Афиша выходного дня

г.Кандалакша

18 марта – 16.00

Фестиваль ВИА и рок-групп «Атланты XXI».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

18 марта – 11.00-20.30

19 марта – 10.00-19.30

В Полярных Зорях стартует Областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2017». Эти выходные обещают быть особенно интересными для любителей театра - Полярные Зори станут площадкой для проведения Областного фестиваля молодежных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки – 2017». Разнообразные постановки покажут областные коллективы и творческие объединения.

18 марта (суббота) - 11.00 - открытие фестиваля; 11.15 – «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (комедия, Л. Филатов) 18+ театр «Шок», г.Кандалакша; 13.30 – «Генералы в юбках» (комедия, Ж. Ануй), театр «Проснись и пой», г. Кировск, 16+; 15.30 – «Пересадка» (мелодрама, Р. Михеенков) театр «Апельсин», г. Гаджиево 16 +; 17.00– «Я нравлюсь себе такой» (комедия, А. Котляр) театр «Поиск», г. Североморск, 14+; 19.00 – «Последняя попытка» (комедия по мотивам пьесы М. Задорнова) театр «Антреприза», г. Полярные Зори 14+; 20.30 – «Любовь к трём апельсинам» (сказка для взрослых, Л. Филатов) театр «Светоч», г. Полярные Зори, 18+

19 марта (воскресенье) - 10.00 – «Кентервильское привидение» (мюзикл по мотивам пьесы О. Уальда) театр «Кураж», г.Кировск, 12+ ; 12.00– «Королевская корова» (сказка для взрослых и детей, Л. Титова, А. Старогоржский) театр «Мотес», г.Полярный, 6 +; 14.00 – «Современные люди» (комедия, М. Задорнов) театр «Вдохновение», г. Мончегорск, 18 +; 16.00 – «Беда от нежного сердца» (водевиль, В. Соллогуб) театр «Диалог», г. Апатиты, 12+; 19.00 – торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

18 марта – 16.00

Лекция Билина А. Л. «Проектирование карьеров - прикладной вид инженерной деятельности системного анализа».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

18 марта – 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

19 марта – 12.00

Фестиваль детского творчества «Овация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Кировск

18 марта - 17.00

В большом зале Кировского городского Дворца культуры состоится концерт «15 лет вместе». В концерте участвуют: образцовый коллектив ансамбль современного танца «Альянс плюс», руководитель Мария Яковлева и народный коллектив шоу-балет «Альянс», руководитель Ольга Чумакова. В программе принимает участие солистка Дворца культуры Валентина Бадалова.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

22 марта - 10.30

В клубе «Затейник» МАУК «КГДК» состоится развлекательная программа «Весенние напевы» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. МАУК «КГДК», клуб «Затейник».

22 марта - 19.00

В помещении «JAZZ-холла» Кировского городского Дворца культуры в Видео Джаз клубе Анатолия Грабчака состоится встреча «А у нас – диксиленд из Мишкольца» для любителей джаза и музыки.

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры, каб. 128А.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

18 марта - 30 апреля

В читальном зале центральной городской библиотеки им. А.М. Горького открыта персональная художественная выставка «Миры, приходящие во снах» учащегося 9 класса средней общеобразовательной школы № 7 г .Кировска и выпускника Детской художественной школы № 2 Никиты Ионенкова. На выставке представлены 23 работы юного художника, выполненные в разных жанрах и техниках.

20-26 марта - 10.00-18.00

Центральная библиотека имени А.М.Горького приглашает горожан и гостей города на очередной «Книжный Развал», который открыт в часы работы библиотеки в вестибюле абонемента.

н.п. Титан

19 марта - 16.00

В ДК н.п.Титан состоится встреча-диалог «Расскажите о счастье», посвященная 5-летию Дня счастья. В беседе примут участие молодые семьи, молодежь и подростки посёлка.

н.п. Титан, 14. Дом культуры н.п. Титан.

г.Кола

18 марта - 16.30

Фестиваль творчества незрячих исполнителей «Просторы вдохновения».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Районный центр культуры.

19 марта - 15.00

Открытый районный конкурс модельеров-дизайнеров «Арт-шок», посвященный 90-летию Кольского района.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Районный центр культуры.

г.Мурманск

18 марта – 13.00-18.00

В сквере на площади Пять Углов состоится народное гулянье «Русская весна». Мурманчан приглашают отметить значимое для всех граждан Российской Федерации событие – День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией. В 14 часов начнётся праздничный концерт с участием творческих коллективов Мурманска и области. На 15.40 запланирован флешмоб «Крым – Россия, навсегда!», в котором смогут принять участие все горожане и гости города. Финалом праздника станет коллективное исполнение песни, в небо полетят шары цветов российского флага.

С 13 до 18 часов будут работать торговые ряды, где гости праздника смогут приобрести сувенирную продукцию, горячий чай и выпечку.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

18 марта - 15.00

Открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы». Ренатас Якайтис более 15 лет фотографирует живую природу Литвы. На открытии выставки планируется присутствие Генерального консула Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюса Нумгаудиса. Перед посетителями выступит ансамбль «Литва» Литовского культурного общества Мурманска.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

18 марта - 15.00

Финал областного конкурса среди женщин-военнослужащих «Звёздные барышни». В конкурсе примут участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал. Участницы представят «визитные карточки», исполнят творческие номера, продемонстрируют наряды, изготовленные из подручных материалов, представят дефиле в вечерних туалетах.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

18 марта - 17.00

Концерт «Звездная страна». В исполнении ансамбля «Легкие люди» и солистки Екатерины Ефремовой прозвучат песни советской эстрады: «Когда вам 20 лет», «Загадай желание», «Да», «Три слова», «Полынь» и другие. Исполнители: Екатерина Ефремова (голос), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Станислав Одиноков (бас-гитара), Сергей Дудецкий (ударные).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

19 марта - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по робототехнике и конструированию от педагогов клуба «Фанкластик». Перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» педагоги клуба конструирования «Фанкластик» проведут мастер-класс по робототехнике для юных зрителей театра. Фанкластик – первый в России модульный пластиковый конструктор, созданный по оригинальной технологии пространственной сборки элементов. Детский конструктор не ограничивает фантазии ребенка и позволяет соединять детали в самых различных вариантах, в результате чего получаются уникальные модели неповторимого дизайна.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

19 марта -13.00

Заседание литературного клуба «Высокие энергии». Заседание посвящено серии книг Надежды Поповой «Конгрегация».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

19 марта - 15.00

Концерт «Батькiвська хата, рiдний порiг». Участники хора украинской песни «Джерела» исполнят для зрителей полюбившиеся композиции и представят новые песни.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

19 марта -16.00

Собрание клуба любителей чтения «Книжные бобры».Участники клуба обсудят книги «Голос монстра» Патрика Несса и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

19 марта -17.00

Благотворительный концерт «Фантазии на темы…». Лауреаты международных конкурсов Екатерина Сидоренко (флейта, Москва) и Людмила Мадонова (фортепиано, Москва) исполнят музыкальные произведения Франсиса Борна, Франца Шуберта, Иоганна Штрауса и других композиторов. Вырученные средства будут перечислены в помощь Донбассу.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

19 марта - 18.00

Показ фильма в рамках работы Виртуального филиала Русского музея. Зрители увидят фильм «Под сенью Архистратига Михаила. В стенах Инженерного замка» из цикла авторских программ директора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

20 марта - 11.00

Начало работы мини-выставки «Их имена – Герои». Выставка посвящена Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Советском Заполярье. В витрине будут представлены предметы и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея: значки, удостоверения, письма, фотографии и другие экспонаты. Выставка будет работать до 20 апреля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Автопортрет в духе эпохи Возрождения». Выставка работ учащихся детских школ искусств г. Апатиты и г. Кировска - по 30 марта; «Писатели одного поколения». Книжная выставка к 80-летию со дня рождения Валентина Распутина и Владимира Маканина - по 13 апреля; «Новые издания о крае» - по 4 апреля; «Нам не жить друг без друга» Выставка изданий, посвященная Международному женскому дню, - по 7 апреля; «Пасхальное настроение». Выставка работ участников регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества - по 29 марта; «Мир без наркотиков». Выставка изданий к Международному дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией - по 1 апреля; «Пробежимся по воде». Книжная выставка к Всемирному дню водных ресурсов - по 1 апреля; «Прекрасных женщин имена» - по 20 марта; «Человек и Север: синдром полярного напряжения - по 31 марта; «Ваш кофе» - по 16 апреля.

18 марта – 15.00

«Необычные грибы Заполярья»: лекция из цикла «Край, в котором я живу».

19 марта –15.00

Круглый стол «Последствия революционных событий 1917 года через призму житий и деяний новомучеников и исповедников российских».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: мини-выставка в рамках проекта «Страна Советов», посвященного 100-летию установления советской власти - по 14 апреля; выставка азиатских шарнирных кукол из частных коллекций членов клуба «Firefly» «Кукольные истории» - до середины апреля; «С поля боя», посвященная 90-летию организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Журина; «20 разноцветных лет», посвященная 20-летнему юбилею Детской театральной школы города Мурманска, - до 25 марта; «50 оттенков стиля»: коллекция мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой - по 23 марта; «Наследие земли Кольской глазами художника М. А. Кирина» - по 19 марта; «Праздник Севера в годы Великой Отечественной войны» - по 20 марта.

18 марта – 15.00

Торжественное открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы». На выставке будут представлено 35 работ фотохудожника. Особый интерес представляют снимки животных. Ренатас Якайтис уже более 15 лет фотографирует живую природу Литвы, но за пределами своей страны фотограф пока известен мало. По образованию он эколог, и его работа связана с охраной окружающей среды. Фотохудожник является орнитологом и сотрудником национального парка «Излучина Немана». Съемке природы фотограф посвящает почти все свое свободное время, проводя много времени в лесу.

В открытии выставки примет участие генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис. Творческим подаркам первым посетителям выставки станет выступление ансамбля «Литва» Литовского культурного общества города Мурманска.

20 марта

Начнёт работу мини-выставка «Их имена – Герои», посвящённая Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Советском Заполярье. Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея.

В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии известных личностей: Федора Коновалова - сапёра, командира взвода 82-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии, пехотинцев 14-й армии Карельского фронта Павла Примакова и Николая Кононова и других участников Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 20 апреля.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре» - по 14 мая; персональная выставка всемирно известного художника Никаса Сафронова - по 16 апреля; областная выставка лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья» - по 9 апреля; «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля; «Дар Нади Леже», мини-выставка, посвященная 130-летию со дня рождения испанского живописца, скульптора, графика и декоратора Хуана Гриса. В экспозиции будет представлено две работы - до 19 марта; выставка работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области в ресурсном центре музея - до 2 апреля; «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи» - по 26 марта; фотовыставка клуба «Имандра» (Мончегорск) - по 19 марта; «Я творю. Я путешествую налегке» («I Craft.I Travel Light») - по 19 марта; «Прекрасная пара: серьги» - по 19 марта; «Русский акварельный портрет середины - второй половины XIX века» - по 19 марта.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 марта – 16.00

Вечер памяти Маргариты Конториной.

19 марта – 18.00

Психологическая драма «Рядовые».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика».

18 марта – 12.00

Очень простая история». Трагикомедия в двух действиях. М. Ладо. 16+

19 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

19 марта - 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

22 марта – 19.00

«Сублимация любви». Комедия в двух действиях. Альдо де Бенедетти. Малая сцена. 16+

23 марта – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

18 марта - 10.00 - В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

18 марта - 17.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро. «Золушка».

19 марта - 10.00 - С. Харламов по мот. ск. Ш. Перро «Золушка»

19 марта - 17.00 - С. Красковская. «Гуси - лебеди».

25 марта - 15.00 и 17.00 - Н. Шувалов по мот. сказки Ш. Перро. «Красная Шапочка».

26 марта- 10.00 - По мот. амер. ск. «Пряничный человечек».

26 марта- 17.00 - Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

18 марта - 12.00 и 14.30 - П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

19 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» гости Мурманского областного театра кукол познакомятся с уникальным конструктором «Фанкластик». Фанкластик – первый в России модульный пластиковый конструктор, созданный по оригинальной̆ технологии пространственной̆ сборки элементов. На мастер-классе вы сможете собрать не просто игрушку, а настоящее произведение искусства. Мастер-класс по конструированию и моделированию – это 30-минутное занятие, на котором в увлекательной форме дети знакомятся с миром конструирования, получают теоретические знания и практические навыки.

