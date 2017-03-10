Аграрии Мурманской области в январе пошли вверх, а рыбаки – вниз

Информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2017 года и оценке основных показателей за январь-март 2017 года размещена на официальном интернет-сайте регионального Министерства экономического развития.

Как сообщает это ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 93,5 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 110,8% (в среднем по России –100,6%). При этом на 9,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилось производство молока в связи с повышением продуктивности молочного стада по причине улучшенного рациона питания (надой молока на одну корову возрос на 14,4%). Выпуск куриных яиц вырос в 2,6 раза, что связано с возобновлением в марте 2016 года производства яиц сельскохозяйственной организацией и повышением продуктивности кур-несушек (в 6 раз).

В январе 2017 года государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области не производилась.

По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», рыболовными организациями Мурманской области в январе 2017 года выловлено 33,7 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 8,2% ниже уровня января 2016 года.

Снижение вылова отмечено только по треске в 1,6 раза и связано со сложными погодными условиями в районах промысла (шторма). При этом прочих видов рыб (скумбрии, ставриды и сардины) выловлено на 6,8% больше, чем в январе прошлого года, пикши - в 1,2 раза.

В результате изменилась структура вылова: доля трески в общем объёме улова снизилась с 40,3% в январе 2016 года до 28,2% в январе 2017 года; удельный вес добычи прочих видов рыб напротив увеличился с 33,8% в январе 2016 года до 46,3% в январе 2017 года.