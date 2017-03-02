Активисты ОНФ возмущены соседством круглосуточного бара со студенческим общежитием в Мурманске

Активисты мурманского отделения Общероссийского народного фронта в связи с многочисленными жалобами жильцов осуществили выезд в дом № 21 на улице Академика Книповича в Мурманске. По данному адресу под одной крышей располагаются круглосуточный бар, жильцы малосемейки, а также общежитие студентов Мурманского педагогического колледжа и Колледжа искусств.

«Зайдя в дом, мы без каких-либо проблем прошли от барной стойки, через помещения жильцов дома, до этажа общежитий. Часть дома, предназначенная для обычных жильцов, представляет из себя жутковатое зрелище – грязь, мусор, пучки висящих проводов – это антисанитария и полное отсутствие пожарной безопасности. Как в таких условиях живут будущие педагоги и специалисты учреждений культуры, нам вообще не понятно», – прокомментировал ситуацию член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области Иван Авдеев.

Активисты ОНФ выяснили, что на сегодняшний день в реестре муниципальной собственности Мурманска числится специализированный жилищный фонд – в том числе общежития, используемые областными учреждениями образования и культуры. Данные помещения ранее были им переданы по договорам аренды, в том числе по улице Книповича, 21 (1-2 этажи), используемое Мурманским колледжем искусств и улице Книповича, 21 (3-4 этажи), используемое Мурманским педагогическим колледжем. Однако, в соответствии с законодательством, специализированные жилые помещения, к которым относятся жилые помещения в общежитиях, не подлежат передаче в аренду.

Письмом от 3 июня 2009 г. МУП «Мурманский регистрационно-информационный вычислительный центр» уведомило комитет по развитию городского хозяйства администрации Мурманска и комитет имущественных отношений Мурманска о приостановлении с 1 мая 2009 г. начислений за содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в аренде, в том числе и помещений общежитий по улице Книповича, 21 в связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие договорных отношений с областными учреждениями.

«Несмотря на создаваемые комиссии в период времени с 2008 г. по 2011 г. и переговоры между городскими и областными властями, в этот период времени ничего не изменилось. А после этого у нас складывается такое ощущение, что все про это просто забыли. Только нам интересно, кто собирает с родителей, обучающихся деньги за проживание и на основании чего это делается? И почему в общежитии работает пивной бар, хотя, по нашим данным, основной контингент обучающихся и, возможно, проживающих в этом общежитии – несовершеннолетние дети», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Активисты Народного фронта в Мурманской области намерены обратиться к руководству учебных заведений, в которых обучаются студенты. Также направлены обращения в министерство образования региона, комитет культуры администрации Мурманской области и правоохранительные органы.