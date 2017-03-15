Детский городок на Семёновском озере ждёт масштабная реконструкцияЗНАКИ: Катя Шиток, барбер, искусно владеющая опасной бритвой, решила прислушаться к шёпоту звёзд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.03.17 15:11

Активисты ОНФ помогли собрать средства на специализированную коляску для девочки с ДЦП из Мончегорска

Маленькая художница из Мончегорска Ира Надеждина получила специализированную коляску, средства на которую были собраны в рамках акции Общероссийского народного фронта «Краски единства». Мероприятие было организовано активистами мурманского отделения ОНФ накануне Международного дня инвалидов.

«Ирочка больна тяжелой формой детского церебрального паралича, почти не говорит, но она научилась выражать свои чувства посредством творчества. Выставка ее рисунков под названием «Полет фантазии» была открыта в библиотеке семейного чтения Мончегорска. Ее посетили многие горожане», – рассказала член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, организатор акции Лариса Батракова.

К сбору средств были привлечены активисты регионального отделения ОНФ, об акции рассказали в средствах массовой информации и социальных сетях. В итоге удалось собрать необходимые денежные средства. Родители уже получили современную коляску.

«Качество очень хорошее, выглядит красиво, стильно, коляска маневренная, узкая, везде проходит, – рассказала мама девочки Елена Надеждина. – На вид не скажешь, что коляска предназначена для детей-инвалидов. Только размером она побольше в сравнении с нашей тросточкой прогулочной раза в полтора. Продуман наклон сиденья, в целом Ирине там комфортно. Ждем теперь позиционный вкладыш, чтобы полноценно усесться в нее и покататься».

Ранее в ряде регионов России представители студенческих и волонтерских организаций, молодежных творческих объединений, учащиеся средних общеобразовательных школ, инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья возрастом от 14 до 30 лет приняли участие в акции ОНФ «Краски единства», приуроченной к Международному дню инвалидов. Юные и молодые авторы создавали социальную рекламу, цель которой – поддержка инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция Народного фронта была направлена на привлечение внимания к проблемам инвалидов, на поддержку талантливых молодых людей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 560 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)02:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снизили цены на топливо, а на АЗС - затишьеВ 2016 году россияне стали спускать на покупки даже заначки-PRO ВалютуКурс доллара укрепился почти на 16 копеек, евро – почти на 10 копеекКурсы валют в ожидании изменений цен на нефть-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 мартаПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиковПроведение переписи россиян через интернет депутаты узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения