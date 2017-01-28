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Мурманская область. Арктика28.01.17 13:04

Активисты Народного фронта добиваются признания аварийным дома на улице Генералова в Мурманске

Эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в Мурманской области окажут помощь жителям многоквартирного дома № 24/9 по улице Генералова в Мурманске. Вот уже много лет в здании наблюдаются серьёзные проблемы с канализацией. Нечистоты поднимаются прямо в одну из жилых квартир, заливая ванную комнату. По факту неудовлетворительного обслуживания дома активисты ОНФ направят обращения прокурору Мурманской области и помогут жителям в составлении коллективного обращения в адрес Госжилинспекции для инициирования процесса признания дома аварийным.

«Проблему жильцов первыми подняли журналисты мурманской телекомпании «Арктик-ТВ». Увидев сюжет, мы пришли в ужас, – рассказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин. – Мы выехали на место, обследовали дом и все факты подтвердились. Условия жизни людей не соответствуют ни одному современному стандарту жизни. Состояние параметров микроклимата жилых помещений не позволяет обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических нормативов и является опасным для здоровья проживающих в таких помещениях. В санитарных узлах квартир в огромном количестве скапливаются фекальные массы и другие канализационные отходы».

Жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбами отремонтировать канализацию, но все, на что могут рассчитывать люди, так это на откачку время от времени воды из подвальных помещений, которая появляется вновь и вновь.

«Дом необходимо включить в реестр аварийных, а людей переселить для начала хотя бы в маневренный фонд, поскольку здесь есть семьи с несовершеннолетними детьми и младенцами, для их проживания отсутствуют самые элементарные условия. Странно, что другие ветхие дома, расположенные поблизости, уже давно признаны аварийными и некоторые даже расселены. Почему эта деревяшка до сих пор считается пригодной для жизни, нам остается неясным», – сказал Левин.

Активисты ОНФ обратятся в прокуратуру для принятия мер реагирования в отношении управляющей компании и в органы ГЖИ, чтобы инициировать процесс признания дома аварийным. Соответствующие письма уже подготовлены, также общественники помогают с составлением коллективного обращения жителей дома. Региональное отделение ОНФ оставляет на контроле переселение жителей дома 24/9 по улице Генералова в благоустроенное жилье.

 

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