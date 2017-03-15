Активисты ОНФ помогли собрать средства на специализированную коляску для девочки с ДЦП из Мончегорска

Маленькая художница из Мончегорска Ира Надеждина получила специализированную коляску, средства на которую были собраны в рамках акции Общероссийского народного фронта «Краски единства». Мероприятие было организовано активистами мурманского отделения ОНФ накануне Международного дня инвалидов.

«Ирочка больна тяжелой формой детского церебрального паралича, почти не говорит, но она научилась выражать свои чувства посредством творчества. Выставка ее рисунков под названием «Полет фантазии» была открыта в библиотеке семейного чтения Мончегорска. Ее посетили многие горожане», – рассказала член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, организатор акции Лариса Батракова.

К сбору средств были привлечены активисты регионального отделения ОНФ, об акции рассказали в средствах массовой информации и социальных сетях. В итоге удалось собрать необходимые денежные средства. Родители уже получили современную коляску.

«Качество очень хорошее, выглядит красиво, стильно, коляска маневренная, узкая, везде проходит, – рассказала мама девочки Елена Надеждина. – На вид не скажешь, что коляска предназначена для детей-инвалидов. Только размером она побольше в сравнении с нашей тросточкой прогулочной раза в полтора. Продуман наклон сиденья, в целом Ирине там комфортно. Ждем теперь позиционный вкладыш, чтобы полноценно усесться в нее и покататься».

Ранее в ряде регионов России представители студенческих и волонтерских организаций, молодежных творческих объединений, учащиеся средних общеобразовательных школ, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья возрастом от 14 до 30 лет приняли участие в акции ОНФ «Краски единства», приуроченной к Международному дню инвалидов. Юные и молодые авторы создавали социальную рекламу, цель которой – поддержка инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция Народного фронта была направлена на привлечение внимания к проблемам инвалидов, на поддержку талантливых молодых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья.