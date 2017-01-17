Активисты ОНФ призвали Минздрав Мурманской области своевременно закупать жизненно необходимые лекарстваМурманскстат собирается «заглянуть» в наши кошельки
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Мурманская область. Арктика17.01.17 16:57

Активисты ОНФ призвали Минздрав Мурманской области своевременно закупать жизненно необходимые лекарства

В адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратилась жительница Мурманска с просьбой оказать помощь в получении дорогостоящего лекарства для своего шестилетнего сына, страдающего эпилепсией.

Женщина сообщила, что, несмотря на наличие бесплатного рецепта на жизненно необходимый препарат, ей более месяца не удавалось получить его в аптеке при поликлинике. После того, как представители ОНФ обратили на проблему внимание сотрудников надзорных ведомств и регионального Минздрава, ребенок был обеспечен лекарством.

Как выяснили активисты ОНФ, препарат отсутствовал в связи с тем, что министерство здравоохранения региона не успело заключить контракт на его поставку. Шестилетнему мальчику в поликлинике № 4 Мурманска был выписан курс лекарств на три месяца, однако бесплатно препарат не отпускали, предлагая родителям приобрести его за свой счёт. В итоге это и пришлось сделать, поскольку только он может снять парциальные припадки. При этом мать ребёнка отметила, что добиться возврата затраченных средств достаточно проблематично.

«Бесплатные лекарства должны быть доступны по рецепту. От регулярности приёма жизненно необходимого препарата зависит безрецидивный период у пациента. Необходимо крайне внимательно формировать объёмы заявок на обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами, особенно детей. Хотелось бы, чтобы Министерство здравоохранения без привлечения общественников организовало бесперебойное обеспечение всех пациентов, нуждающихся в дополнительном лекарственном обеспечении», – отметил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев.

В случае возникновения подобных ситуаций активисты ОНФ рекомендуют пациентам напрямую обращаться в территориальный орган Росздравнадзора по Мурманской области.

 

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