дава открыта минералогическая выставка «Пегматиты Кольского полуострова». Выставка посвящена 200-летию со дня основания Российского минералогического общества, активными членами которого являются и мончегорцы – музейные работники, профессионалы-геологи и любители камня. Экспозиция организована в рамках многолетнего сотрудничества с Музейно-выставочным центром АО «Апатит» города Кировска.

Пегматит, пегматиты от др.-греч. «сплочение», «крепкая связь». Пегматиты – это, как правило, геологические тела, имеющие линзовидную форму и резкие контакты с вмещающими породами. Характерная особенность - крупно – и гигантозернистые выделения слагающих минералов.

На выставке представлены прекрасные полированные штуфы пегматитов из Хибинского и Ловозёрского массивов. Пегматитовая жила «Шкатулка», получившее своё название за красоту и большое разнообразие редких минералов, представлена двумя образцами с крупными кристаллами минерала-эндемика литвинскита. Литвинскит встречается только в Ловозёрских тундрах. К сожалению, жила «Шкатулка» затоплена вместе с Умбозерским рудником. Потеряно уникальное в минералогическом отношении место. Многие экспонаты этой выставки представляют заповедные в геологическом отношении места Кольского полуострова.

«Золотой дождь» астрофиллитов горы Эвеслогчорр, великолепные кристаллы ярко малинового эвдиалита («саамской крови») и эффектные чёрные эгириновые солнца из Хибин, нарядный зеленый амазонит горы Плоской – и ещё много интересного, редкого и неповторимого смогут увидеть посетители этой выставки. Такие образцы являются украшением витрин музеев всего мира. Среди пегматитов есть любопытная разновидность – так называемый «еврейский камень». Своё название порода получила за рисунок, который сильно напоминает еврейскую письменность. На выставке Вы можете сравнить надпись, сделанную самой природой и перевод на современный иврит. Конечно, главное здесь не в содержании, а в форме. Выставка продлится до 27 февраля.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

26 февраля - 14.00

На центральной площади начнутся народные гулянья «Широкая Масленица».

г.Оленегорск. Центральная площадь.

г.Гаджиево

26 февраля - 13.00

Выезд передвижной детской библиотеки в Гаджиево. Юные жители города вспомнят традиции масленичной недели вместе со знакомыми литературными героями, которые устроят театрализованное представление со всевозможными народными играми.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь.

г.Полярный

26 февраля - 14.00

На площади Двух Капитанов начнется уличное гулянье «Масленица блинная - всем ты хороша!»

г.Полярный. Площади Двух Капитанов.

г.Снежногорск

26 февраля - 13.00

На площади имени В.В. Мурко состоится массовое гулянье «Масленица блинная - всем ты хороша!»

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

п.Сафоново-1

27 февраля - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в Сафоново. Специалисты библиотеки побывают в гостях у воспитанников старшей группы детского сада.

п.Сафоново-1, ул. Школьная, 39. Детский сад № 6.

ЗАТО г.Североморск

26 февраля – 15.00

На площади перед Центром досуга молодёжи состоится традиционный праздник Масленица. На сцене, стилизованной под балаган, пройдет театрализованное представление в русском стиле с фольклорным персонажем Петрушкой. Все желающие смогут поучаствовать в русских забавах. На площадке не только дети, но и взрослые смогут принять участие в мастер-классах, отведать традиционные масленичные угощения – блины, пироги, чай. Кульминацией праздника станет древнерусский обряд сожжения чучела Масленицы на городском стадионе.

ЗАТО г.Североморск, площадь перед Центром досуга молодёжи.

пгт.Мурмаши

26 февраля - 14.00

ДК «Энергетик» приглашает на уличное гулянье «Широкая Масленица».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

25 и 26 февраля

В Мурманске проходит областной детско-юношеский конкурс авторской песни «Маленький фонарщик». Организаторы фестиваля – комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В фестивале-конкурсе примут участие 70 авторов и исполнителей в возрасте до 18 лет из городов Мурманской области и России: Мурманска, Мончегорска, Североморска, Полярных Зорь, Гаджиево, Оленегорска, Вологды и Твери.

«Маленький фонарщик» проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями. В рамках фестиваля авторской песни гости конкурса посетят атомный ледокол «Ленин», выступят с благотворительным концертом в информационном центре по атомной энергии, примут участие в вечере общения «Гитара по кругу» и посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри.

25 февраля в 15.00- пройдут конкурсные прослушивания участников. Участники фестиваля представят произведения в номинациях «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая» и в специальной номинации, посвящённой Году экологии: юные музыканты исполнят песни о природе, собственного сочинения и песни других авторов. Члены жюри смогут оценить исполнительское мастерство, уровень владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру исполнителей.

26 февраля в 14.00 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт, на котором победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 февраля - 11.30 и 14.00

Празднование масленицы в Мурманском областном театре кукол. Перед показом спектакля «Секрет планеты Тарий» для маленьких зрителей пройдут масленичные гуляния, организованные артистами театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

25 февраля - 14.00

День открытых дверей клуба «Природа и творчество». Для участников мероприятия состоится экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление миниатюры «Зимний пейзаж» в смешанной технике» и мини-ярмарка.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

25 февраля – 14.00

Весело отпраздновать Масленицу в компании ослика и горного козла предлагает мурманская конюшня, расположенная на улице Малой Ручьевой Мурманска. Мероприятие начнётся с показательных выступлений по выездке представителей конюшен Мурманска и Мурманской области. Затем более опытные всадники примут участие в зрелищных конных соревнованиях по конкуру.