Детский конструктор фанкластик обладает поистине безграничными возможностями, превращая сборку моделей в творческий процесс, развивает воображение ребенка, совершенствует навыки моторики и может использоваться в процессе обучения. Он не ограничивает фантазии ребенка, позволяя соединения деталей в самых различных вариантах, в результате чего получаются уникальные модели неповторимого дизайна. Прочность соединения элементов позволяет играть с моделями где угодно, создавать предметы интерьера детских игровых комнат, не опасаясь за их целостность.

Ну а после мастер-класса гостей театра ждёт не менее удивительный спектакль «Секрет планеты Тарий», в котором рассказывается, что жил-был один учёный, который очень мечтал, чтобы у него появился сын. В один прекрасный день, недолго думая, он смастерил себе сыночка Федю. Федя - непростой ребёнок, он настоящий звездоход. На него возложена колоссальная миссия - разгадать секрет планеты Тарий, который спрятал глубоко-глубоко злобный обитатель той планеты Маг Мрак. И вот Федя отправляется на загадочную планету Тарий, где находит себе новых друзей - звёздочку Аю и космического дракона Галактиона.

19 марта- 12.00 14.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

24 марта - 10.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

25 марта - 10.00 и 12.30 - Премьера В. Костин. «Госпожа Метелица».

26 марта - 12.00 и 14.30 - Премьера В. Костин «Госпожа Метелица».

В дни школьных каникул

28 марта - 10.30 - И. Токмакова. «Секрет планеты Тарий».

30 марта- 10.30 - А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

31 марта- 10.30 - Е. Тараховская. «По щучьему велению».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка Антонины Токий и учащихся эстетического центра гимназии № 7 «Мурманский калейдоскоп». Выставка графики Анатолия Сергиенко из коллекции Алексея Макарова.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка Геннадия Субача «Городской романс».

18 марта - 10.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт двухдневный областной семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов Мурманской области «Вокально-хоровая работа в ансамблях народной песни». 18 марта руководителей вокально-хоровых коллективов ждет практическое занятие на тему «Характерные движения разных областей России», а фольклорный ансамбль «Потешенки» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведет открытое занятие «Вокальная работа с детьми 5-7 лет».

18 марта – 15.00

«Звёздные барышни». Областной конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств. 6+

В конкурсе принимают участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал, из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Полярного, Заозерска, Мончегорска, поселков Сафоново, Спутник и Печенга. I этап конкурса прошел 6 марта – его участницы преодолели дистанцию 25 метров , продемонстрировали владение огнестрельным оружием и стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.

В финале конкурса девушки представят на суд жюри визитные карточки «Будем знакомы», исполнят творческие номера в конкурсе «Минуты славы…», продемонстрируют наряды, изготовленные из подручных материалов, и продефилируют в вечернем туалете. Все участницы получат дипломы в номинациях конкурса и памятные сувениры. Победительнице будет присвоен титул «Звёздная барышня».

19 марта – 15.00

«Батькiька хата, рiдний порiг». Концерт хора украинской песни «Джерела». 6+

22 марта – 19.00

Стас Пьеха с новой программой «Аллегории». Концерт. 16+

25 марта – 15.00

«Красотка пенсионного возраста». Областной конкурс среди женщин элегантного возраста. 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «Отечественное изобразительное искусство XIX-XX вв». Выставка будет работать в отделе музея в здании филармонии. Среди авторов работ - Михаил Клодт, Иван Кёлер, Илья Занковский - до 16 апреля. Выставки работ студентов творческих специальностей средних и высших учебных заведений Мурманской области - до 2 апреля

18 марта – 17.00

Песни советской эстрады «Звёздная страна».

19 марта – 17.00

Благотворительный концерт лауреатов международных конкурсов Екатерины Сидоренко (флейта) и Людмилы Мадоновой (фортепиано) «Фантазии на темы...».

«МурманЭКСПО»

(г.Мурманск, Кольский просп., 51. Телефон 55-11-30)

23 марта

VIII профильная выставка «Образование. Профессия. Карьера: кадры для бизнеса». Работает по 25 марта.

23 марта

Мурманский книжный салон. Работает по 25 марта.

23 марта – 19.00

Спектакль-абсурд по книге мурманского автора Василия Рябкова «О главном, вечном и забавном» в постановке «Арктического театра» «71 миниатюра».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

18 марта – 19.00

Концерт в честь V дня рождения группы с презентацией нового сингла «Нереида».