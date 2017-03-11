Афиша выходного дня

пгт.Зеленоборский

12 марта – 16.00

Развлекательная программа «В гостях у сказки».

пгт.Зеленоборский, Озерная улица, 27а. ДК «Восток».

г.Полярные Зори

15 марта

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

11 марта – 15.30

Фестиваль «Бешеная пила».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Площадка у Дворца спорта ФСК «Атлет».

12 марта – 14.00

Программа для детей «Воробьиная дискотека».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 марта – 17.00

Конкурс «Супер-леди».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

13 марта

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

11 и 12 марта

Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

11 марта – 15.00

Мастер-класс Марины Борисовой «Шелест бамбука. Основы китайской живописи Гохуа».

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

11 марта – 16.00

Лекция В. М. Воронова «Античные стратегии обретения счастья».

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.Мончегорск

14 марта – 19.00

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

12 марта – 15.00

Фестиваль «Я танцевать хочу».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Мурманск

11 марта - 10.00

Конкурсные прослушивания VI регионального конкурса юных пианистов «Молодые виртуозы». В конкурсе примут участие учащиеся из 18 школ искусств Мурманской области, а также студенты Мурманского колледжа искусств. Исполнительская программа участников конкурса включает в себя четыре произведения у учащихся и шесть произведений у студентов. Мероприятие проводится в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Обладатель гран-при будет награжден премией Президента России в размере 30 тысяч рублей.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

11 марта -11.30 и 14.00

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Перед показом спектакля «Чудеса в Дедморозовке» областного театра кукол педагоги студии «Солнечный дом» проведут мастер-класс по рисованию песком и покажут песочную сказку, посвященную празднику 8 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

11 марта - 14.30

Киновечер из цикла «Расскажите мне кино», посвященный Международному женскому дню. Участников вечера ждут киновикторина «Королевы экрана» и конкурс «Музыка из кинофильмов». Завершится вечер просмотром художественного фильма с тифлокомментариями «Любовь и голуби».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

11 марта - 16.00

Конкурс по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы». В состязании примут участие ансамбли бального танца и танцевально-спортивные клубы из Мурманска, Полярного, Кандалакши, Оленегорска, Североморска, Мончегорска и города Полярные Зори.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

11 марта - 17.00

Концерт «Голос без границ». В исполнении лауреатов международных конкурсов Игоря Монаширова (контртенор-тенор-баритон, г. Москва) и Лейлы Алекперовой (партия фортепьяно) прозвучат неаполитанские песни, популярная классика и русские романсы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

11 марта - 18.00

Фестиваль игр Мурманской лиги КВН. В этом году состязаться в юморе будут команды из Мурманска, Апатитов, Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Спутника и Александровска.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 марта - 10.00

Конкурсные прослушивания VI регионального конкурса юных пианистов «Молодые виртуозы». В конкурсе примут участие учащиеся из 18 школ искусств Мурманской области, а также студенты Мурманского колледжа искусств. Исполнительская программа участников конкурса включает в себя четыре произведения у учащихся и шесть произведений у студентов. Мероприятие проводится в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Обладатель гран-при будет награжден премией Президента России в размере 30 тысяч рублей.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

12 марта - 11.30 и 14.00

Обучающие семинары от Мурманской языковой школы. Перед показом спектакля «По щучьему велению» областного театра кукол педагоги Мурманской языковой школы проведут для юных зрителей обучающий семинар по развитию речи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

12 марта - 14.00

Заседание «Эрудит-клуба». «Эрудит-клуб» проведёт своё заседание совместно с представителями Мурманского клуба интеллектуальных игр «Полярная сова». Опытные игроки поделятся эффективными методами «взятия» вопросов, расскажут о принципах формирования команды и распределения игровых ролей. Начинающие знатоки смогут применить полученные знания на практике, отыграв вопросы одного из туров всероссийского студенческого чемпионата.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, медиатека.

12 марта - 14.00

Подведение итогов выставки «Кото-Сушка».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел делового чтения.

12 марта - 14.00

Концерт «Песни поём – весну зовём». Ансамбль народной песни «Горенка», фольклорные ансамбля «Потешенки» и «Одеянка», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» исполнят русские народные песни, поморские сказки и песни, русские наигрыши и известные современные мелодии.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

12 марта - 15.00

Открытие выставки «Кукольные истории». На выставке будет представлено более 30 уникальных азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly», фотосюжеты с их участием, мебель, одежда, аксессуары, а также десять тематических стендов. В рамках торжественного открытия посетители смогут проголосовать за понравившийся экспонат. Среди зрителей также будут разыграны подарки от организаторов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, малый выставочный зал.

12 марта - 16.00

Концерт «Весеннее Nаstrоение». В концертной программе принимают участие основной состав и подготовительная группа студии эстрадной песни «Вернисаж».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

12 марта - 17.00

Концерт «Музыка души и сердца». В исполнении праздничного хора Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова прозвучат церковная и духовно-народная музыка, а также казачьи песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

16 марта – 19.00

Состоится III Конкурсный этап городского вокального конкурса «MurmanVision». «MurmanVision» - это городской вокальный конкурс среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Этап посвящен международному конкурсу песни «Евровидение». Участники исполнят композиции, которые были представлены на конкурсе в 2013-2016 гг.

Это последний конкурсный этап, в котором у вокалистов есть последний шанс набрать максимальное количество баллов, которые помогут пройти 10-ке лучших в финал конкурса.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Нам не жить друг без друга». Выставка изданий, посвященная Международному женскому дню, - по 7 апреля; «Пасхальное настроение». Выставка работ участников регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества - по 29 марта; «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией – по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Февраль 1917 - время альтернатив» - по 15 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения» - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

13-16 марта

Пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню потребителя, который отмечается 15 марта. В ходе лекции-презентации «Потребитель, знай свои права!» пользователи узнают об основных правах, закрепленных в законе «О защите прав потребителей». Деловая игра смоделирует конкретные ситуации и подскажет участникам способы решения спорных вопросов, возникающих в ходе нарушения потребительских прав. Специалисты библиотеки проведут индивидуальные консультации по работе со справочно-правовыми базами. Для учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий 15 марта специалисты библиотеки проведут выездную деловую игру по обучению навыкам грамотного потребителя.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «С поля боя», посвященная 90-летию организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Журина; «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска - до 25 марта; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Рыбный Мурман» - по 16 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

12 марта - 15.00

Состоится открытие выставки «Кукольные истории», на которой будут представлены азиатские шарнирные куклы из частных коллекций членов клуба «Firefly». На выставке будет представлено более 30 уникальных азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly», фотосюжеты с их участием, мебель, одежда, аксессуары, а также десять тематических стендов, таких как зимние игры, пляж, Малефисента и фэнтези. В рамках торжественного открытия посетители смогут проголосовать за понравившийся экспонат. Среди зрителей также будут разыграны подарки от организаторов с изображениями шарнирных кукол.

Клуб «Firefly» объединяет людей из Мурманска и Мурманской области, увлечённых коллекционированием шарнирных кукол. Азиатские шарнирные куклы BJD (ball jointed doll) не так давно стали известными русским ценителям. Это одни из самых дорогих серийных кукол массового производства, и одновременно они же - самые прекрасные. Вокруг них сложилась своя определенная культура. Особенность таких кукол - наличие подвижных шарнирных соединений частей тела на месте суставов, что позволяет такой кукле принимать практически любые позы, подобные позам человеческого тела. Все части тела держатся вместе за счёт резиновых шнуров, спрятанных внутри и дающих нужное натяжение, когда кукле придают какую-либо позу. Куклы изготавливаются из полиуретана, фарфора и быстрозастывающей пластмассы.

14 марта

Начнёт работу мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвящённого 100-летию установления Советской власти. На выставке будут представлены материалы, рассказывающие о преодолении страной катастрофических последствий Первой мировой и Гражданской войн, проведении новой экономической политики, борьбе с голодом и денежной реформе 1922-1924 годов. В витрине можно будет увидеть личные вещи, фотографии и документы организаторов первых Карских продовольственных экспедиций, уникальное издание книги Николая Васильева «Карская экспедиция», денежные знаки образца 1918 – 1921 годов и другие экспонаты. Выставка будет работать до 14 апреля.

14 марта

На базе Мурманского областного краеведческого музея состоится очередное заседание Совета директоров государственных областных и муниципальных музеев Мурманской области. Руководители подведут итоги работы музеев Мурманской области за 2016 год, обсудят выполнение протокольных решений предыдущих заседаний. Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов обозначит основные задачи региональной отрасли «Культура» в 2017 году. Кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института культуры Ирина Хмельницкая познакомит руководителей музеев региона с проблемами внедрения профессиональных стандартов в учреждениях музейного типа.