Также на площадке у конюшни можно будет покататься на лошадях, там же пройдут «Весёлые конкурсы». На Масленицу участников праздника угостят выпечкой и горячим чаем. Все желающие смогут устроить фотосессию с символом мурманской конюшни осликом Патриком и новым её постояльцем – камерунским горным козлом Бонифацием.

г.Мурманск, ул.Малая Ручьевая, 20. Мурманская конюшня.

25 февраля - 17.00

Отчётный концерт «Вслед за мечтой» народного самодеятельного коллектива цирка «Комплимент». Юные артисты цирка «Комплимент» представят новые номера в жанрах жонглирования, эквилибристики, акробатики и воздушной гимнастики.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 февраля - 13.00

Семейный праздник «Собирайся, народ – Масленица идет!» Юные читатели и их родители познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных народных играх, эстафетах и конкурсах, а также разгадают веселые загадки, вспомнят пословицы и поговорки, частушки, стихи о Масленице и русских блинах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов.

25 февраля - 14.00

День открытых дверей клуба вышивки «Северяночка». Для гостей будут организованы мастер-классы, экскурсия по выставке и мини-ярмарка.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея.

25 февраля - 14.00

Гала-концерт областного детско-юношеского конкурса авторской песни «Маленький фонарщик». Победители конкурса подарят зрителям свои лучшие номера.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

25 февраля - 14.00

XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области. Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в исполнении вальсов, историко-бытовых танцев, танцев европейской и латиноамериканской программ, а также в представлении шоу-номеров.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 февраля - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра. В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством дирижера Хо Чунг Йе, (Тайвань-США) прозвучат произведения Эдварда Грига, Евгения Петрова, Эйтора Вила-Лобоса и других композиторов. В концерте принимают участие солист – Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас, Санкт-Петербург), Людмила Лаврентьева (сопрано) и Андрей Макаров (баритон).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония.

27 февраля - 10.00

Областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов культурно-досуговых учреждений региона. Тема семинара – «Традиционная народная танцевальная культура в деятельности самодеятельного хореографического коллектива». Участники встречи посетят лекцию «Использование народной танцевальной культуры как средства этно-художественного воспитания участников хореографического коллектива» и практические занятия, посвященные традиционным танцевальным культурам Финляндии, Венгрии, Татарстана, Казахстана, Польши, Азербайджана, Египта и России. Также в рамках семинара пройдут консультации по методической работе в коллективе, по итогам встречи будет организован круглый стол.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О духовности и нравственности» - по 26 февраля; «20 причин отправиться в горы» - по 28 февраля; «Чудо любви и милосердия» - по 28 февраля; «Есть одна незабываемая Россия» - по 1 марта; «Эти удивительные морские великаны» - по 1 марта; «Книжные раритеты: история и судьба» - по 1 марта; «От древних знаний к современности» - по 2 марта; «Февраль 1917-го - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: «синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

25 февраля - 15.00

Дмитрий Коржов в своей авторской программе «Те, кого я люблю» прочитает лекцию «Если б, как прежде, я был горделив...», посвященную творчеству Арсения Тарковского.

27 февраля – 11.00

Откроется выставка «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта.

2 марта – 17.00

стартует цикл публичных лекций «Литературная карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе». Лекция «Западная литература в контексте постмодернизма». Читает Марина Наумлюк.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Самая северная областная» - по 1 марта; «Заповедные места Кольского полуострова» - по 5 марта; «Красота Севера в отражении рук мастера» - по 6 марта; «Страна Советов» - по 10 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

25 февраля - 13.00

Состоится заседание Мурманского телевизионного клуба «Солдатские мемуары».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; «Двадцать разноцветных лет» - по 26 февраля; «Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске» - по 26 февраля; «Посвящается Дню снятия блокады Ленинграда» - по 26 февраля; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 февраля – 18.00

«Каменное гнездо». Х. Вуолийоки. Мелодрама. 12+

26 февраля – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. 0+

26 февраля – 18.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. 16+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

25 февраля – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях, А. Коровкин. 16+

26 февраля – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях, А. Рассев. 6+

26 февраля – 19.00

«Игроки». Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

25 февраля – 13.00

«Кадетские игры». Областной военно-патриотический турнир. 12+

25 февраля – 17.00

«Вслед за мечтой» Представление цирка «Комплимент» и кружка иллюзионного искусства. 0+

26 февраля – 14.00

«Маленький фонарщик». Областной детско-юношеский фестиваль авторской песни, гала-концерт. 0+

26 февраля – 14.00

«Февральские вьюги». XXVIII областной открытый конкурс ансамблей бального танца, концерт. 0+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Галерея-М» - по 26 февраля; «Хроника музея в афишах» - по 26 февраля; «Формула преображения: ТПО - МОХМ» - по 26 февраля; «Скульптура из собрания музея» - по 26 февраля.

26 февраля - 17.00

Состоится концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением Хо Чунг Йе - дирижера, представляющего Тайвань и США. Солист - Михаил Дзюдзе - один из основателей «Терем-квартета».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

25 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!?»

25 февраля - 17.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 10.00

По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

25 февраля - 12.00 и 14.30

И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

26 февраля - 11.30 и 14.30

Мастер-класс от педагогов Мурманской языковой школы. Перед показом спектакля «Три поросёнка» педагоги Мурманской языковой школы проведут для зрителей театра открытый урок по русскому языку.

26 февраля - 12.00 и 15.00

С. Михалков. «Три поросёнка».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

26 февраля – 13.00

Приглашает на семейный познавательно-игровой праздник «Собирайся, народ - Масленица идет!».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

25 февраля - 19.00

Приглашает на вечер музыкальных импровизаций «Хороший ПауВау».

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

26 февраля - 17.00

Приглашает на юбилейный концерт ВИА «Клюп-студия».