По окончании официальной части мероприятия специалисты краеведческого музея познакомят участников заседания с новыми выставками.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: персональная выставка всемирно известного художника Никаса Сафронова - по 16 апреля; областная выставки лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья» - по 9 апреля; «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля; «Дар Нади Леже», мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; выставка работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области в ресурсном центре музея - до 2 апреля; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Прос-тые вещи» - по 26 марта; «Опыты в эмали» - по 15 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft. I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 марта – 18.00

«Элькино золото, или Еврейское счастье». Й. Бар-Йосеф, история из жизни с ярким одесским колоритом.

12 марта – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!». Героико-поэтический мюзикл: романтическая легенда о последнем бое подводной лодки К-23.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

11 марта – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

12 марта – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в двух действиях. В. Лифшиц. 0+

12 марта – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

13 марта - 19.00

На сцене областного драматического театра состоится показ гастрольного спектакля «Одинокая насмешница» (г.Москва). Спектакль посвящен жизни и творчеству великой актрисы Фаины Раневской. Раневская является полноправным соавтором и пьесы, и спектакля, в котором произносятся ее подлинные слова, выражения и мысли. Мыслила она совершенно не стандартно, а юмор её был своеобразен. Зрители станут гостями в московской квартире артистки. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Зоя Буряк, заслуженный артист России Вадим Романов, артисты - Лилия Волкова, Наталья Лыжина, Ольга Миропольская.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

11 марта- 10.00 - К.Чуковский. «Телефон».

11 марта -17.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 10.00 - Н. Гернет. «Полянка».

12 марта - 17.00 - С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

17 марта - 16.30 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

11 марта - 12.00 и 14.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

12 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «По щучьему велению» для юных северян и их родителей педагоги Мурманской языковой школы проведут веселые игры и открытый урок по технике речи. Ребята также познакомятся с азами английского языка.

12 марта - 12.00 и 14.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

12 марта - 14.00

Состоится очередное заседание «Эрудит-клуба». «Эрудит-клуб» проведёт своё заседание совместно с представителями Мурманского клуба интеллектуальных игр «Полярная сова». Опытные игроки поделятся эффективными методами «взятия» вопросов, расскажут о принципах формирования команды и распределения игровых ролей. Начинающие знатоки смогут применить полученные знания на практике, отыграв вопросы одного из туров всероссийского студенческого чемпионата. 4 сентября 1975 года впервые в эфир вышла программа «Что? Где? Когда?». Сегодня правила этой игры может рассказать даже ребенок, но мало кто помнит, что 38 лет назад не было ни знатоков, ни волчка, ни знаменитой хрустальной совы. В первых играх друг против друга выступали две семьи, в доме у которых снимались 2 раунда, а потом сюжеты монтировались с помощью фотографий из семейного альбома участников. Позже в игре стали принимать участие студенты, и программа получила название «молодежного телевизионного клуба», а в 1991 году превратилась в «интеллектуальное казино».

13-17 марта - 15.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (Центр правовой и социальной информации) будет проходить Неделя правового просвещения «Юному гражданину – об основах потребительских знаний» для учащихся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска. В рамках Недели юные мурманчане примут участие в консультации–практикуме «Права потребителей: изучаем, понимаем, защищаем!», игре «Азбука потребителя», познакомятся с литературой по теме на выставке «Права потребителей. Это надо знать!». Главная цель предстоящих мероприятий – просвещение учащихся в области прав потребителей, формирование гражданской грамотности через изучение закона «О защите прав потребителей», самостоятельности и смелости в защите своих прав.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 марта – 16.00

«Весенние ритмы». Открытый областной конкурс по спортивным бальным танцам.

11 марта – 18.00

Фестиваль игр Мурманской лиги игр КВН. 12+

12 марта – 14.00

Состоится концерт «Песни поем – весну зовем». Участники фольклорных ансамблей «Потешенки» и «Одеянка», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» и ансамбль народной песни «Горенка» подарят зрителям свое творчество. Гости концерта услышат русские народные песни, поморские сказки и песни, русские наигрыши и известные современные мелодии.

12 марта – 16.00

Состоится концерт «Весеннее Nаstrоение» студии эстрадной песни «Вернисаж». В концертной программе принимают участие основной состав студии эстрадной песни «Вернисаж» и подготовительная группа. Солисты коллектива исполнят новые музыкальные композиции, которые зрители услышат впервые: «Подари улыбку миру», «Твой сон», «Любовь – волшебная страна», «Город тает на глазах» и другие. Свои лучшие творческие номера зрителям подарят ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля

11 марта – 17.00

Концерт участника телепроекта «Голос» Игоря Монаширова. В программе - неаполитанские песни, популярная классика, русские романсы.

12 марта – 17.00

Концерт Праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря «Музыка души и сердца».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

14 марта – 19.00

Фолк-рок команда «Сколот».